Perinteikäs Nokian Nahkatuote Oy suunnittelee, ompelee ja palvelee

Tässä ovat ehkä tämän hetken suosituimmat laukut, jollaisia asiakkaat hakevat asioidessaan laukkuliike NT-Boxissa: Vaaleanpunainen ja siro pikkulaukku menee niin arkeen ja juhlaan. Sinne sujahtavat kätevästi avaimet, pieni lompakko ja vaikka huulipuna.

Iso olkalaukku näyttää tyylikkäältä ja keveältä, mutta sinne sopii helposti esimerkiksi A4-kokoinen mappi.

Sitten on yksinkertaisen tyylikäs nahkainen cityreppu, joka tekee vasta tuloaan.

– Itse tykkään tästä mallista tosi paljon! Reppu on näppärän kokoinen, mutta sinne mahtuu esimerkiksi läppäri. Se on myös on tyylikäs mutta samalla helppo, koska kädet jäävät vapaiksi, NT-Boxin myymäläpäällikkö Kirsi Karukka esittelee liikkeen valikoimaa.

Karukan esittelemät NABO-merkkiset laukut on valmistettu Nokian Nahkatuote Oy:n omassa 30-vuotiaassa tehdasompelimossa Nokialla.

Yksinkertaisen ja skandinaavisen laukku-ja reppuvalikoiman lisäksi tehtaassa valmistuu myös tyylikkäitä kukkaroita ja vöitä – käsityönä tietysti.

– Moni ompelija on ollut töissä tehtaallamme jo 30 vuoden ajan, Karukka kertoo.

Oman NABO-tuotemerkin lisäksi yritys maahantuo ulkomaisia laukkumerkkejä, kuten persoonallista Vendula Londonia ja arjen luksusmerkkiä Guessia.

Tänä vuonna Nokian Nahkatuote Oy viettää juhlavuottaan.

Raimo Rantasen vuonna 1958 perustaman yrityksen pyöritystä jatkavat hänen lapsensa Antti Rantanen ja Outi Jaakkola. Sisarukset huolehtivat sekä maahantuonnista, tehtaan tuotannosta ja NT-Box-laukkuliikkeistä neljällä paikkakunnalla: Hämeenlinnassa, Nokialla, Ylöjärvellä ja Tampereella. Tampereen myymälä muuttaa Puutarhakadulta Koskikeskukseen tammikuun alussa.

Apua oikeanlaisen matkalaukun valintaan

Runsaan käsilaukku- ja repputarjonnan ohella NT-Box tunnetaan myös laajasta matkalaukkuvalikoimastaan.

Liike myy markkinoiden johtavien matkalaukkuvalmistajien tuotteita, kuten Samsonitea ja American Turisteria.

Myymäläpäällikkö Kirsi Karukka kertoo, että liikkeistä löytyy matkalaukku jokaisen asiakkaan tarpeeseen, oli tällä tiedossa sitten kaukomatka tai pieni viikonloppureissu.

– NT-Boxin myyjät auttavat oikeanlaisen matkalaukun valinnassa. Asiakaspalvelijamme tietävät, millaiset paino- ja kokorajoitukset matkatavaroille on asetettu eri lentoyhtiöissä.

NT-Box hoitaa myös matkalaukkujen huollon vahingon sattuessa.

– Lentoyhtiöiden sopimusliikkeenä hoidamme rikki menneen laukun korjauksen.

Tervetuloa ostoksille!

Ylöjärvi: Kauppakeskus Elo

Nokia: Alinenkatu 35

Tampere: Puutarhakatu 8, 2.1.2019 alkaen Koskikeskus

Hämeenlinna: Kauppakeskus Goodman