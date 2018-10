Huolellisesti valmisteltu Billy Elliot -musikaali kertoo silmät avaavasti pojan kasvutarinan

Lee Hallin käsikirjoittama ja Elton Johnin säveltämä Billy Elliot -musikaali on kotonaan Tampereen Työväen Teatterin Suurella näyttämöllä. Väkevästi yhteiskunnallisesti kantaa ottava musiikkinäytelmä ammentaa koskettavuutensa lapsinäyttelijöiden aitoudesta, luonnollisesta kyvystä sopeutua ongelmallisiinkin elämäntilanteisiin. Torstainen ensi-ilta olikin 11-vuotiaiden Simo Riihelän (Billy) ja Ilmari Kujansuun (Michael) juhlaa. Pääosat lujasti lapsen uskoon luottaen näyttelevät, laulavat ja tanssivat pojat muistuttavat konkarinäyttelijöitä koskettavan esityksen syntyvän tunteiden avaamisesta. TTT:n tuotanto palauttaa uskon siihen, että nykymaailmassa osataan tehdä konstailematonta ja syvällistä teatteria. Tämä esitys elää pitkään!

Brittiläisillä on varsin omintakeinen huumori. Monarkiassa eläville saarivaltakuntalaisille on hioutunut vuosisatojen joukossa pisteliäs tyyli ottaa kantaa. Luokkayhteiskunta jaottelee ihmiset, ja eri kasteihin kuuluvat kansalaiset osaavat sivaltaa sanan terävällä miekalla. Tästä johtuen erityisessä keskiössä Billy Elliot -musikaalissa on alkuperäisen tekstin kääntäjä.

Kirjailija, muusikko, säveltäjä ja sanoittaja Mikko Koivusalo on sävykkään suomennoksen isä. Nyt 62-vuotias Koivusalo kykenee välittämään käännöksessään alkuperäisen tekstin pienimmätkin nyanssit. Billy Elliot -musikaali on mitä suuremmassa määrin koskettavan kielenkäytön tykitystä. Näin ollen koko esityksen runsaudesta nousee kirkkaasti esille myös selkeä sanoma.

Musiikkinäytelmän atmosfääri rakentuu eufoniaan. Poplaulaja, pianisti ja lauluntekijä Elton John lataa koko puolenvuosisadan aikana kertyneen kokemuksensa Billy Elliot -musikaalin elämänmakuiseen ja -rytmiseen musiikkiin. Prinsessa Dianan traagisen poismenon tiimellyksessä musiikin moniottelija loi Candle in the Wind -kappaleen, joka koskettaa kuulijoita kaikkialla maailmassa. Billy Elliotin sävellyksissä on terävä nuoli, joka osuu sydämeen.

Tampereen Työväen Teatterin musikaalissa isossa roolissa onkin orkesteri, jota johtavat vuoron perään kapellimestarit Joonas Mikkilä ja Tony Sikström. Brittiläisittäin kokoonpanossa pauhaavat rummut, basso, kitarat, sopraano- ja tenorisaksofoni, huilu, alttosaksofoni, klarinetti, käyrätorvi ja trumpetti. Musiikki konkretisoi kaikki tunnetilat, jotka kuvitteellisessa Everingtonin kaupungissa tuloksettoman kaivoslakon aikana vuosina 1984-1985.

Jyrki Seppä on saanut käyttää kaikki pitkän uransa mukanaan tuomat tiedot ja taidot Billy Elliot -musikaalin lavastuksen toteutuksessa. Seppä on luonut puitteet, jotka johdattavat katsojat näivettyvään kaivoskaupunkiin. Mikä muotojen ja värien runsaus ennättääkään virrata silmien edestä koko riipaisevan esityksen aikana! Jos Seppä toteuttaa vapaa herran päiville jäämisensä nyt, hän on saanut uralleen todellisen huipennuksen. Tampereen Työväen Teatterin Suuri näyttämä on nyt lavastuksellisesti sellaisessa käytössä kuin instituutiomaisen teatteritalon näyttämö vain voi olla.

