Uskon yö kertoo Ávilan Teresan tarinan

Lauantaina 27. lokakuuta Kurun kirkossa ja seurakuntatalossa vietetään kolmatta Uskon yö –tapahtumaa.

Kansan Raamattuseuran organisoima Uskon yö koostuu Kurussa tanssista ja musiikista. Metsälintu Pahkinen aloittaa illan kirkossa kello 19 esityksellään Sisäinen Linna. Kyseessä on tanssiva luento mystikko Ávilan Teresan elämästä ja opetuksista.

Esityksen jälkeen on mahdollisuus keskustella Teresa Ávilasta Metsälintu Pahkisen kanssa.

Ávilan Teresan (1515–1582) tarina on matka 1500-luvun Espanjaan, inkvisition aikaan. Ávilan Teresan suku oli käännytetty julkisesti Espanjan inkvisition aikana juutalaisuudesta. Sen ajan uskonnollisessa kulttuurissa Teresaa vaivasi naisen asema.

Hän halusi enemmän naisen elämältään ja päätyi näin vaikuttamaan nunnana naisen asemaan. Hänen vaikutuksestaan naiset saivat oikeuden rukoilla äänettömästi, vaipua syvämietiskelyn tilaan.

Tämä on vaikuttanut myöhempinä vuosisatoina siihen, että nainen on saanut äänen myös yhteiskunnassa.

Ávilan Teresa tunnetiin kauneudestaan, viehätysvoimastaan, johtamiskyvystään sekä ehdottomasta hengellisestä suhtautumisestaan.

Sisäinen linna -kirjan hän kirjoitti kahdessa kuukaudessa teokseksi, jonka menetelmiä hyödynnetään nykyisinkin sosiaalialalla, soveltavien taiteiden menetelmissä sekä uskontotieteissä.

Noin tunnin kestävän esityksen jälkeen Kurussa siirrytään kirkosta seurakuntataloon iltapalalle. Noin kello 20.30 ilta jatkuu vapaaehtoisten iltamusisoinnilla. Mukana ovat Aija Frantzi, Martti Hannula, Vesa Luomajärvi, Ritva Latoniemi, Henna Nieminen sekä kirkkokuoro. Säestyksestä huolehtii Eija Multanen.

Sisäinen linna –esitykseen liittyen Kurun seurakuntatalon salissa järjestetään sunnuntaina 28. lokakuuta kello 13–16 tanssityöpaja, jota vetää Metsälintu Pahkinen. Tanssityöpaja on maksuton eikä vaadi aiempaa tanssikokemusta tai –taitoa.