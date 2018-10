Hyvä mahdollisuus lapsille: Puheterapeutti tavattavissa Perhekioskilla Elossa

Puheterapeuttia pääsee tapaamaan Elon kauppakeskuksessa sijaitsevassa Perhekioskissa tänä vuonna vielä kahdesti, ja ensi keväänä tämä uusi palvelu jatkuu.

Oletko miettinyt, pitäisikö lapsesi esimerkiksi jo osata s-kirjain? Tai tuntuuko, että lapsesi voisi tarvita kuvia puheenymmärtämisen tueksi? Vai onko huolenasi änkytys?

Elon kauppakeskuksen Perhekioskissa on auennut uusi palvelu. Puheterapeuttia pääsee tapaamaan vapaamuotoisesti ilman ajanvarausta tai lähetettä vielä kaksi kertaa tänä vuonna, marraskuussa ja joulukuussa.

Tämä on hyvää palvelua, sillä puheterapeuteista on pulaa läpi koko maan, ja Ylöjärvelläkin kaupungin puheterapeuteille on jonoa.

Perhekioskilla voi kysellä neuvoa puheterapeutilta. Ja jos puheterapeutti katsoo, että lapsi voi tarvita varsinaisen ajan puheterapeutille, se on seuraava askel.

Paljon erilaista avuntarvetta

Alkujutun kysymykset olivat vain joitakin esimerkkejä siitä, millaisissa tapauksissa puheterapeutista voi olla apua.

– Ylöjärveläisillä on paljon tarvetta puheterapeutille. Avuntarvetta on laidasta laitaan. On viivästynyttä puhetta, laaja-alaista kielellistä pulmaa, artikulaatiovirheitä ja maahanmuuttajienkin määrä on Ylöjärvellä kasvanut. Maahanmuuttajalapsella voi olla esimerkiksi kolme kieltä, joista yksikään ei ole vahva, kertoo Ylöjärven kaupungin puheterapeutti Johanna Yli-Salomäki.

Näiden lisäksi puheterapeuttia tarvitsevat esimerkiksi änkyttäjät ja pienet lapset, joilla on motoriikkaan tai sensoriikkaan liittyvää syömisen pulmaa.

Perhekioskissa myös muuta ohjelmaa

Perhekioskilla puheterapeutilta voi saada muun muassa harjoittelumateriaalia tai ideoita kotiharjoitteluun, tutustua puhetta tukeviin keinoihin, kuten kuviin ja tukiviittomiin, tai kehotuksen hakea lähetettä puheterapeutille.

Puheterapeutti on tavattavissa Elon kauppakeskuksen Perhekioskissa keskiviikkoisin seuraavan kerran 7. marraskuuta ja 12. joulukuuta kello 14-16. Keväällä tapaamiset jatkuvat kerran kuussa.

Perhekioskissa on pitkin viikkoa myös paljon muuta ohjelmaa, kuten taapero- ja vauvatreffejä, lapsiparkkia, imetystukiryhmää ja perheohjaajan tapaamista. Perhekioskin ohjelma löytyy kaupungin kotisivuilta.