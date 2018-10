Räätälöimme Sinulle toiveittesi mukaiset tilat Kauppakeskus Elosta!

Kauppakeskuspäällikkö ratkaisee käden käänteessä sinunkin tilatarpeesi

Kun etsit eloisaa liike- tai yritystilaa, suuntaa voimakkaasti kasvavan ja kehittyvän Ylöjärven sydämeen Elovainiolle. Vetovoimaisen kaupallisen keskittymän keskiössä on Kauppakeskus Elo, joka kerää päivittäin suuret asiakasvirrat liki sadan kilometrin säteeltä. Sanonnan mukaan kaikki tiet johtavat Roomaan, mutta Kauppakeskus Elossa tiedetään, että Helsingin-moottoritie ja valtatie 3 sekä muut Pirkanmaata halkovat liikenneväylät tuovat ylöjärveläiseen elämänmenoon.

Kauppakeskuspäällikkö Timo Matinlompolo kutsuu jokaista toimipaikkaa vakavasti etsivää toimijaa tutustumaan Kauppakeskus Elon tarjoamiin tilavaihtoehtoihin.

– Pienet ja suuret. Kaupan ja palveluiden toimijat. Yhdellä sanalla todettuna: kaikki. Jokainen, joka haluaa olla vireässä toimintaympäristössä, kannattaa sijoittua myönteiseen pörinään Ylöjärvelle, Matinlompolo toivottaa tervetulleeksi.

– Räätälöimme jokaiselle tulijalle sopivan tilan. Seinien purkaminen ja rakentaminen on arkea. Meille on tärkeintä, että tulija saa piirulleen haluamansa ja tarvitsemansa neliöt, hän hehkuttaa.

Timo Matinlompolo muistuttaa, että Pirkanmaan kolmanneksi suurin kauppakeskus on hyvin kotoisa paikka.

– Kauppakeskus Elossa asioivat ihmiset arvostavat hyviä liikenneyhteyksiä ja ystävällistä palvelua sekä runsaita valikoimia tarjoavia kauppoja. Uusien toimijoiden on helppoa kotiutua Kauppakeskus Eloon. Täällä vallitsee vahva me-henki, hän kuvailee.

Matinlompolon mukaan Kauppakeskus Elo haluaa olla edelläkävijä.

– Edelläkävijyytemme merkitsee esimerkiksi sitä, että haluamme tarjota toimintaedellytykset hyvin erilaisille toimijoille. Meille merkityksellisintä on se, että asiakkaat ovat tarjontaan tyytyväisiä. Maailma muuttuu koko ajan – siksi myös me Kauppakeskus Elossa haluamme elää tätä päivää ja muuntautua tilanteiden ja tarpeiden mukaan, hän korostaa.

– Meillä on mainio paikka vaikka hyvälle autokaupalle, Matinlompolo vinkkaa.

Kauppakeskus Elon vetovastuussa sen avaamisesta lähtien ollut Timo Matinlompolo tietää omasta kokemuksestaan, että Ylöjärven valtakunnallisesti tunnustettu yrittäjäystävällisyys on tärkeä voimavara.

– Kasvukaupungissa vallitsee erittäin kannustava ja yhteistyöhakuinen ilmapiiri. Kaupunki tekee aktiivista elinkeinopolitiikkaa. Paikalliset yrittäjäyhdistykset paiskivat hommia yrittäjyyden parhaaksi. Ihmiset, asukkaat ovat kotiinpäin, hän kiittää.

OTA REIPPAASTI YHTEYTTÄ JO TÄNÄÄN, NIIN JÄRJESTÄMME SINULLE RÄÄTÄLÖIDYT TILAT KOTOISASTA KAUPPAKESKUS ELOSTA.

SOITA VAIKKA HETI: kauppakeskuspäällikkö Timo Matinlompolo, puhelin 050 383 7848.

K-ruokakauppias Strandien monipuolinen citymarket on kauppakeskuksen vireä sydän

Korkeatasoinen ruokakauppa on kaiken a ja o. Niin kuin tie miehen sydämeen käy vatsan kautta, niin myös reitti kotoisaan ruokakauppaan ohjautuu tarkan makuaistin ja rauhallisen masun kautta. Vuoden 2009 huhtikuussa ylöjärveläinen ruokakauppa koki historiallisen muutoksen, kun K-Citymarket Ylöjärvi avasi ovensa Kauppakeskus Elossa. Pian kymmenen vuoden ajan Keskon ruokakaupan kuningas on ollut ylöjärveläisen elintarvikekaupan lippulaiva.

