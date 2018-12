Vesa-Matti Loiri ei petä uskollista yleisöään, eivätkä Suomen laaja-alaisimman taiteilijan ystävät jätä mestariaan. Keskiviikkoiltainen Loirin Tampere-talon Sydämeeni joulun teen -konsertti todisti jälleen kerran, että näyttelijänä, koomikkona ja laulajana ihmisten sydämet valloittanut moniottelija on ja pysyy vakaasti valtakunnan kaapin päällä. Kaksituhatta kuulijaa ei voi olla väärässä. Konkaritaiteilija keräsi valtaisat aplodit tuhatpäisen yleisön osoittaessaan kunnioitusta seisaalle nousten.

Tampere-talon Iso sali on jokaisen esiintyvän taiteilijan haave ja tavoite. Moni nimekäs ja jo kannuksensa hankkinut artisti joutuu kokemaan karvaan pettymyksen, kun oma nimi ja taide eivät ole riittävän vetovoimaisia magneetteja maksavan yleisön suhteen.

Vesa-Matti Loiri saa Salin täyteen. Niin Mansessakin. Mikä parasta, monilahjakkuuden yleisö koostuu kaikenikäisistä ihmisistä. Eilen keskiviikkonakin liikkeellä olivat lapset, nuoret, keski-ikäiset ja iäkkäät.

Sydämeni joulun teen -konsertista on runsaan kolmen vuosikymmenen aikana varttunut todellinen käsite. Vesa-Matti Loirin joulukonserttikiertue on odotettu ja arvostettu kestotapahtuma. Kansan suuri suosikki suuntaa esiintymismatkansa laajan valtakunnan eri puolille. Tänäkin adventtiaikana Sydämeeni joulun teen -konsertteja on yhteensä yksitoista.

Joulu on juurevasti perinteiden juhla. Vesa-Matti Loiri merkitsee suomalaisille ikonia; hänen tulkintansa on rukiista niin laulajana kuin näyttelijänäkin. Sydämeeni joulun teen -laulu on joululaulujen ikivihreä, jonka ihmiset haluavat kuulla nimenomaan Loirin tulkitsemana. Vexi Salmen sanoittaman ja Kassu Halosen säveltämän joululaulun ilmestymisestä on kulunut 30 vuotta. Tämänkertaisella kiertueella Sydämeeni joulun teen -laulu viettää juhlavuottaan.

Loirilla on monta joululaulutulkintaa, jotka ovat syöpyneet pysyvästi ihmisten muistiin. Niihin kuuluvat muun muassa Kolmen kuninkaan marssi, Ave Maria, Varpunen jouluaamuna ja Tonttu.

Timo Kiiskisen säveltämistä ja sanoittamista kahdesta joululaulusta – Maria ja Taivas maan päällä – on hyvää vauhtia tulossa suuren yleisön kestosuosikkeja.

Peter Lerchen bändi avainasemassa

Vesa-Matti Loiri ei ole tavallinen torvensoittaja, joten hänen orkesterinsakaan ei voi olla koottu tusinamuusikoista.

Peter Lerchen yhtyeen sydän lyö Vesa-Matti Loirin taiteelle.

Peter Lerche on sovittanut ohjelmiston laulut tarkasti Loirin ääntä tukeviksi. Sovitetut sävellykset antavat tilan ja liikkumavaran tulkitsijalle, joka elää tiukasti hetkessä. Sovitukset ovat erittäin onnistuneet; ne nostavat tuttuakin tutummista lauluista uusia piirteitä esiin.

Lerche toimii kapellimestarina ja kitaristina. Hänen solistinen puoli pääsee hyvin esille konsertin aikana.

Erityinen kiitos kuuluu Pauliina Lerchelle, joka taituroi maailmalle huippusoinnut haitarilla, viululla sekä kanteleella. Pauliina Lerche loihtii juuri sellaista äänimaailmaa, jota esimerkiksi Lapin kesä tarvitsee mausteekseen.

Bassoa soitti rytmikkäästi Juho Kivivuori.

Oman kiitoksensa ansaitsee myös valaisija, sillä hänen synnyttämänsä maailma tukee jokaisen laulun sanomaa.

Tulkintaa kiireestä kantapäähän

Me Vesa-Matti Loirin uskolliset konserttivieraat olemme nähneet ja kuulleet monenlaista Veskua.

Erityisen onnellinen ja kiitollinen olen siitä, että suuri tunteiden tulkki on säilyttänyt ehjät ja uskottavat siteen taiteensa ystäviin. Loiri on kiitettävän uskollinen omalle näkemykselleen.

Keskiviikkoiltainen ohjelma todisti sen, että todella suuri taiteilija pystyy laulamaan, lausumaan, näyttelemään ja viihdyttämään parin tunnin ajan istualtaankin. Ääni, ilmeet, kädet sekä kehonkieli välittävät kaiken olennaisen.

Vesa-Matti Loiri viettää tuota pikaa syntymänsä 74. juhlavuotta. Hän on säilyttänyt hurtin huumorin tavaramerkkinään. Älykäs läpän heitto keventää tunnelman, jossa on ilo olla mukana.

Lopuksi: Vesa-Matti Loiri tekee joulun sydämeemme. Kiitos siitä!