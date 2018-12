Mitä itsenäisyys minulle merkitsee? Kotia, uskontoa ja Isänmaata. Vapautta ja Vastuuta.

Ylipäällikkö Mannerheim lopetti ensimmäisen päiväkäskynsä 1. joulukuuta 1939 sanoihin ”Me taistelemme kodin, uskonnon ja Isänmaan puolesta”.

Nämä olivat niitä arvoja, joita nykyiset veteraanimme puolustivat talvi- ja jatkosodassa. Nämä ovat niitä arvoja, jotka ovat arvokkaita edelleen.

Koti ja perhe ovat asioita, jonka puolesta taistelemme yhä edelleen. Emme tietenkään yhtä kovissa olosuhteissa tai niin suurta ulkoista uhkaa vastaan, kuin mistä sodassa oli kyse.

Muuttuvassa maailmassa saa kuitenkin juosta edelleen kovaa pysyäkseen edes paikallaan, ja on vaikea kuvitella parempaa motivaattoria eteenpäin pyrkimiseen, kuin koti ja perhe.

Meistä jokainen kuuluu johonkin läheisten ihmisten verkostoon, ja sen puolesta kannattaa taistella.

Uskonto. En itsekään käy kirkossa kuin lähinnä häissä ja hautajaisissa, mutta uskonto ja etenkin uskonnonvapaus sekä vapaus olla uskomatta ovat vaalittavia arvoja myös nykymaailmassa.

Kirkko tekee paljon hyvää erityisesti heikoimpia auttamalla, ja tukee siten omalla toiminnallaan kuntia ja valtiota. Ilman seurakuntaa moni jäisi avun ulkopuolelle.

Meillä Suomessa uskonto ei rajoita ihmisten vapautta, ja se on äärimmäisen hieno asia. Kaikkialla näin ei ole.

Meillä Suomessa kirkosta hakevat tukea ne, jotka kokevat sitä tarvitsevansa, mutta hädän hetkellä apua saavat kaikki.

Isänmaa. Itsenäisyys takaa meille perusoikeuksiemme toteutumisen. Isänmaallisuus antaa motivaation kantaa kortensa yhteiseen kekoon.

Itsenäisyyden ansiosta meistä jokainen voi osallistua päätöksentekoon, joko äänestämällä tai asettumalla itse ehdolle.

Eräs elämäni hienoimmista kokemuksista oli se, kun sain yli 10 vuotta sitten nuorena poikana pitää puheen Veteraanijuhlassa. Veteraanit taistelivat meille hienon maan itsenäisyytemme alkuaikoina, ja nyt on meidän tehtävämme vaalia sitä ja turvata lapsillemme ja lastenlapsillemme vielä nykyistäkin parempi ja turvallisempi yhteiskunta.

Tähän kuuluu myös se, että huolehdimme Suomen puolustuksen uskottavasta järjestämisestä myös tulevaisuudessa.

Vapaus ja Vastuu ovat arvoja, ja niitä mahdollisuuksia jotka meille on Suomessa turvattu. Jokaisen ihmisen tulee olla vapaa ulkoa tulevasta pakosta, mutta meidän on hyvä muistaa se, että vapautta ei voi olla ilman vastuuta.

Vain kantamalla vastuun itsestämme ja lähimmäisistämme, voimme aidosti olla vapaita. Välittämistä ei voi koskaan ulkoistaa, joten muistetaan välittää muista, ja pitää huolta toisistamme. Sen tähden Veteraanimmekin taistelivat.

Hyvää Itenäisyyspäivää, ja onnea 101-vuotiaalle Suomelle!

Juho Ojares

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja, eduskuntavaaliehdokas