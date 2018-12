Tuore joulujulkaisu kertoo Pohjois-Kurusta

Vaikka täällä Tampereella törmää ihmeen usein entisiin kurulaisiin milloin milläkin elämänsektorilla ja jopa kurulaisia taksejakin on heinäkuun lakimuutoksen jälkeen toistuvasti sattunut kyydittäjiksi, olen viime vuosina oppinut odottamaan Pohjois-Kurun vuosijulkaisua. Se päivittää tietojani esi-isieni maisemista.

Niin ilmestyi joulun odotuksen iloksi tänäkin vuonna Kotiseutumme Pohjois-Kuru 2018.

Kuten muistakin vuosijulkaisuista, katson tästäkin ensin yleisilmeen. Opus on myyvä. Siinä on taiteellinen ulkoasu ja pysäyttävän kauniit kurulaismaisemat suurissa kuvissa jakavat lukupaketin taidokkaasti.

Riitijoen nuoriso on Pohjois-Kurun rikkaus taiteen kaikilla sektoreilla.

Julkaisu ei häpeile yhtään isompienkaan kirkonkylien sisarjulkaisuille.

Kun opuksen valokuvat on ahminut, voi luettavaksi valita miltei, minkä tarinan tahansa. Järjestyksellä ei ole väliä.

Julkaisu tallentaa eletyn vuoden kurulaiset kohokohdat alueen historiaksi. Kirkon ja hautausmaan kulttuuriarvo on nyt alleviivattuna ja syystä. Puolestapuhujia on monta ja teksti on täyttä asiaa. Taisto hautausmaan puolesta on sikäli ristiriitaista, että Itä-Aure tai muutkaan naapurikylät eivät todella ole kuolevaa Suomea. Ei ainakaan tämän julkaisun perusteella.

Toimittajana olen koko ikäni ollut kiinnostunut kaikesta ja kaikista, mutta näin eläkeikäisenä pintaan on noussut historia. Tuskailevat päivälehdet sortavat historiaa halutessaan lukijoiksi tulevien vuosien tilaajia eli nuorisoa. Niinpä palstatilaa historialle pitää hakea erikoisjulkaisuista, jollainen tämä Pohjois-Kurunkin opus on.

Ensimmäisenä ahminkin julkaisusta Hotko-Miinan, Kiviperän kylän pikkuserkusten tarinan ja taannoisen tuttuni, rouva Sormusen jälkipolven muistelot.

Julkaisussa riittää tutkittavaa pitkäksi aikaa. Siitä tulee varmasti

Pohjois-Kurussa asuville tai sieltä pois muuttaneille mieluinen joululahja.

Julkaisua voi ostaa JussiMatista Itä-Aureesta tai tilaamalla postitse osoitteesta taistelijantalo@gmail.com. Julkaisun hinta on 18 euroa. Taistelijan Talo -palveluyhdistyksen jäsenille hinta 15 euroa.

PEKKA KUUSELA