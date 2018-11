Paikan päällä se on parasta

Ylöjärven Uutiset isännöi viime sunnuntaina Ylöjärven ainoan aikuisten pääsarjajoukkueen kotiottelua, kun Ylöjärven Ilves kohtasi hallitsevan Suomen mestarin Naisten Futsal-Liigassa.

Olen aina ollut vannoutunut penkkiurheilija ja nyt vielä enemmän, kun oma urheilu-ura on siirtynyt jo jäähdyttelyasteelle. Luulen tietäväni urheilusta keskimääräistä enemmän, vaikka joku voisi muutakin väittää.

Sunnuntaina näkemäni ja kokemani ottelu tuotti positiivisen yllätyksen. Näin käy usein urheilukatsomossa.

Pelin taso oli hämmästyttävän korkea. Tempo pysyi kiivaana läpi kamppailun ja pelaajien erinomainen taitotaso näkyi kauas lehtereille saakka.

Olen paasannut tästä aiheesta joskus aiemminkin, mutta kertaus on opintojen äiti: menkää ihmiset katsomaan paikan päälle paikallisten joukkueiden otteluita ja myös yksilöurheilijoiden suorituksia.

Ylöjärvelläkin pelataan korkeatasoisia otteluita niin futsalissa kuin myös esimerkiksi lentopallossa ja jääkiekossa. Lisäksi puutarhakaupungissa on erittäin lahjakkaita yksilöurheilijoita muun muassa hiihdossa, yleisurheilussa, voimanostossa, karatessa ja moottoriurheilussa.

Paikalliset joukkueet ovat niitä, jotka voivat toimia yhteisöllisyyden kehittäjinä ja hengennostattajina. Suomessa on useita pieniä paikkakuntia, joiden yksittäiset menestysjoukkueet ovat nostaneet koko kylän profiilia ja yhteishenkeä.

Tämä sama voisi tapahtua Ylöjärvellä, kun koko kaupunki olisi joukkueidensa ja urheilijoidensa tukena.

Peli on parasta paikan päällä ja kotiyleisön antama tuki saa urheilijat tekemään ihmeitä. Samalla onnistumisen riemua kokee koko yhteisö.