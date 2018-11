Miss Ylöjärvi -titteli ponnahduslautana yrittäjän ja mallin uralle

Miss Ylöjärvi -kiertue starttaa Teivossa 20. marraskuuta ja huipentuu Miss Ylöjärven valintaan 1. joulkuuta. Vilhelmiina Riuttala kruunattiin ensimmäiseksi Miss Ylöjärveksi vuonna 2015. Hänelle kilpailu on tuonut työtilaisuuksia sekä mahdollisuuden seurata Miss Ylöjärvi -kilpailun kehitystä lähietäisyydeltä.

Vilhelmiina Riuttala oli 18-vuotias kun hänet valittiin Miss Ylöjärveksi.

– En uskonut, että voittaisin, koska olin ihan kokematon kauneuskilpailuissa. Menin katsomaan ja olin vain oma itseni. Kilpailusta oli paljon hyötyä. Ilman sitä en olisi tutustunut ylöjärveläisiin yrittäjiin, hän kertoo.

Muutamassa vuodessa on tapahtunut paljon.

– Olen aikuistunut niistä ajoista. Ajatusmaailmani on nyt paljon laajempi.

Nyt 21-vuotias Riuttala sukkuloi Ylöjärven ja Porin välillä. Riuttala työskentelee Ylöjärvellä kosmetologina mutta asuu Porissa, missä hän opiskelee tradenomiksi yrittäjän koulutusohjelmassa.

– Olen jo yrittäjä, mutta haen lisää tietoa ja taitoa. Minua kiinnostaisi tehdä myynnillistä asiakas- ja ihonhoitoneuvontatyötä.

Riuttalalla on vahvat siteet Ylöjärvelle. Puutarhakaupungissa asuvat perhe, poikaystävä ja ystävät.

– Pidän itseäni enemmän ylöjärveläisenä ja tamperelaisena, vaikka tykkään asua Porissa.

Vaikka tekemistä on paljon, ehtii liikunnallinen kaunotar käydä kuntosalilla, ulkoilla koiran kanssa, lasketella, lumilautailla ja kokeilla extremelajeja.

– Pyrin mahduttamaan liikunnan elämääni. Jos en ehdi muuta, niin pyöräilen paikasta toiseen.

Kisoista näkyvyyttä ja kontakteja

Miss Ylöjärvi -kilpailut ovat poikineet Riuttalalle näkyvyyttä, töitä ja verkostoja. Hän korostaa kontakteja paikallisiin yrityksiin.

– Kilpailut toivat kosmetologin töitä ja edustuskeikkoja. Olen ollut esimerkiksi hyväntekeväisyysmuotinäytöksissä, Ylöjärven markkinoilla ja päässyt yrittäjien juhliin – ne ovat olleet hauskoja.

Riuttala on päässyt näkemään Miss Ylöjärvi -kilpailun kaikilta kanteilta. Voittonsa jälkeen hän on juontanut missikiertuetta Ylöjärven perinteisessä joulunavauksessa, toiminut tuomarina ja tehnyt meikkejä finalisteille. Tänä vuonna hän on järjestämässä kilpailua ja juontaa missitapahtumaa Teivon Ravikeskuksessa.

Riuttala on hyvä esimerkki myös siitä, että ei kannata lannistua vaikka menestystä ei heti tulisikaan. Hän osallistui viime vuonna Miss Tampere -kilpailuun, mutta ei sijoittunut. Tänä vuonna hän osallistui uudelleen ja hänet kruunattiin ensimmäiseksi perintöprinsessaksi. Riuttala on myös niiden finalistien joukossa, joista valitaan Suomen edustaja kansainväliseen Face of Beauty -kilpailuun.

Esiintymiskykyä ja omaa aktiivisuutta

Missille ei ole tiettyä muottia. Iloinen olemus, esiintymiskyky ja yhteistyökyky ovat eduksi. Kisassa ei arvioida pelkästään ulkonäköä, vaan kokonaisuus ratkaisee. Missin tehtävät ovat enimmäkseen edustustehtäviä. Riuttala on toiminut myös mallina.

– Olen ollut paljon muotinäytöksissä, esimerkiksi Naisten Messuilla, Kauppakeskus Elossa sekä mallikurssien oppilasmuotinäytöksissä, hän kertoo.

Tulevaa Miss Ylöjärveä hän opastaa olemaan aktiivinen.

– Aluksi se voi olla hankalaa, mutta esimerkiksi kisojen yhteistyöyrityksiin kannattaa olla yhteydessä, hän neuvoo.

– Työt eivät tule ovelle, vaan itsensä on tehtävä tutuksi. Kannattaa olla avoin ja kohtelias, hän lisää.

Missikisat kiinnostavat edelleen suurta yleisöä, vaikka joidenkin mielestä naiskauneudella kilpaileminen onkin kulunut juttu. Riuttala iloitsee, että paikalliset yritykset ovat lähteneet kilpailuun mukaan ja osanneet hyödyntää Miss Ylöjärveä.

– Yrityksille voi olla paljon hyötyä siitä, että ne voivat saada kilpailusta edustajan esimerkiksi messuille, hän toteaa.

Tämän vuoden Miss Ylöjärvi -kilpailussa ei nähdä ylöjärveläisiä finalisteja.

– Ylöjärveläisyys ei ole vaatimus. Kandidaateilla voi olla muita yhteyksiä Ylöjärvelle ja he pystyvät sitä kautta edustamaan. Olisi kiva, että ylöjärveläiset rohkaistuisivat osallistumaan, Riuttala sanoo.

– Kenenkään ei tarvitse olla valmis missi osallistuakseen kilpailuun. Minäkään en osannut aluksi olla lavalla. Kisoja käymällä tukee kokemusta ja esiintymistaitoa, hän rohkaisee.