Billy Elliot -musikaali on villinnyt myös pukusuunnittelija Pirjo Liiri-Majavan. Hänen runsauden sarvensa tuottaa lopputuloksen, jonka kaltaista loistoa voi kuvitella löytävänsä vain Britannian hovin vaatehuoneista.

Lapsinäyttelijät liikuttavat

Stephen Daldryn ja Lee Hallin käsikirjoittama Billy Elliot -elokuva kosketti aikanaan suuresti.

Useasti käy niin, että laadukkaan elokuvan katsomisen jälkeen teatteriin työstetty teos jää kerta kaikkiaan platkuksi. Tampereen Työväen Teatterin Billy Elliot -musikaalin toteutus tuo lisäarvoa koko teokselle. Etenkin produktion loppuosa on aivan huikea.

Tampereen Työväen Teatteri aloitti valmistautumisensa Billy Elliot -musikaaliin pari vuotta sitten. Billyjen ja Michaelien rooleissa olevat pojat ovat saaneet tasokasta ja vastuullista koulutusta suurta tulikoetta varten. Pojat ovat varttuneet näyttelijöinä, tanssijoina ja laulajina. Baletti ja steppi kruunaavat esityksen.

Torstaisessa ensi-illassa Billynä ollut Simo Riihelä vie vaativan roolinsa läpi mestarillisesti. Tekee mieli sanoa, että Simo on ihmelapsi! Täytyyhän hänen olla, kun hän kykenee eläytymään äidittömäksi pojaksi, joka vie unelmansa maaliin – raivaa tiensä kuninkaalliseen balettikouluun. Tämän roolityön kohdalla tulee kiitolliseksi ja sanattomaksi. Suurta!

Michaelin roolissa oli torstai-iltana Ilmari Kujansuu. Miten kaunis ääni pojalla onkaan! Miten hänen artikulointinsa tekee jokaisesta yksittäisestä sanasta kristallin kirkkaan helmen! Kujansuu on herkkyyden mestari. Tämä poika on sujut itsensä kanssa tilanteessa kuin tilanteessa – kuten naisten vaatteissa.

Kaikki lapset ovat kerta kaikkiaan sydäntä riipaisevia Billy Elliot -musikaalissa. Koko esitys on osaavien lasten esiinmarssi. Päivänselvää on, että nyt näyttämöllä olevien poikien ja tyttöjen nimet kannattaa painaa tiukasti muistiin. Näitä tulevaisuuden kykyjä saamme nähdä estradeilla tulevaisuudessa.

Kaksi aikuista esille

Nostan kaksi aikuista konkarinäyttelijää esille, koska he ovat monella tavalla keskeisiä esikuvia musikaalissa loistaville lapsinäyttelijöille.

Jyrki Mänttäri tekee uskottavan roolin Billyn isänä. Mänttäri tuo tulkinnallaan sen uskottavuuden, joka koskettaa paatuneintakin katsojaa. Yksinhuoltaja isä taistelee ympäristöään vastaan, jotta hän rohkenee mahdollistaa poikansa unelman täyttymisen.

Petra Karjalainen on tulta ja tappuraa rouva Wilkinsonina, tanssinopettajana. Karjalaisen vahvat otteet pukevat todeksi näkijän ja tekijän. Hän on se puhtimadame, joka sopii esikuvaksi kaikille oikeuden puolesta taisteleville sankareille.

Ehjä kokonaisuus

Tampereen Työväen Teatterin Billy Elliot -musikaali on täysosuma. TTT lunastaa jälleen kerran paikkansa suomalaisen teatteritaiteen mekkana.

Onneksi torstai-iltaisessa ensi-illassa oli sankoin joukoin istuvia kansanedustajia ja ensi huhtikuussa eduskuntaan pyrkiviä kandidaatteja, sillä he ovat avainasemassa, kun vahva ja perinteikäs kulttuuritalo tarvitsee yhteiskunnan apua, taloudellista tukea.

Billy Elliot -musikaalissa on sisältöä koko rahan edestä!