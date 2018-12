Sivistyslautakunta käsitteli 4. joulukuuta pitämässään kokouksessa, jättääkö Ylöjärven kaupunki opetus- ja kulttuuriministeriölle hakemuksen 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatuskokeiluun osallistumisesta.

Asia ei saanut tukea muilta puolueilta kuin vasemmistoliitolta. Perussuomalaiset vastustivat tällaista kokeilua, sillä ”maksuttomuus” olisi tässä tapauksessa tarkoittanut yli puolen miljoonan euron hintalappua kaupungille. Mielestämme kaupungin ei pidä tarjota hyvätuloisille perheille uusia ilmaisia palveluita, esimerkiksi ilmaista varhaiskasvatusta 5-vuotiaille.

Emme luokittele lapsia vanhempien tulojen mukaan, vaan luokittelemme vanhempien maksukykyä. Mielestämme nykymalli on reilu, koska maksut määräytyvät perheiden tulojen mukaan. Varhaiskasvatusmaksuja alennettiin Ylöjärvellä viimeksi tänä vuonna. Tämä oli sivistyslautakunnan yksimielinen päätös. Suurimpina hyötyjinä maksujen alentamisessa ovat olleet juurikin pieni- ja keskituloiset perheet.

Tällainen kokeilu on ilmeistä alkusoittoa sille, että pakollisesta esikoulusta tehdään kaksivuotinen. Siihen viittaavat sekä maksuttomuus että kesto (20 tuntia/viikko).

Perussuomalaiset vastustavat viisivuotiaiden laittamista pakolliseen koulutusputkeen. OAJ:n esitys pakollisen esiopetuksen ulottamisesta myös viisivuotiaisiin – ja loppuvuonna syntyneiden osalta jopa tätä nuorempiin – lyhentäisi lasten leikki-ikää entisestään sekä kaventaisi perheiden valinnanvapautta lastenhoidon suhteen.

Päiväkodeissa on pulaa osaavasta henkilökunnasta jo nykyisillä lapsimäärillä, eikä tilanne nykyistä pidemmän pakollisen esiopetuksen myötä ainakaan paranisi.

Mitä tällaiseen ”maksuttomaan” kokeiluun tulee, niin sen sijaan, että alkaisimme tarjota ilmaisia palveluja ihmisille, löytäisin itse paljon tärkeämpiä kohteita joihin tulisi sijoittaa. Tällaisia kohteita olisi esimerkiksi henkilökunnan palkankorotukset sekä ryhmäkokojen pienentäminen. Tyytyväinen henkilökunta on lasten etu.

Henrik Pajunen

kaupunginvaltuutettu (ps.), sivistyslautakunnan jäsen