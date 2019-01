Myrsky aiheutti paljon sähkökatkoja – Ylöjärven runkojohdot on korjattu

Paikoin myrskylukemissa puhaltaneet tuulet ja runsas lumentulo ovat katkoneet sähköjä Leppäkosken Sänkön jakelualueella.

Kahden aikaan yöllä sähköt olivat poikki noin 2 000 asiakkaalta. Enimmillään sähköttömiä talouksia oli aamukuudelta noin 6 000, joista valtaosa oli Kihniön ja Parkanon alueilla.

Tällä hetkellä pahin myrskytuuli on jo laantunut eikä uusia vikoja pitäisi yön tahtiin ilmaantua. Puissa oleva lumikuorma voi kuitenkin aiheuttaa vielä häiriöitä.

Valvomo- ja viankorjausmiehistö on tehnyt töitä keskeytyksettä heti ensimmäisten vikojen ilmaannuttua ja korjaustyöt jatkuvat edelleen. Tällä hetkellä Ylöjärven osalta runkojohdot on saatu korjattua lukuun ottamatta Otavan saarta, jonka korjaustyöt siirtyvät myöhemmäksi hankalan jäätilanteen vuoksi.

Hämeenkyrössä runkojohdon viat on saatu pääosin korjattua. Kyröspohjan, Parkumäen ja Lamminkulman alueilla on vielä tällä hetkellä keskeytyksiä. Myös Ikaalisissa runkojohdot on pääosin saatu korjattua. Luhalahden keskusta, Kovelahti, Koveranta, Mansoniemi, Riitiala ja Höytölä on vielä sähköttä.

Eniten vikoja on Parkanon ja Kihniön alueilla, jotka ovat vielä keskusta-alueita lukuun ottamatta sähköttä. Tällä hetkellä ilman sähköä on noin 3 500 taloutta. Verkon pohjoisilla alueilla pitkät välimatkat ja hankalat maastot aiheuttavat enemmän haasteita viankorjaukselle, kuin tiiviimmin asutuilla alueilla.

– Suurimmalle osalle asiakkaista sähköt saadaan palautettua tämän päivän aikana, mutta valitettavasti osa joutuu odottamaan ainakin huomiseen. Teemme koko miehistömme voimin töitä, jotta asiakkaat saisivat sähköt takaisin mahdollisimman nopeasti. Tarkkoja kellonaikoja on kuitenkin tässä vaiheessa mahdoton luvata, verkostojohtaja Matti Virtanen kertoo.

Leppäkosken sähkö muistuttaa, että johdoilla olevia puita ei saa poistaa itse sähköiskuvaaran vuoksi.