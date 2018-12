Keskustan suuntaviivat nuijittiin pöytään

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina kokouksessaan Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan. Näin kahdeksan vuoden työ saatiin päätökseen.

Kokoomuksen valtuutettu Mika Kotiranta muistutti, että kyseessä on yksi Ylöjärven historian tärkeimmistä kaavoista.

– Toivottavasti saamme pian asemakaavan liikkeelle ja keskustan kehittymään siihen suuntaan, josta ollaan jo vuosia puhuttu. Keskustan tiivistyminen palvelee asumista ja joukkoliikennettä. Tämä on hieno asia, Kotiranta sanoi.

SDP:n valtuutettu Seppo Peltola kertoi, että osayleiskaavan valmistelussa on tehty 44 selvitystä, joita on vielä matkan varrella täydennetty. Kyseessä on kaava, joka tekee keskustasta 11 000 asukkaan kaupunkikeskuksen.

– Toivon, että asemakaavoitus lähtee sujuvasti ja viivyttelemättä käytiin, jotta saamme Ylöjärvelle uutta ilmettä, Peltola totesi.

Myös Vasemmistoliiton Rauno Kesseli hoputti asemakaavoituksen valmistumista.

– Tässä on hyvät lähtökohdat kehittää Ylöjärven keskustaa pitkälle tulevaisuuteen. Tärkein asia on liikennejärjestelyt. Emme voi valmistella asemakaavaa siten, että olemme valmiita rakentamaan taloja, joihin ei pääse kulkeen. Uusilla liikenneratkaisuilla on kova kiire, Kesseli sanoi.

Vihreiden valtuutetut Timo Halttula ja Minna Sorsa muistuttivat, että asemakaavavaiheessa voidaan vielä tehdä tarkennuksia esimerkiksi tulevan matkakeskuksen osalta.

– Kannattaa suunnittela sitä, minälainen uusi matkakeskus tulee olelmaan. Saadaanko sen yhteyteen mahdollisesti ratikka, kaukojunan pysäkki, bussit sekä pyöräpysäköinti, Minna Sorsa pohti ja kertoi, että valtiolta voi saada rahoitusta sekä liityntäpysäköintiin että kiinteistöjen pysäköintipaikkoihin.