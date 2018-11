Opettavainen tapahtumavuosi

Pitkä vaaleaverikkö hymyilee aurinkoisesti, tervehtii iloisesti jokaista luokseen tulevaa ja halaa kaikki tutut ja puolitutut. Tämä on ollut tuttu näky jokaisessa kuluvan vuoden tapahtumassa, jossa paikallislehti on päässyt ihmisten pariin.

Pirkanmaan Lehtitalon tapahtumakoordinaattori Hanna-Mari Kujala on ideoinut, suunnitellut ja järjestänyt vuoden aikana toinen toistaan erilaisempia tapahtumia. Tapahtumat on järjestänyt paikallislehti itse tai sitten lehti on osallistunut muiden tahojen tapahtumiin.

– Tämä vuosi on sisältänyt pohdintoja, ideointipalavereja sekä satojen puhelujen ja sähköpostien ohella ennen kaikkea hurjan määrän mahtavia kohtaamisia. On ollut upeaa olla mukana toteuttamassa Lehtitalon tapahtumavuotta, Kujala sanoo.

Pirkanmaan Lehtitalon tapahtumavuosi sai alkusysäyksen lähes tasan vuosi sitten, kun konsernissa pohdittiin paikallislehtien lukijoiden sitouttamista ja uusien tilaajien saamista. Todettiin, että paikallislehden pitää näkyä entistä enemmän ihmisten keskuudessa. Syntyi ajatus paikallislehdestä tapahtumien järjestäjänä.

Ideaa lähdettiin pohtimaan ja toteuttamaan jokaisessa Pirkanmaan Lehtitalon neljässä paikallislehdessä: Ylöjärven Uutisissa, Lempäälän-Vesilahden Sanomissa, Sydän-Hämeen Lehdessä sekä AkaanSeudussa.

Hanna-Mari Kujalan johdolla jokaiselle lehdelle suunniteltiin vuoden aikana yksi tai useampi tapahtuma. Samalla paikallislehdissä pohdittiin, missä muiden tahojen järjestämissä tapahtumissa lehden olisi hyvä olla mukana. Ja tapahtumia riitti.

Ylöjärvellä paikallislehti järjesti ison Nuoria Somettaa 2018! -tapahtuman, jota tähditti tubettaja Pinkku Pinsku. Lisäksi puutarhakaupungin paikallislehti nähtiin muun muassa Peräronkkikirppiksellä, Kurun markkinoilla, Eput-veistoksen julkistustilaisuudessa sekä Ylöjärven Uutisten Naapuriraveissa.

Lempäälässä paikallislehti järjesti ennen näkemättömän LVS Goes Las Vegas -vaahtobiletapahtuman. Pälkäneellä Sydän-Hämeen Lehti oli vahvasti mukana Varrella virran -yleisötapahtumassa sekä tietenkin upean Kostia Areenan -avauksessa. Akaassa puolestaan nähtiin huima yleisömenestys, kun Akaan Seutu toteutti valloittavan valotaidetapahtuman Akaan Luxin.

Joukkuepelaaja

Kaikkien tapahtumien taustalla on häärinyt siis hyvinkääläinen 43-vuotias perheenäiti Hanna-Mari Kujala. Hyvinkään kaupungin sivistystoimen suunnittelijan virasta virkavapaalla oleva Kujala kertoo, että isoimmat tapahtumat ovat vieneet työaikaa noin pari viikkoa.

– Idean syntymisen jälkeen aikaa menee suunnitteluun, valmisteluun, puheluihin, viesteihin, paperitöihin, lupa-asioihin sekä itse tapahtuman pystytykseen. Tapahtuman jälkeen edessä ovat vielä purku, siivous, roudaus sekä jälkipyykki, Kujala luettelee.

Kujala korostaa, että tapahtuman onnistumisen edellytys on aikataulutus. Ja vaikka asiat ovat ajoissa kirjattuna kalenteriin, tapahtuman lähestyessä tulee aina hieman kiire.

Kujala on kuitenkin kiireessä kuin kala vedessä. Hän on tottunut pitämään langat käsissään ja hoitamaan noin tuhat asiaa samanaikaisesti. Kujala tekee hurjan paljon itse, mutta myös ohjeistaa ja delegoi. Hän päättää, mitä ja milloin tehdään.

– Olen joukkuepelaaja. Hyvä me-henki on kaikista tärkeintä tapahtuman onnistumiselle.

Joukkuepelaajan Kujalasta tekee vankka koripallotausta. Koris on ollut ja on edelleen Kujalalle elämäntapa.

Omalla aktiiviurallaan Kujala on nähty SM-sarjassa ja maajoukkuepaidassakin. Äidin viitoittamaa pelaajapolkua etenevät nyt tyttäret, joista vanhempi, 16-vuotias Saana, on tehnyt jo naisten korisliiga-debyyttinsä.

Koripalloliiton liittovaltuustossakin vaikuttava Kujala toimi pitkään Hyvinkään Pontevan puheenjohtajana. Kujalan puheenjohtajuusaikana Pontevan naiset nousivat korisliigaan ja voittivat toissa keväänä Suomen mestaruuden.

– Koris on opettanut minulle paljon, muun muassa yhteisöllisyyttä. Tätä samaa ajatusta toteutan tapahtumien järjestämisessä yhdessä paikallislehtien henkilökunnan kanssa, Kujala toteaa.

Mitä jatkossa?

Paikallislehdet ovat Kujalan johdolla saaneet tänä vuonna paljon ymmärrystä tapahtumien tekemisestä. On saatu tietoa siitä, minkälaisia tapahtumia kannattaa järjestää ja minkälaisiin tapahtumiin kannattaa osallistua. Ja on saatu oppia siitäkin, mitä ei kannata tehdä.

– On ollut hienoa huomata, että lehdet ovat saaneet paljon myönteistä palautetta sekä lukijoilta että yhteistyökumppaneilta. Paikkakunnilla on selvästi huomattu, että lehti on ollut aiempaa enemmän läsnä siellä, missä tapahtuu, Kujala sanoo.

Tavoite tietenkin on, että lehdet saavat tapahtumista lisäarvoa. Tapahtumien avulla lehdet tulevat entistä tutummiksi paikkakuntalaisille ja vuorovaikutus lisääntyy.

Pirkanmaan Lehtitalon paikallislehdet ovat tapahtumissa läsnä myös ensi vuonna. Alustavia suunnitelmia on jo olemassa, mutta aika näyttää, mitä lehdet tekevät ja kuinka paljon.

– Kuuntelemme mielellämme ideoita ja teemme jatkossakin yhteistyötä osaavien tahojen kanssa. Kannattaa siis tarttua hihasta tai laittaa viestiä, Hanna-Mari Kujala vinkkaa.