K-ruokakauppiaspari Marko ja Minna Strand on K-Citymarket Ylöjärven toinen yrittäjäperhe. Strandit ovat vankkoja ruokakaupan ammattilaisia ja voimakkaita kehittäjiä.

Strandit tekivät K-kaupan historiaa vuoden 2017 huhtikuussa, kun he saivat ensimmäisenä kaksi isoa ruokakauppaa hoidettavikseen. Pariskunta on vastannut K-Citymarket Lielahden ruokakaupasta jo kahdeksan vuoden ajan.

– Ylöjärvellä on liki 34 000 asukasta ja Ylöjärven seudulla ihmisten määrä moninkertaistuu. Elovainio on erittäin vetovoimainen kaupan keskittymä, jonne on hyvät liikenneyhteydet. Kauppakeskus Elosta ja K-Citymarket Ylöjärvestä on varttunut vuosien saatossa erittäin suosittu ostospaikka, jonne asiakkaat tulevat pitkienkin matkojen päästä maakunnan eri puolilta, Marko Strand sanoo.

Aktiivinen K-ruokakauppias haluaa kehittää jatkuvasti toimipaikkojaan. Marko Strandin mukaan K-Citymarket Lielahti ja K-Citymarket Ylöjärvi tarjoavat suorastaan huikeat kohteet elintarvikekaupan johdattamisessa uuteen aikaan.

– Esimerkiksi ylöjärveläiset ovat erittäin aktiivisia antamaan palautetta kaupan kehittämiseksi. Asiakkailta tulevat ideat ja ehdotukset ovat hyvin perusteltuja ja siksi kauppiasyrittäjälle mieluisia, Strand kiittää.

K-Citymarket Ylöjärven vetovoima syntyy monipuolisista, runsaista ja tuoreista valikoimista. Ylöjärven cittaria rikastuttaa Lielahden sisarkaupan huippu monipuolinen kotikeittiö, jossa valmistettavat herkut ovat hetkessä saatavina myös Ylöjärvellä.

K-kauppias Marko Strand vakuuttaa Kauppakeskus Elon tarjoavat vetovoimaisia kaupan paikkoja eri alojen yrittäjille.

– Tervetuloa Ylöjärvelle ja K-Citymarket Ylöjärven naapureiksi Kauppakeskus Eloon, hän vinkkaa.

”Vertaansa vailla oleva paikka luontaistuotemyymälälle”

Terveyskauppa Misteli on palvellut asiakkaitaan Kauppakeskus Elossa sen avaamisesta eli vuoden 2009 huhtikuusta lähtien.

Perheyritys saavuttaa pian 40 vuoden iän. Misteli on luontaistuotealan pioneeri Suomessa. Nykyinen kauppias Tarja Toivonen on toisen polven yrittäjä. Hänen Raija-äitinsä rakensi kestävän perustan liiketoiminnalle Ylöjärven Soppeenmäessä olevalla kivijalkamyymälällä, jolla on edelleen oma vankka asiakaskuntansa.

Tarja Toivonen ja Raija Toivonen kiinnostuivat heti Kauppakeskus Elosta, kun ennakkouutiset Pirkanmaan kolmanneksi suurimman kauppakeskuksen rakentamisesta kiiri heidän korviinsa.

– En ole kertaakaan katunut päätöstä toisen myymälämme avaamisesta Kauppakeskus Elossa, Tarja Toivonen kiteyttää.

Hänen mukaansa Kauppakeskus Elossa toimiva Misteli-myymälä on lunastanut kaikki sille asetetut tavoitteet. Odotukset ovat täyttyneet piirua myöten.

– Kodikkaan kauppakeskuksen ytimessä sijaitseva myymälämme takaa toiminnallemme vahvan näkyvyyden. Olemme ihmisten silmissä. Ihmiset oppivat tuntemaan brändimme. Keskusaukiolla palveleva toimipaikkamme houkuttelee asiakkaat sisälle. Ihmiset voivat kaikessa rauhassa tutustua valikoimaamme ja toimialaamme. Olemme keskellä elämää, Toivonen sanoo.

