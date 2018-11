Huimaa tanssienergiaa ihan kaikille

Ylöjärven Urheilutalo täyttyi viikonloppuna valtavasta tanssin ilosta ja energiasta. Tamperelainen Dance & Show ry järjesti Dance & Show -tapahtuman, jossa kilpaili lähes tuhat tanssijaa. Urheilutalolla nähtiin yli 200 esitystä.

Tapahtuma oli syksyn suurin tanssitapahtuma Suomessa ja siinä kilpailtiin show-, street- ja discotanssissa ja twerkissä. Lavalla nähtiin soolo-, duo-, muodostelma- ja ryhmä-esityksiä sekä harrastaja- ja SM-tason tanssijoita ympäri Suomen.

Sunnuntai-aamupäivän street-esitykset olivat vauhdikkaita ja yleisö eli niissä täysillä mukana. Tamperelainen ZZ Juniors osallistui juniorien street pienryhmä -sarjaan.

– Vedettiin täysillä. On aina kiva päästä esiintymään yleisön eteen. Esiintyminen tulee silloin luonnostaan, ryhmän tanssija Sanni Kalliojärvi kertoo.

Hienot puitteet kaikille

Dance & Show -tapahtuma järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Sitä luotsaa Sanni Räisänen, jolla on tapahtumaan läheiset perinteet, sillä hän voitti kilpailun pääpalkinnon kymmenen vuotta sitten.

Aiemmin tapahtuma järjestettiin Hervannassa. Nyt se oli kolmatta kertaa Ylöjärvellä.

– Urheilutalolla on uudistetut ja hyvännäköiset tilat, Räisänen kehuu ja kiittää samalla Urheilutalon henkilökuntaa.

Osallistujia tapahtumassa on viisivuotiaista yli viisikymppisiin.

– Nyt on meneillään tanssibuumi. Kaiken ikäisiä harrastajia tulee koko ajan lisää, Räisänen kertoo.

Kilpailussa on erityinen Rising star -sarja, johon voivat osallistua ne, jotka eivät kilpaile tavoitteellisesti.

– Olemme pyrkineet tarjoamaan kilpailussa hienot puitteet, niin että kaikki pääsevät kunnon valoihin ja näyttämölle tasosta huolimatta. Kaikki osallistujat saavat tuomareilta kirjallisen palautteen. Jaamme myös stipendejä tanssijoile, jotka erottuvat massasta, Räisänen selvittää.

Hän tietää omasta kokemuksestaan, millainen merkitys tällaisilla tapahtumilla voi olla. Räisäsellä palo showtanssiin syttyi tanssikilpailun katsomossa. Hänen mukaansa esiintymisestä saa tanssin ilon lisäksi itsevarmuutta.

– Siinä on mieletön voima, kun uskaltaa mennä lavalle.

Twerkkaus vaatii fysiikkaa ja asennetta

Lontoolainen Chanelle Hall eli Miss Twerkology oli saapunut sunnuntai-aamupäiväksi pitämään twerk-työpajaa. Lajin viimeisimpiin virtauksiin pääsi hänen ohjauksessaan tutustumaan parisenkymmentä tanssijaa.

Tanssija ja tanssinopettaja Sikujua Mponda seurasi työpajaa ja tuomaroi myöhemmin twerk-kilpailua.

– Twerkissä ei ole väliä sillä kuka ja millainen olet. Hienointa on, että twerkkiä on varioitu paljon. Laji on peräisin afrikkalaisten naisten heimotansseista ja sitä on tanssittu muun muassa ilon tanssina naimisiin mentäessä. Se on levinnyt siirtomaiden myötä myös Eurooppaan, Mponda valaisee lajin taustaa.

– Twerkkaus on pepun heiluttelua. Se on voimakas laji, joka vaatii asennetta ja fyysistä kuntoa, Mponda kertoo.

Tanssi vie maailmalle

Lauantaina lavalla esiintyi useita ylöjärveläisiä tanssijoita. Sunnuntaina taitojaan pääsi näyttämään veittijärveläinen Maija Lampinen, 11. Hän osallistui sekä street-sooloon että street-duoon parinsa Elvi Heleniuksen kanssa.

– Street-lajeissa esitykset ovat minuutin mittaisia. Yleensä käytetään järjestäjän musiikkia ja se voi olla mikä tahansa. Tässä kilpailussa saa käyttää omaa musiikkia. Lasten sarjassa tanssijat suunnittelevat tavallisesti omat koreografiansa. Vanhemmat freestailaavat eli menevät lavalle ilman valmista koreografiaa, Maijan äiti Pipsa Lampinen valaisee.

Maija Lampinen on tanssinut kaksi- ja puolivuotiaasta asti. Hänen lajeinaan ovat olleet hiphop, show ja disco. Nyt hän keskittyy streetiin. Lampisella on myös voimistelutaustaa.

– Tanssissa saa tehdä, mitä itse haluaa ja olla oma itsensä, hän kertoo.

Lampinen käy tanssiharjoituksissa Tampereella ja tanssii kuutisen tuntia viikossa. Tämän lisäksi ohjelmassa on peruskuntoharjoittelua, joka sisältää liikkuvuutta, lihaskuntoa ja kävelylenkkejä.

Viime vuonna Lampinen voitti lasten sarjassa street-soolossa SM-kultaa. Tämän vuoden MM-kilpailuissa Puolassa hän osallistui soolosarjaan ja viime vuonna duosarjaan Kööpenhaminassa. Ensi vuoden tähtäin on asetettu Rovaniemen SM-kisoihin. Siellä on edessä kolmen päivän street-putki.

Dance and Show -tapahtuma palaa Urheilutalolle toukokuussa.