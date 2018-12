21-vuotiaan Rajaton-lauluyhtyeen CD:t eivät jouda kiekkoammuntaan – yllätyksellisyys ja uudistumiskyky auraavat tietä tulevaisuuteen

Tenori Hannu Lepola ehdotteli Tampere-talon yleisölle tiistai-iltaisessa Rajaton-lauluyhtyeen joulukonsertissa, että kuulijat ostaisivat tarjolla olleita CD-levyjä vaikka kiekkoammunnoissa tuhottaviksi. Tämänvuotinen jouluohjelma osoitti, miten uudistumisnälkäinen ja arvoituksellinen kuusijäseninen a cappella -yhtye on. Rajattomien uudet laulut ovat mannaa kuulijoiden musiikkikorville. Porukan uusi jäsen, sopraano Aili Ikonen lunasti paikkansa taidokkaalla, suorastaan sädehtivällä tulkinnallaan ja esiintymisellään.

Rajaton on laulanut ihmisten nautinnoksi jo 21 vuoden ajan.

Basso Jussi Chydenius vitsaili tiistai-iltana Tampere-talon Isossa salissa, että yhtye juhlii vastedes äänekkäästi ja näyttävästi jokaista syntymäpäiväänsä. Juhlimisinto jäi päälle viime vuonna, jolloin kokoonpano täytti kunniakkaat 20 vuotta.

Chydeniuksen sanailussa on siteeksi tottakin. Nykyaikana ei ole ollenkaan itsestään selvää, että laulaja tai yhtye säilyttää suosionsa. Gloria on hyvinkin katoavaista. Moni nouseva ura on päättynyt kuin tähdenlento.

Rajaton-ensemblen kunniakas tulevaisuus on kylläkin tähtiin kirjoitettu. Kokoonpano osoittaa vuosi toisensa jälkeen uudistumistaitonsa. Yhtye tarjoilee raikkaita kappaleita. Kuusikon omat laulut ovat uniikkeja. Mitäpä muuta yleisö ja fanit odottavatkaan kuin annoksen vanhaa ja ripauksen uutta.

Musiikkimestari Jussi Chydenius oli viime kesänäkin loikoillut riippukeinussa kansallisrunoilija Eino Leinon tuotannosta inspiroituen. Chydenius sävelsi hurmioituneena uuden Leino-laulun. Aino-neiti soi hopeisen kauniisti sopraano Aili Ikosen tulkitsemana.

Rajaton istuu kuin piste iin päälle nimenomaan jouluun. Lauluyhtyeessä on vahvaa karismaa, joka herättää ihmisissä suurta kunnioitusta. Kuusikko tulla pöllähtää omalle paikkakunnalle, tässä tapauksessa Manseen, yhtä varmasti kuin muuttolinnut keväällä Pyhäjärven ja Näsijärven väliselle kannakselle.

Lauluyhtyeen konsertti on aina harkittu paketti. Äänet on hiottu viimeisen päälle yhteen kuin liitokset vaikeimmassa salvoksessa. Äänimaailmassa sopraanot sekä altto lyövät kättä baritonille, tenorille ja bassolle. Ei voi kuin ihailla sitä oikea-aikaisuutta ja taidokkuutta, mitä Rajaton tarkkuudessaan edustaa. Laulajien kurinalaisuus ei ahdista. Se antaa rauhan hengittää vapaasti: he hoitavat homman kotiin.

Kyllä koreografiallakin on yllättävän iso merkitys. Artistit tukevat harkitulla liikehdinnällään laulujensa sanomaa. Kuusikon askeltaminen on eheydessään ja rauhallisuudessaan ravitsevaa silmänruokaa.

Estradi on tälläkin kertaa hillityn tyylikäs. Yhtyeen ääni- ja valomies taitavat hommansa. Malliesimerkkinä saa tällä kertaa olla Kuninkaat kulkevat, katsokaa! -laulun itämaisen runsas valotulitus.

Jälleen yhden mieltä ylentävän Rajaton-joulukonsertin kokeneena mietin jo sitä, mitä joulu 2019 tuo silmiemme eteen ja korviemme kuultaviksi.

Tervetuloa, Aili Ikonen

Luulisi, että Rajaton-ensemble on vuosien saatossa hitsautunut niin järeäksi möykyksi, että uuden jäsenen olisi liki mahdoton päästä mukaan.

Rajaton on saanut uutta energiaa olkikutrisesta sopraanosta Aili Ikosesta.

Tiistai-iltainen konsertti osoitti, että Essi Wuorela, Soila Sariola sekä Ahti Paunu, Hannu Lepola ja Jussi Chydenius antavat kauniisti tilaa jazz-laulajana, säveltäjänä ja sanoittajana kannuksensa hankkineelle Aili Ikoselle.

Aili Ikosen laulu ja muu meno on kuin hän olisi ollut aina Rajattomissa mukana.

Hyväksi päätökseksi on syytä todeta, että kaikki Rajaton-kokoonpanon jäsenet säkenöivät estradilla. Näillä musiikinlähettiläillä ei ole esiintymis- eikä kaamosväsymystä.

Rajattomat toi musiikillaan joulun Tampereelle.