Toivoset allekirjoittivat sopimuksen liiketilasta hyvissä ajoin ennen kuin koko Kauppakeskus Elo alettiin rakentaa. Tarja Toivosen mukaan uutukaisen kauppakeskuksen rakentamisen seuraaminen oli hyvin kiintoisaa ja antoisaa aikaa. Yrittäjällä on koko hankkeesta myönteiset muistot.

Ylöjärven kehitys valaa uskoa tulevaisuuteen

Toivosten Terveyskauppa Misteli on syntynyt Ylöjärvellä jo lähes neljä vuosikymmentä sitten.

Tarja Toivonen korostaa, että perheyritys on kehittynyt ja kasvanut samassa tahdissa kuin kotipaikkakunta.

– Ylöjärvelle tulevien yrittäjien on tarpeellista muistaa, että kasvukaupunki tarjoaa erinomaisen toimintaympäristön toimijalle kuin toimijalle. Minulle yrittäjänä merkitsee hyvin paljon se, että yrityspaikkakunnallani on vahva ja kannustava me-henki sekä jatkuva myönteinen pörinä. Tekemisen meininki aktivoi kaikkia tahoja, hän korostaa.

Toivonen kehuu Ylöjärven kaupungin yritysilmapiiriä kannustavaksi. Hänen mukaansa kaupungin elinkeinoyhtiö Ylöjärven Yrityspalvelu Oy tekee kiitettävää työtä niin pienten, keskikokoisten kuin suurienkin yrityksien parissa.

– Yrittäjälle, jos kelle, merkitsee paljon se, että sijaintipaikkakunnan elinkeino- ja yrityspolitiikka ovat hyvin suunnitelmallisia ja pitkäjänteisiä. Nämä seikat luovat turvallisuuden tunnetta, hän perustelee.

Maineikas kauppakeskus hyvällä sijainnilla

Tarja Toivonen arvostaa Kauppakeskus Eloa, koska se sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien äärellä.

– Kauppakeskus Elo on todellisessa keskiössä. Tänne on mukava saapua niin koti-Ylöjärveltä kuin naapuripaikkakunnilta Tampereelta, Nokialta sekä Hämeenkyröstä ja Ikaalisista. Kun ihmiset tulevat kaupunki- ja kauppa-asioille, he pyrähtävät Kauppakeskus Eloon. Tänne löytää helposti, ja parkkipaikat ovat laajat, hän kertoo.

– Koko Elovainion alue muodostaa suorastaan jännän mielenkiintoisen kaupallisen keskittymän. Pienellä alueella on liki 400 yritystä. Näihin kannattaa tutustua ja näissä kannattaa asioida, Toivonen hehkuttaa.

Toivonen on sataprosenttisen varma siitä, että Kauppakeskus Elon vetovoima vain kasvaa tulevaisuudessa.

– Ylöjärvi kehittyy koko ajan asumisen ja yrittämisen kaupunkina. Ympäristökunnissa on myönteinen vire.

– Meille ylöjärveläisille yrittäjille hyvän asiakasvirran tuovat myös tuhannet kesäasukkaat. Pelkästään Ylöjärven kaupungin rajojen sisällä on noin 4000 kesämökkiä, Toivonen muistuttaa.

Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta 2018 kutsuu Ylöjärvelle

Ylöjärven kaupunki on palkittu yrittäjä- ja elinkeinoystävällisestä toiminnastaan arvostetulla Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta 2018 -tunnustuksella.

Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto ja elinkeinoyhtiön toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki kertovat, että Ylöjärvi saa päivittäin yhteydenottoja, joissa yrittäjät kyselevät sijoittumismahdollisuuksia vetovoimaiselle alueelle.

Ylöjärvi myy jo vuosi parikymmentä yritystonttia. Ylöjärven Yrityspalvelu Oy on aktiivisesti mukana kuntamarkkinoinnissa, uusien yrityksien kalastamisessa ja ennen kaikkea paikkakunnalla jo toimivien yrittäjien yhteistyökumppanina.

Ylöjärvellä on vetovoimainen erikoislukio, yrittäjyyslukio.

– Tervetuloa monipuolistuttamaan kaupunkimme palvelutarjontaa. Kauppakeskus Elo on keskeinen paikka, jonne kannattaa sijoittua. Lähtekää mukaan Ylöjärven kasvuun, Jarkko Sorvanto ja Timo Isolähteenmäki kannustavat.