Kielioppia vai kansalaistaitoja?

Peruskoulussa opetetaan kielioppia jo ensimmäisiltä luokilta alkaen. Ensin opetellaan esimerkiksi sanaluokkia, aikamuotoja ja lauseenjäseniä, mikä on tarpeellista.

Ikävää on, että seuraavina vuosina käydään samat asiat aina uudestaan läpi.

Yläasteella kerrataan kielioppia edelleen sekä syvennytään asiaan vielä enemmän. Mielestäni vähempikin voisi riittää. Kieliopin korostaminen vie aikaa muilta äidinkielen tärkeiltä osa-alueilta.

Olennaisempaa, kuin esimerkiksi verbien modusten syvällinen osaaminen olisi kyky hankkia tietoa, lukea ja ymmärtää lukemaansa.

Tärkeää on myös osata suhtautua lähteisiin ja uutisiin kriittisesti ja muodostaa kaiken tämän pohjalta omat perustellut mielipiteensä asioista. Tällaisia taitoja tarvitaan tulevaisuuden maailmassa enemmän, kuin pikkutarkkaa kieliopin osaamista. Tutkimusten mukaan lukutaidon merkitys on kasvanut, mutta taso on heikentynyt.

On myös todettu, että nuorten lukeminen on vähentynyt. Tämän vuoksi lukeminen ja siihen kannustaminen olisi tärkeää äidinkielen opetuksessa. Kieliopin kertaamisesta vapautuneen ajan voisi käyttää myös kirjoitelmien kirjoittamiseen.

Mielestäni ala-asteella voisi käydä kieliopin perusasiat, eli esimerkiksi sanaluokat ja ajanmääreet läpi. On kuitenkin turhaa kerrata samat asiat uudestaan läpi aina seuraavilla luokka-asteilla.

Äidinkieli on meille kaikille tärkeä aine, mutta opetuksen painopisteitä tulisi muokata niin, että se tarjoaisi enemmän eväitä peruskoulun jälkeiseen elämään.

Tilda Laitinen

Ylöjärven Yhtenäiskoulu, 8 C