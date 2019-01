Lävistykset ovat makuasia

Lävistykset ovat usein hieman halveksuttavia. Esimeriksi vanhat ihmiset katsovat kulmiensa alta, kun joku, joka on ottanut paljon lävistyksiä kävelee ohi. Stereotypian mukaan ihmiset jotka ovat muokanneet omaa kehoaan lävistyksillä, ovat vaarallisia ja pelottavia ja usein nuoret joilla on lävistyksiä, heidän luullaan olevan laitoksessa.

Onhan se hieman outoa, jos jollain on paljon lävistyksiä ja kyllä sitä saa katsoa, mutta onko pakko tuijottaa ja kiertää kauempaa. Nuoret joilla on paljon lävistyksiä, heidän luullaan automaattisti polttavan ja juovan, ja että heidän vanhempansa ovat välinpitämättömiä.

Tämän huomaa yleensä, jos esimerkiksi illalla aikuiset huomaavat nuoren viettämässä aikaa ja jos hän käyttää tummia vaatteita ja on pari lävistystä, hänet kierretään kaukaa. Se on todella loukkaavaa.

Nuorilla varsinkin saattaa olla ulkonäköpaineita ja se saattaa vaatia paljon häneltä lävistystä ottaessa, että uskaltaa olla oma itsensä. Se musertaa ihmistä paljon, kun muut kiertävät ja tuijottavat.

Tyhmät stereotypiat pitäisi yrittää saada pois. Kaikki eivät ole mitään rikollisia, jos on lävistyksiä. Minäkin pidän lävistyksistä ja käytän tummia vaatteita, mutta en ole lähelläkään mikään rikollinen, eikä vanhempani ole välinpitämättömiä.

Joten antakaa ihmisten olla omia itsejään, pukeutua niin kuin he haluavat, ottaa lävistyksiä, jos siltä tuntuu. Älkää tuomitko ihmistä ulkonäön perusteella.

Enna Mäkinen

Ylöjärven Yhtenäiskoulu, 8C