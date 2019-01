Monopoli lietekuljetuksissa kumottava

Paula Ylénin kirjoitukset (28.11. ja 12.12.) kunnallisista kansanäänestyksistä sekä kuntien näivettämisestä on ajatuksia herättävä.

Mielestäni kunnallinen kansanäänestys olisi toimiva keino epävarman paikallisen mielipiteen selvittämiseksi. Sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen osalta kuntien, yrittäjien ja asukkaiden näkemykset olivat yhtenevät. Paikallistuntemukseen pohjautuvat arviot kiinteistöhaltijan sopimusperusteisen kuljetusjärjestelmän toimivuudesta sekä lainmukaisuudesta oli tehty virkavastuulla kuntien luottamuselimissä.

Viesti oli selkeä, sitä ei päätöksenteon yhteydessä uskottavasti kyseenalaistettu. En usko, että kansanäänestyksen tulos olisi ollut toisenlainen. En myöskään usko, että alueellisen jätehuoltoviranomaisen päätökset olisivat kansanäänestyksen jälkeen muuttuneet. Olimme hyvin informoituja asioista.

Olin vuodesta 2013 vuoteen 2017 alueellisen jätehuoltojaoston jäsen. Kieltämättä alueellisen jätehuoltoviranomaisen jäsenjakauma on vinoutunut. Tampereella ja maakunnalla pitäisi olla yhtä paljon jäseniä. 12 jäsenestä vain 5 valitaan Tampereen ulkopuolelta. Mutta. Vääristymä ei suinkaan ole ratkaissut asiaa. Vaikka viimeisessä vaiheessa kaikki vuonna 2015 hakemuksensa lähettäneet kunnat kannattivat yrittäjävetoisen, kiinteistöhaltijan sopimusperusteisen lietteen kuljetusjärjestelmän säilyttämistä, jaostossa vain minä eli Tampereen kiintiössä valittu jäsen, kannatin kuntien yksimielistä toivetta.

Sydän-Hämeen lehdessä 15.11.2015 silloinen Tampereen apulaispormestari totesi: ”Jaosto oli kokouksessaan 30.9.2015 Raevaaraa lukuun ottamatta yksimielinen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtymisessä. Puolesta äänestivät niin maakunnan kuin keskuskaupungin, oikeiston kuin vasemmistonkin edustajat.”

Sako- ja umpikaivolietteiden kilpailutus on toteutettu kunnan eli käytännössä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimesta alueellisen jätehuoltoviranomaisen päätöksen mukaisesti. Mikäli asia olisi jaostossa päätetty toisin, sopimusperusteinen kiinteistönhaltijan kuljetusjärjestelmä olisi säilynyt.

Koska pöytäkirjat on poistettu netistä, olen valmis julkisuudessa perustelemaan kokouksissa huonosti menestynyttä näkemystäni. Se, ettei julkisuudessa nyt löydy edes yhtä päätöksenteossa monopolilinjausta kannattavaa henkilöä, on edustuksellista järjestelmää ajatellen surullista. Ratkaisuhan koskee lähes sataatuhatta asukasta ja sen mukana meni työt noin 60 yrittäjältä.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tehtäviin ei kuulu puolustaa (5.12.) luottamushenkilöiden jaostossa tekemiä ratkaisuja. Heidän edustajansa ei ole koskaan ollut paikalla asioita päätettäessä.

Kysymys on politiikassa valitettavan yleisestä lupauksien ja tekojen välisestä ristiriidasta. Puolueet ovat voineet laskea sen varaan, että ihmisten poliittinen muisti on lyhyt.

On hyvä asia, että paikalliset lehdet ovat uutisoineet monopolin mukana tulleiden hintojen kaksinkertaistumisen. Maksajan on vaikea ymmärtää, miksi ei voisi ostaa parempaa palvelua halvemmalla ja samalla tukea oman alueen elinvoimaa.

Uusi alueellinen jätehuoltolautakunta jätti yksimielisesti 12.12.2018 Hämeenkyrön hakemuksen tutkimatta sekä linjasi, ettei ota lietteen jätteenkuljetusta koskevaa asiaa muutoinkaan uudelleen arvioitavaksi.

Tästä huolimatta olen edelleenkin sitä mieltä, että kunnan eli käytännössä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kilpailuttama jätteenkuljetus ei täytä jätelaissa mainittuja edellytyksiä. Keskitetty kilpailutus vähentää tarjontaa alueella, jolloin kattavuus ja luotettavuus kärsivät. Mahdollisuus valita mieleisensä yritys lisää samalla alueiden taloudellista aktiivisuutta, palvelua ja tehokkuutta.

Keskeiset väitteet sekä selvitykset, joilla hanketta edistettiin, ovat osoittautuneet virheellisiksi. Koska päätöksiä ei pystytä lainmukaisesti, julkisesti ja yleisesti hyväksyttävällä tavalla perustelemaan, ne pitää muuttaa.

Maakunnan ja haja-asutuksen kustannuksia ei pidä hallinnollisesti lisätä eikä mahdollisuuksia entisestään kaventaa.

Aarne Raevaara

Kaupunginvaltuutettu, Tampere, alueellisen jätehuoltojaoston jäsen 2013–2017.