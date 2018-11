Älä rajaa mahdollisuuksiasi, valitse tulevaisuus – Ylöjärven lukio!

Vahvaa yhdessä tekemistä ja tavoitteellista tulevaisuuden rakentamista

16-vuotiaat ylöjärveläiset Cecilia Muhonen ja Anselmi Koivunen kokivat tilaisuutensa koittaneen, kun kotikaupungin lukiosta leivottiin viime vuonna toinen Suomen kahdesta yrittäjyyslukiosta. Viime keväänä yläkouluaan päättämässä olleet nuoret tiesivät heti haluavansa päästä opiskelemaan erikoislukioon. Kovan motivaation omanneet opiskelupaikkojen hakijat selvittivät tiensä pääsykokeen kautta Ylöjärven yrittäjyyslukion ensimmäiselle vuosikurssille. Nyt heillä on yrittäjyyslukio-opintoja takanaan neljä kuukautta – he ovat erittäin tyytyväisiä opinahjon antiin.

Cecilia Muhonen ja Anselmi Koivunen puhuivat yrittäjyyslukioinnostaan kotijoukoilleen, jotka kannustivat molempia hakemaan uutukaisia opiskelupaikkoja.

Muhosta yrittäjyyslukiossa vetivät puoleensa tiivis tiimityöskentelykulttuuri ja tarjolla olevat yrittäjyyden aakkoset. Hän on vakuuttunut siitä, että elinkeinoelämän lainalaisuuksien tuntemisesta on aina apua elämässä, toimiiko yrittäjänä tai ei.

– Minussa on ollut aina pieni yrittäjä. Jo alakouluikäisenä palkkasin kavereitani kimppaan, ja menimme käpymetsään. Myin kävyt ja tein tilin. Samalla innolla poimin marjoja kotipihani pensaista ja myin niitä halukkaille, Cecilia muistelee.

Koivunen on varttunut vahvassa yritysilmapiirissä.

– Kaikenlainen liiketoiminta on vetänyt minua puoleensa, niin kauan kuin minä muistan. Suvussani on monta esimerkillistä yrittäjäpersoonaa. Olen ollut pienestä saakka mukana erilaisissa töissä. Tunnen, että yrittäjyys on minun juttuni, Anselmi miettii.

Kova tekemisen meininki kiehtoo

Elokuussa erikoislukiotaipaleensa aloittaneet Cecilia Muhonen ja Anselmi Koivunen tietävät tekevänsä historiaa, kun he valmistuvat parin vuoden kuluttua valkolakeiksi Ylöjärven yrittäjyyslukiosta.

– Yrittäjyyslukiolaiset ovat hitsautuneet nopeasti yhdeksi porukaksi. Joukkueessamme vallitsee vahva me-henki. Tekemisen meininki on kova. Kaikki opiskelun palaset ovat paikoillaan. 24H-leiri oli mahtava kokemus, he kiittävät.

– Odotukset ovat täyttyneet. Yrittäjyyslukio tarjoaa juuri sellaisen omalaisen opiskelukulttuurin, jota toivoimmekin kohtaavamme, Muhonen ja Koivunen sanovat.

Muhosen mukaan koulupäivät ovat hyvin antoisia. Hän arvostaa opettajien ja vierailijoiden kovaa ammattitaitoa. Opetus on uskottavaa.

Koivunen on liekeissään yrittäjyyslukion vapaasta ilmapiiristä, joka kannustaa ideoimaan ja visioimaan – tekemään tulevaisuuden aivotyötä.

– Täällä ei pääse helpolla. Se, että meille asetetut tavoitteet ovat korkealla, on hyvä juttu, Koivunen ja Muhonen korostavat.

Cecilia ja Anselmi ovat täysin liekeissään yrittäjyyslukion ja ylöjärveläisten yrityksien välisestä aktiivisesta yhteistyöstä.

– Täällä vierailee hitsin kiinnostavia yrittäjiä, joilla on ihan mielettömiä menestystarinoita. Lisäksi vierailemme yrityksissä, joissa näemme arjen tekemistä, he kiittelevät.

Muhosen ja Koivusen mukaan yrittäjyyslukion arjessa perinteinen opetus ja yrittäjyyssisältö ovat hyvin tasapainossa.

– Arvostamme myös opettajien ylläpitämää kannustavaa ilmapiiriä. Täällä sallitaan mokat, he arvostavat.

– Olemme oppineet esimerkiksi markkinoinnin merkityksen. Asiat tulevat esille selkeinä kokonaisuuksina.

– Käsittelemme aikamme megatrendit, kuten robotismia.

Lujaa uskoa ja ennakkoluulottomuutta

Cecilia Muhonen ja Anselmi Koivunen ovat omaksuneet jo opin, jonka mukaan yrittäjän on uskottava itseensä niin hyvinä kuin huonoinakin päivinä.

– Yrittäjän on oltava ennakkoluuloton ja rohkea. Uskomme, että meissä on kohtuudessa näitä ominaisuuksia.

– Minusta tulee yrittäjä, tiedän sen jo nyt, Koivunen naulaa.

– En osaa sanoa vielä varmasti, mitä teen isona. Selvää on, että yrittäjyyslukion antamat tiedot ja taidot ovat tärkeitä, olenpa yrittäjänä tai vieraan palveluksessa, Muhonen pohtii.

Koivunen ja Muhonen kannustavat kaikkia yhdeksäsluokkalaisia, joita yrittäjyys vetää puoleensa, hakemaan Ylöjärven yrittäjyyslukioon.

– Täällä on tekemisen meininki. Lonkkaa täällä ei vedetä, he muistuttavat.

Yläkoulun päättäjä, hae yhteishaussa yrittäjyyslukioon Ylöjärvelle

Hae Ylöjärven lukioon Yrittäjyyslinjalle! Ole valppaana ensi vuoden helmi-maaliskuussa.

Saat ainutlaatuisen tilaisuuden opiskella yrittäjyyttä muun lukio-opiskelun yhteydessä. Ylöjärven lukiolla on superkannukset nuorten yrittäjyystaitojen kartuttamisessa.

Yrittäjyyslinjalle haetaan yhteishaun yhteydessä, Yrittäjyyslinja on oma hakukohteensa.

Hakuun liittyy myös ennakkotehtävä/pääsykoe.

Vuoden 2019 yhteishaku on 19.2.-12.3.

Yrittäjyyslinjalle valitaan peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon ja ennakkotehtävästä/pääsykokeesta saatujen pisteiden perusteella. Ennakkotehtävästä/pääsykokeesta voi saada 0 – 10 pistettä. Ennakkotehtävästä/pääsykokeesta on kuitenkin saatava vähintään 4 pistettä, jotta voi tulla valituksi.

Ennakkotehtävällä/pääsykokeella arvioidaan opiskelijan soveltuvuutta sekä valmiutta yrittäjyysopintoihin.

Yrittäjyyslinjalle otetaan korkeintaan 40 opiskelijaa vuosittain, ja keskiarvoraja on vähintään 7,4.

