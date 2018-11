Jippu levytti lapsuudestaan tuttuja hengellisiä kappaleita

Laulava evankelista Jippu saapuu Ylöjärvelle konsertoimaan kappaleita uudelta albumilta, sekä rakkauslaulujaan vuosien takaa.

Jippuna tunnettu Meri-Tuuli Elorinne aloittaa keskiviikon rauhallisesti seurakuntansa aamupalalla, jonka jälkeen pidetään työntekijäkokous. 33-vuotias muusikko on ollut kirkon virallinen työntekijä Turun keskustassa sijaitsevassa Mikaelinseurakunssa yli kolmisen vuotta. Työnimike on musiikkienvankelista, joka on laulajan mukaan varsin harvinainen.

– Olen evankelistojen ja pappissuvun lapsi, joten työssäni ei ole sillä tavalla mitään ihmeellistä. Meidän suvussa on kutsumusta tähän Jumalan valtakunnan työn tekemiseen. Äitikin oli kirkossa lähetyssihteeri monta kymmentä vuotta, Jippu kertoo.

Artistin toinen hengellinen albumi Getsemane julkaistiin syyskuun alussa, jonka kappaleita esitetty tiuhaa tahtia eri kokoonpanojen kanssa. Levy sisältää vanhoista hengellisistä lauluista tehtyjä uusia sovituksia.

Levyn tuotti Jipun bändin pianisti Joonatan Rautio, joka tunnetaan muun muassa Gospel Helsingin pianistina.

– Levy on minulle todella tärkeä, koska siinä on hengellisiä lauluja, jotka ovat minulle lapsuudesta rakkaita. Isäni on laulanut minulle näitä kappaleita kun olin nuori, Jippu kertoo ja lisää:

– Isäni levytti aikoinaan Meren tiedän -kappaleen, jonka halusin nyt sitten itse levyttää. Muut kappaleet ovat hengellisiä ristilauluja, joita on levytetty viimeksi 60-70-luvuilla.

Jipun isä Jorma Elorinne on tuli tunnetuksi 1980-luvulla oopperalaulajana, jonka rinnalla hän on työskennellyt Sibelius-akatemiassa laululehtorina. Ennen oopperalaulajan uraa Elorinne tunnettiin hengellisten laulujen tulkitsijana.

– Alunperin isäni oli laulaja evankelista 1960- ja 1970-luvuilla, ihan samalla tavalla kuin minä olen nyt. Isäni on minulle suuri esikuva ja kunnioitan häntä suuresti. Teemme hänen kanssaan paljon yhteisiä esiintymisiä ja meillä yhteinen hengellinen näkemys taiteeseen.

– Vanhempani erosivat ollessani kuusivuotias, joka jätti minuun haavan ja ikävän isään. Uusin levyni on jollain tapaa kirjoitettu rakkaudesta taivaan isää ja ihan “oikeaa” isääni kohtaan. Levyllä on paljon lauluja, jotka lohduttivat lapsuudessani ikävöidessäni isääni, Jippu selvittää.

Kirkko on koti

Musiikillisen uransa Jippu aloitti pop-laulajana, jolloin klubit ja baarit olivat tavanomaisia keikkapaikkoja. Hengellisen työn kautta ne ovat jääneet menneisyyteen.

– Olen viimeisen viiden vuoden ajan laulajana kiertänyt vain kirkkoja, en mitään muita paikkoja, Jippu kertoo ja pohtii:

– Kirkko on minulle koti. Se ei ole minulle missään nimessä esiintymispaikka tai edusta sellaista. Se on paikka jossa kohtaan Jumalani ja se on minulle pyhä. Kirkko on minulle koko elämä, jossa olen kasvanut ja saanut kasteeni. Toivon ettei kukaan tule sinne katsomaan minua, vaan saapuu kirkkoon Jumalan vuoksi. Ehkä esiintymiseni kautta ihmiset voivat pohtia uskoaan ja mitä kirkko edustaa heille.

Seurakuntatyön ja kiertueen lisäksi Jippu pitää itsensä kiireisenä Radio Dein Oma ihmisen ääni -ohjelmassa.

Ylöjärvellä hänet nähdään seurakunnan Kynttiläillallinen-konsertissa, joka

on “tonttuleimaton pikkujoulu parisuhteen parhaaksi”.

– Laulan tuona iltana hengellisten laulujen rinnalla myös vanhempia rakkauslaulujani, joissa pohditaan parisuhteen rikkonaisuutta ja vaikeutta, kauneutta ja rumuutta. Minä jos joku olen pohtinut parisuhdetta ja rakkautta musiikissani.

Kynttiläillallinen on lauantaina 24. marraskuuta kello 17. Liput on valitettavasti jo loppuunmyyty.