Annukka Laine tuo joulukirkon Leijaan

Taidemaalari Annukka Laineen näyttely kirjastolla on sekoitus kristillistä symboliikkaa ja Laineen omia kokemuksia.

Annukka Laine oli vasta pikkutyttö, kun hänen äitinsä kuoli. Laine ymmärsi jo varhain, että asioilla ei ole tarkkoja rajoja.

On tämä elämä ja on kuolemanjälkeinen elämä, jotka ovat olemassa lomittain ja päällekkäin. On myös esimerkiksi luonto, jonka puilla ja kasveilla ei ole selkeitä äärirajoja.

Laine alkoi Saksassa opiskellessaan maalata täplillä. Hän löysi pointillismin, mutta teki siitä oman versionsa.

Nykyisin hän ajattelee, että hän mieltyi täplämaalaukseen lapsuutensa kokemusten tähden. Täplillä maalatessakin rajat jäävät epäselviksi.

Melankoliasta kodikkuuteen

Tällä tekniikalla syntyi 90-luvulla muun muassa taulu, jossa susi tai kettu taivaltaa aukealla pellolla tuiskusateessa. Kaukaisuudessa siintää mökin valo.

Vuosin myöhemmin, juuri ennen tätä Leijan uutta näyttelyä Laine maalasi taululleen parin. Siinä viima on hiipunut, mökki on lähempänä, ja mökin ikkunasta loistaa iso tähti.

Melankolia on vaihtunut iloisempaan ja kodikkaampaan elämään, mikä näkyy myös ammattitaiteilijan töissä.

Raamatun keskeinen sanoma tauluna

Omakohtaisten maalausten lisäksi Laineen näyttelyssä on runsaasti kristillistä symboliikkaa sisältäviä töitä.

Laine esittelee niistä keskeisintä: Sovituksen äiti -nimistä maalausta, jossa Neitsyt Maria on keskellä. Vasemmalla taulussa ovat syntiin langenneet Aatami ja Eeva ja oikealla Jeesus ristillä.

Laine on maalannut tauluun Raamatun keskeisen sanoman.

Ihmiset ovat syntisiä, mutta onneksi Maria otti tehtäväkseen synnyttää Jeesuksen, joka kuoli ristillä, jotta ihmiset saivat syntinsä anteeksi.

Alttaritaulujen tekijäksi

Ylöjärvellä asuva Annukka Laine on tuonut Leijaan jouluaiheisen näyttelyn esimerkiksi heille, jotka eivät käy joulun aikaan kirkossa.

Laineelle on luontevaa tehdä uskonnollisaiheisia töitä.

Taiteilija menetti vuosisadan vaihteessa lähisukuaan, mikä oli hänelle vaikeaa. Laine pääsi onneksi asumaan ateljeetaloon Firenzeen.

– Ainoa, mistä sain vieraassa maassa lohdutusta, olivat Kristuksen kärsimyksestä kertovat kuvat luostareissa ja kirkoissa.

Suomeen palattuaan Laine alkoi saada tilauksia omille alttaritauluille. Lähimmät Laineen tekemät alttaritaulut sijaitsevat Hämeenkyrössä ja Tampereen Pispalassa.

Annukka Laineen ”Kirkas pimeys – sydämeni joulu” -näyttely on avoinna kirjasto Leijassa 21.12.asti.