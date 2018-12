Hallituksen politiikalle on vaihtoehto

Eduskunta äänestää joulun alla oppositiopuolueiden vaihtoehdoista Sipilän hallituksen talouspolitiikalle. Kansallista etua puolustava perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti on hallituksen budjettiesitystä paremmin tasapainossa. Valtion velkaantuminen on lopetettava lähitulevaisuudessa.

Perussuomalaiset esittävät yhteensä yli miljardin euron säästöjä maahanmuuton ja kotouttamisen kustannuksista, EU-menoista, tarpeettomista yritystuista, kehitysyhteistyöstä ja valtionhallinnosta. Tämä mahdollistaa panostamisen tärkeämpiin kohteisiin.

Käteen jäävillä tuloilla on suuri vaikutus kotimaiseen kysyntään ja työllisyyteen. Vaadimme muun muassa kiinteistöverotuksen alarajojen alentamista, polttoaineverotuksen keventämistä ja sähkönsiirtoyhtiöiden enimmäistuoton kohtuullistamista asumisen ja liikkumisen kustannusten pienentämiseksi.

Ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta ei ole syytä luopua. Suomalaisia nuoria ja työttömiä on koulutettava aloille, joilla tarvitaan tulevaisuudessa lisää työvoimaa. Samalla pienennetään suomalaisnuorten syrjäytymisriskiä.

Pitkän työuran jo tehneet ansaitsevat kohtuullisen työeläkkeen. Taitettu indeksi voidaan korjata asteittain ottamalla käyttöön puoliväli-indeksi jokaisen työeläkkeen saajan kuukausittaisen eläketulon ensimmäisen tuhannen euron osalta. Mallimme nostaisi kaikkia työeläkkeitä, mutta pienehköä työeläkettä saavat hyötyisivät siitä eniten.

Perussuomalaiset pitävät kestämättömänä tilannetta, jossa osan kansalaisista on valittava ruuan ja lääkkeiden välillä. Poistaisimme lääkekulujen omavastuuosuuden pienituloisilta ja palauttaisimme keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen. Ehdotamme lisäksi määrärahaa hallituksen viime jouluna leikkaamaan ruoka-apujärjestöjen tukeen sekä inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti erittäin arvokasta työtä tekevien omaishoitajien saaman omaishoidontuen muuttamista verovapaaksi tuloksi.

Historiallisen matalan syntyvyyden oloissa tulee panostaa myös suomalaisiin perheisiin. Perussuomalaiset esittävät Sipilän hallituksen lakkauttaman verotuksen lapsivähennyksen palauttamista. Jopa 400 euron vuotuinen nettotulojen lisäys olisi merkittävä kädenojennus pieni- ja keskituloisille perheille ja samalla koko Suomen pitkän tähtäimen tulevaisuudelle.

Sami Savio

DI, KTM, kansanedustaja (ps.)