Bussilippujen hinnat nousevat torstaina

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen lippujen hinnat ovat tästä päivästä alkean hieman kalliimpia kuin aiemmin.

Kahden vyöhykkeen arvolippuja korotetaan ikäryhmästä riippuen 5,1–5,3 prosenttia. Kolmesta kuuteen vyöhykettä sisältävien arvolippujen hinta ei muutu.

Kahden vyöhykkeen 30 vuorokauden kausilippuja korotetaan ikäryhmästä riippuen 3,9 –4,2 prosenttia. Kolmesta kuuteen vyöhykettä sisältävien 30 vuorokauden kausilippujen hinnat eivät muutu.

Senioreiden (65 vuotta täyttäneet) arvolipun keskipäivän (kello 9–14) hinnan alennus on tällä hetkellä 50 prosenttia. Senioreiden keskipäivän hintaa korotetaan kahden vyöhykkeen matkoilla vastaavasti kuin muun ajan matkustuksen hintaa eli 10 sentillä.

Kahden vyöhykkeen 360 vuorokauden kausilippuihin (vuosilippu) tulee kaikille vyöhykevariaatioille aikuisten ikäryhmään 20 euron korotus. Nuorten ikäryhmään tulee 15 euron korotus ja lasten ikäryhmään 10 euron korotus.

Kahden vyöhykkeen 360 vuorokauden kausilippuihin korotus on noin 5,5 prosenttia ja vastaavasti kuuden vyöhykkeen tuotteessa korotus on 2,5 prosenttia.

Tampereen seudun joukkoliikenteen vuosilippu on korotuksen jälkeenkin selvästi valtakunnan edullisin vuosilippu suurten ja keskisuurten kaupunkien keskuudessa. Kahden vyöhykkeen alueelle myytävään 90 vuorokauden kausilippuun tulee 6 euron korotus.

Aikuisten ikäryhmän kertalipun hinta nousee kaikilla vyöhykkeillä 50 senttiä. Myös käteisellä maksettavaan yölisään tulee sama 50 sentin korotus. Arvolipulla maksettava yölisä ei muutu.

Vuorokausilippuihin ja Nysse+VR 30 pv -lipputuotteisiin ei tule muutoksia. Arvolipun hintaan sidottuja koululais- ja ryhmälippuja korotetaan arvolipun korotusta vastaavasti.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta huomioi lippujen hinnoittelussa

Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman sekä kaupunginhallituksen lautakunnalle kohdistamat talouden tasapainottamistoimenpiteet. Ne pienentävät Tampereen kaupungin joukkoliikennetukea noin 10 prosenttia.

Joukkoliikennetuen leikkaus kompensoidaan asiakasmaksujen korotuksilla. Joukkoliikennelautakunta muistuttaa, että kasvavassa kaupungissa joukkoliikennepalveluiden kysyntä kasvaa, ja siihen on vastattava lisäämällä tarjontaa.

Kasvavien alueiden joukkoliikenteen lisätarjonta toteutetaan vähentämällä liikennettä vähäisemmän kysynnän alueilta ja ajankohtina.

Joukkoliikenteen hoidon kustannukset nousevat tänä vuonna noin 2 prosenttia eli 1,2 miljoonaa euroa.