Ripeä remontti kohtuuhintaan

Oletko kyllästynyt siihen, että remontit usein venyvät? Näin ei käy, kun palkkaat hätiin Suomen Muuttoremontin, joka tekee yhteistyötä Kalustetukun kanssa.

Onko muutollasi kiire, mutta uusi asunto pitäisi vielä remontoida? Tai onko vuokralaisesi muuttamassa sisään, eikä keittiö ole kunnossa?

Ei hätää. Nämä ovat aivan normaaleja tilanteita Suomen Muuttoremontille: remontti pitäisi saada ja äkkiä! Ja sehän onnistuu.

– Kasvatimme neljä vuotta sitten henkilökuntamme määrää, ja nyt se on optimaalinen tähän hommaan, kertoo Suomen Muuttoremontin kohdevastaava Petri Tanskanen.

Nykyisin Muuttoremontilla on 16 omaa työntekijää, ja eri remonttikohteita on viikossa jopa yli 10. Kun on monta tekevää kättä, samaan aikaan ehditään hoitaa monta kohdetta, ja valmistakin tulee nopeasti.

– Remontoimme juuri kaksion. Teimme sinne 2,5 viikossa kylpyhuoneen, keittiön, katot, seinät ja lattiat, antaa Tanskanen esimerkin.

– Jossain muualla huokaillaan, jos keittiön pitäisi olla valmis neljässä viikossa. Mutta meille neljä viikkoa on jo pitkä aika.

Ripeän tahdin ylläpidossa auttaa myös se, että Suomen Muuttoremontti tekee yhteistyötä Kalustetukun kanssa.

Palvelu on kaikenkattavaa. Asiakas voi valita esimerkiksi mieleisensä keittiön Kalustetukun valikoimista, minkä jälkeen Muuttoremontti hoitaa loput.

Kalustetukusta löytyvät aivan kaikki kalusteet, kaapit, altaat, kodinkoneet ja eristeet keittiöistä kodinhoitohuoneisiin ja kylpyhuoneisiin.

Asiat on tehty helpoksi, kun kaiken saa samasta paikasta, eikä tarvitse juosta seitsemässä eri paikkaa, sanoo Kalustetukun ”puotipuksu” Sami Murtola.

– Pitäähän omalla ajankäytöllekin laskea jokin summa. En näe hyötyä siitä, että asiakkaan pitäisi laukata monessa eri paikassa eri tuotteiden perässä.

Välillä tehdään niinkin, että asiakas ilmoittaa vain haluavansa vaikkapa uuden ja valkoisen keittiön, ja hommat hoituvat loppuun ilman, että asiakas käyttää aikaansa perehtymällä yksityiskohtiin.

Tällaista palvelua kaipaavat etenkin asuntosijoittajat, joilla on kiire saada asunto siistiksi nopeasti, ennen kuin uusi asukas muuttaa sisään.

Yhteistyökumppanit operoivat paljon pieniä asuntoja, mutta myös omakotitaloja. Sekin helpottaa asiakkaan työtaakkaa, että Suomen Muuttoremontin kautta saa tilattua putki- ja sähkömiehet, jotka saapuvat kohteeseen ajallaan.

Nokialla Kolmenkulmassa Kodin Terrassa toimivan Suomen Muuttoremontin ja Tampereen Lielahdessa toimivan Kalustetukun löydät seuraavista osoitteista:

suomenmuuttoremontti.fi

www.kalustetukku.fi