Joulunpyhinä ladataan akut tulevaa kilpailukautta varten

Nuoret ylöjärveläiset huippu-urheilijat Nea Lento, Aleksi Röyhkiö ja Bettiina Lahdensivu valmistautuvat joulunviettoon. Pyhinä rauhoitutaan, mutta niiden jälkeen mennään jo vauhdilla kohti uusia tavoitteita.

16-vuotias Nea Lento on tyytyväinen päättyneeseen yleisurheilukauteen.

– Kauden parhaat kisat olivat oman ikäluokan SM-kisat Espoossa. Niissä olin parhaassa kunnossa ja onnistuin tuloksellisesti hyvin, hän iloitsee.

Lento voitti Suomen mestaruudet pituushypyssä ja kolmiloikassa, ja edusti Suomea nuorten maajoukkueessa Ruotsi-ottelussa.

Pituushypyssä kuuden metrin raja häämöttää entistä lähempänä. Ennätys kirjataan nyt lukemin 591. Kolmiloikkaennätys on 12,18.

– Juoksulajit eivät kulkeneet niin hyvin kuin viime kaudella. Ensi kauden tavoitteena onkin juoksunopeuden lisääminen ja uudet ennätykset. Hallikaudella tähtäimessä ovat SM-kilpailut.

Lento aloitti syksyllä opinnot Sammon lukion urheilulinjalla. Se toi mukanaan uusia arkirutiineja.

– Minulla on aamutreenit kolme kertaa viikossa. Ne ovat kevyitä ja tukevat harjoittelua, hän kertoo.

Päivärytmi on selkeä. Aamuharjoitusten jälkeen on koulua ja illalla tiedossa on harjoitukset. Läksytkin Lento ehtii tehdä.

Myös joululomalla urheilijalla on harjoituksia, mutta pyhinä harjoituksista on pieni tauko.

– Tykkään treenata lomalla. Silloin siihen on enemmän aikaa. Joulupukilta hyppääjätär toivoo kolmiloikkapiikkareita.

Tavoitteena Jyväskylän MM-ralli

Rallikuljettaja Aleksi Röyhkiön kauden kruunasi kolmossija SM3-luokan päätöskilpailussa. Hänen kokonaissijoituksensa SM-sarjassa oli seitsemäs.

– Tämä oli opetteluvuosi. Siirtyminen alle 18-vuotiaiden sarjasta SM3-luokkaan oli iso hyppäys. Siihen nähden kaikki meni hyvin. Homma alkoi rullata kesäkaudella ja kausi oli nousujohteinen, Röyhkiö toteaa tyytyväisenä.

– Tällä hetkellä katsomme ensi vuoden budjettia ja teemme nuotitus- ja fysiikkaharjoituksia, hän lisää.

Nuoren miehen tavoitteet ensi kaudelle ovat kovat. Tavoitteena on SM3-sarjan Tulevaisuuden Tähti -palkinnon voitto. Se takaisi mahdollisuuden osallistua Jyväskylän MM-ralliin.

– Jos kauden lopussa voittaa samantyyppisen palkinnon, saa stipendin, jolla pääsee junioreiden MM-sarjaan vuonna 2020 ja kiertämään maailmaa, nuorukainen kertoo.

Joulun Röyhkiö viettää perheen ja sukulaisten kanssa.

– Huilaan, enkä edes mieti rallijuttuja. Sen jälkeen voi taas puskea täysillä, hän toteaa.

Tammikuussa Röyhkiöllä on edessään valmistava ajoleiri Tunturirallia varten. Tunturiralli avaa SM-sarjan.

– Rovaniemellä pääsee kunnon lumille hienoihin maisemiin, Röyhkiö fiilistelee.

Joululahjatoiveena on hyvää tuuria ensi kaudeksi.

– Siitä ei ole haittaakaan. Pitää yrittää tehdä hommat niin ettei tuuria tarvitse, mutta sillä on aina oma paikkansa, Röyhkiö toteaa.

Timpan kanssa korkeampia esteitä

Bettiina Lahdensivun kilpailukauden päätös ei sujunut toivotusti.

– Loppukaudesta hevoseni Rapsun kunto alkoi laskea. GP-finaalissa olimme vasta viidensiä. Se ei mennyt aivan suunnitelmien mukaan, mutta muuten olen ihan tyytyväinen. Tallinnan kansainvälisessä kilpailussa totesimme, että jätämme Rapsun eläkkeelle. Sen takajalat eivät enää veny isoimmista esteistä yli, ratsastaja kertoo.

Kuusivuotiaalta hevoseltaan Diamant Darkilta eli Timpalta Lahdensivu odottaa paljon.

– Timpan kanssa olimme Helsinki Horse Showssa. Se sijoittui luokassaan kolmanneksi, hän kertoo.

Ensi kesänä ratsukko osallistuu seitsemänvuotiaiden sarjaan, jossa estekorkeus nousee keskimäärin 130 senttimetriin.

– Katsotaan, miten pitkälle Timpan kanssa pääsee.

Joulukuussa ratsastusharjoitukset ovat tavallista kevyempiä, sillä hevosetkin tarvitsevat lepotauon.

– Jouluna hevoset lepäävät. Ne kävelevät, hölkkäilevät tai ovat tarhassa. Monesti eläinlääkärintarkastukset ja rokotukset hoidetaan joulukuussa, Lahdensivu valaisee.

– Jouluaattona käymme joulutallissa ja -ratsastuksella Vasamajärventiellä. Sen jälkeen käymme kotona ja joulupukki tulee iltapäivällä. Sitten on iltatalli. Jouluna hevosista pitää huolehtia samalla tavoin kuin muulloinkin.

Lahdensivu toivoo joulupukilta tiskikonetta, mutta ei ole pettynyt, jos sitä ei paketista löydy. Parasta joulussa onkin yhdessäolo perheen kanssa.