Nuorilla punanutuilla edessä pitkä jouluaatto

Tampereen Eräpoikien lippukunnan joulupukit valmistautuvat aaton koitokseen: On aika tupeerata parta muhkeaksi ja kiillottaa nahkasaappaat kiiltäviksi.

Pyry, 22, ja Rasmus, 18, Lindberg muistelevat lapsuudestaan, että kotona vuosittain jouluisin vieraillut joulupukki oli “partiopukki”. Kyseiseltä joulupukilta jäi mieleen hyvä viisaus: “Avaa yksi joululahja tunnissa, niin ehdit leikkimään jokaisella lelulla.”

Vuosien jälkeen nuoret miehet soveltavat viisautta työskennellessään itse joulupukkeina.

– Eräpojat neuvovat perheitä keräämään jokaiselle yhden lahjan säkkiin, josta joulupukki jakaa sitten paketit vierailullaan, Eräpoikien lippukunnan puheenjohtaja Pyry Lindberg kertoo.

Eräpojat ovat Hämeen alueen vanhin edelleen toiminnassa oleva lippukunta. Se täytti edeltävässä maaliskuussa 101 vuotta. Lippukuntaan kuuluu noin sata jäsentä, joiden iät liikkuvat 7–22-vuotiaiden välillä. Niin kutsuttu “poikalippukunta” satsaa partionsa eräohjelmaan.

Vanhemmat partiolaiset ovat pitäneet yllä joulupukkitoimintaa säännöllisen epäsäännöllisesti.

– Joulupukkitoimintaa on tehty pitkään, mutta ei koko ajan. Viimeaikaisin toiminta käynnistyi kolmisen vuotta sitten, kun erään lippukuntaan kuuluneen isä huomasi, että partiopukki.fi-nettiosoite oli vielä vapaana.

Eräpojat päättivät ostaa osoitteen ja nyt sen kautta voi tilata joulupukin kotiinsa verkkolomakkeen avulla. Lindberg kertoo tämän olevan ainutlaatuista Pirkanmaalla, jossa alalla on kuitenkin jonkinmoista kilpailua.

– Tampereella on meidän lisäksemme kolme isosti partiopukkitoimintaa tekevää lippukuntaa: Kalevan Karhut, Tampereen Kotkat ja Harjun Veikot. Osa tekee keikkaa lännessä ja osa idässä. Kaikille on kyllä keikkoja riittänyt, Lindberg kuvailee.

Autolla kohteeseen

18-vuotias Simo Soininen on joukon konkari. Hänelle seuraava joulu on neljäs perättäinen, jolloin hän on vetänyt punanutun niskaan. Soininen aloitti joulupukin hommat 15-vuotiaana Kalevan Karhujen piikkiin, jonka jälkeen hän on toiminut Eräpoikien pukkina muutaman vuoden.

– Ensimmäinen keikka oli ehkä vähän outo kokemus. Oli hassua mennä jonkun toisen perheen joulun viettoon. Se ei kuitenkaan ollut pelottavaa ja keikkakin meni ihan hyvin.

– Vierailut menevät aina aikalailla omalla painolla, eikä ohjelmaa tarvitse mitenkään vetää. Monilla perheillä on selkeä rutiini, Soininen kuvailee.

Ennen oman ajokortin lunastusta Soininen heitti keikkaa isänsä kyydillä. Isästä oli mukavaa päästä karkuun jouluvalmisteluista ja istua autossa lukemassa Tekniikan maailma -lehteä.

Auto tuntuukin olevan joulupukin tärkein työkalu vaatetuksen ohella.

– Sain tänä vuonna ajokortin ja nyt pääsen kiertämään joulupukkina, Eräpoikien uusin joulupukki Rasmus Lindberg kertoo.

Lindberg sanoo, ettei jouluaaton työpäivä jännitä, koska vanhemmat joulupukit ovat hänen tukenaan.

– Kuulemma keikat menevät ohi todella nopeasti ja niistä tulee tosi hyvä fiilis, Lindberg jatkaa.

Joulupukin ramppikuumeeseen auttaa se, että vuorosanoja miettii hieman etukäteen. Jokaisella joulupukilla on oma tyylinsä valmistautumiseen ja oman roolinsa esittämiseen.

– Kun vetää päälleen joulupukin tamineet ja eläytyy rooliin, niin ei sitä ensimmäisen keikan jälkeen osannut enään jännittää, viime jouluna ensi kertaa joulupukkina esiintynyt 19-vuotias Samu Hassinen sanoo.

Hyvää mieltä itselle ja lapsille

Eräpojille joulupukkipalvelu on osoittautunut todella hyväksi varainhankinnan muodoksi. Tänä jouluna tavoitteena on kiertää noin sata kotia kuuden pukin voimin.

– On mukavaa jakaa joulumieltä mahdollisimman monelle. Siitä saa itsellekin hyvän

mielen, Soininen pohtii.

Eräpoikien taksa on noin 50 euroa, joka on suhteellisen edullinen hinta. Pirkanmaalla joulupukkien hintapyynnöt saattavat kivuta jopa sadan euron korville.

Eräpoikien joulupukkipalvelun avulla kerätyt voitot käytetään partion leireihin, sillä harrastuksesta syntyvät maksut pyritään pitämään lapsille mahdollisimman pieninä.

– Tätä työtä tekee mielellään, koska meidän hinnalla pystymme mahdollistamaan joulupukin mahdollisimman monelle, Hassinen toteaa.

Joulupukkipalvelun ehkä raskain työ on rakentaa jokaisen joulupukin reitit siten, että joulupukit pääsevät kiertämään alueet mahdollisimman tehokkaasti.

– Työpäivä alkaa aamupäivällä ja loppuu illalla seitsemän aikaan. Se on pitkä päivä ja aika hyvin saa tehdä hommia koko ajan, Pyry Lindberg hymyilee.