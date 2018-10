Kuntouttava työtoiminta myrskyn silmässä Ylöjärvellä

Toiminta tuo rytmiä elämään ja suuntaa

21-vuotias Juho Mäki istuu Valpron kahvilassa, jossa toimii keittiöpaja. Toimintakeskuksen asiakkaana Mäki on ollut kaksi kertaa.

– Minulle se oli rytmistä kiinni pitämistä. Minulla on aina ollut vaikeuksia herätä aamuisin, joten tänne tulo oli ehkä enemmänkin sitä varten. Yritimme myös löytää minulle oikeaa ammattia. Ensimmäisellä kerralla en tiennyt mitä olin tekemässä, jonka vuoksi viivyin silloin pitkään.

– Olin 18-vuotias tullessani Valprolle, jota ennen olin opiskellut Hämeenkyrön Iisakissa levyseppähitsaajaksi. Opiskelusta ei tullut oikein mitään. Sitten minulle ehdotettiin Valproa. Kun suunnitelmat täällä valkenivat, lähdin opiskelemaan ajoneuvoasentajaksi, Mäki kertoo.

Valmistuttuaan ammattiin Mäki huomasi taas olevansa työttömänä kotona. Hän päätti pyytää

TE-toimistolta lupaa palata Valprolle. Kahden viikon aikana hän löysi töitä.

– Tiesin, että täällä minua osataan auttaa. Täällä on myös mukava olla ja mukavia ihmisiä ympärillä. Kaikilla on erilainen elämäntilanne ja erilaiset lähtökohdat. En ole itse niin sosiaalinen, mutta täällä pääsee

juttelemaan, Mäki sanoo.

Juttukämpässä istuu pian 61-vuotias Risto Aarnio. Hän on ollut kuntouttavan työtoiminnan asiakkaana seitsemän kuukautta.

– Työskentelin ennen tänne tuloani Kanarian Sanomien päätoimittajana asuessani

Kanarian saarilla. Tätä ennen asuin pitkään Fuengirolassa.

Aarnio on työskennellyt suurimman osan urastaan kokkina. Tämän lisäksi hän on tehnyt musiikkia.

– Tampereen Ratinassa järjestetyssä rekrytointipäivässä masensi todella paljon. Menin sinne hyvällä CV:llä, jossa on nimekkäitä paikkoja nimen omaan keittiön puolelta. Ikäni ei kuitenkaan miellyttänyt ja vastaus oli, että ei me noin vanhoja tarvita. Tuntui siltä kuin olisi päähän tyrmätty.

TE-toimistossa Aarniota neuvottiin vierailemaan Valprossa.

– Ensin olin hieman järkyttynyt, että tuollaiseenko minun täytyy vielä lähteä. Oma äitini sitten

kannusti, että mene nyt ainakin kokeilemaan. Saatpahan sieltä edes kavereita, etkä uuvu sohvalle katselemaan leffoja. Niin minä sitten tulin, enkä ole katunut päivääkään, Aarnio sanoo.

Aarnio pitää itsensä kunnossa aktiivisuudella. Hän kävelee yli sata kilometriä kuukaudessa ja kertoo nyt sosiaalisuuden pitävän vireessä.

– Vaikkei tämä ole rahallisesti mikään huippu paikka, niin sosiaalisesti tämän on. Paikan juju on kanssakäymisessä ja minulle se on tehnyt erittäin hyvää. Olen saanut paljon uusia tuttuja ja tekemistä. Olemme kuvanneet toisen hyvän valokuvaajan ja samassa tilanteessa olevan ihmisen kanssa Ylöjärven ruskaa.

Työvalmennuskeskuksen viimeisessä päädyssä on metallipaja. Siellä istuvat kaverukset, joista kumpainenkin on syntynyt vuonna 1959. Valprolla työmarkkinatuella työskenteleviä Keijo Mäenpäätä ja Tauno Lahtea yhdistävät iän myötä myös terveysongelmat.

– Selkäongelmani alkoivat vuonna 2010. Siinä meni muutama vuosi sinne sun tänne. Vakuutusyhtiön kanssa ihmeteltiin. Valpro oli sitten viimeinen paikka. Kaikki muut paikat oli jo ihmetelty. Tässä sitä ollaan. Kun sopimukseni loppuu lokakuussa, jään eläkkeelle, Mäenpää kertoo.

– Minulla on taas operoitu pumppu muutamaan kertaan. Myös niveliä. En pysty oikeastaan olemaan kuin kevyemmissä hommissa. Täällä hommien loppuessa jään eläkeputkeen. Olisin päässyt tosin jo melkein vuosi sitten, mutten halunnut, noin kaksi vuotta Valprolla kuntoutuksessa ollut ja työtä tehnyt Lahti kertoo.

Terveysongelmien vuoksi Mäenpää ei ole onnistunut löytämään töitä. Hän jäi työttömäksi vuonna 2010. Valprolle hän löysi vuoden 2016 tammikuussa.

Lahti kertoo tehneensä töitä pieniä pätkiä. Yhtä mittaan hän oli työttömänä kaksi vuotta. Kummallakin on työkokemusta koneiden kanssa työskentelystä. Valprolla miehet tekevät pienimuotoisia metallitöitä ja

korjailuja.

– Ei tätä paikkaa voi moittia. Meidän metallipuolella on ihan A1-porukka, Lahti sanoo.

– Täällä on edes joku päivärytmi. On jotain, minkä vuoksi herätä. Se on tärkeä asia. Alkaa ottamaan yläpäähän, jos joutuu vain kotona tepastelemaan. En tiedä missä sitä olisi, ilman tätä paikkaa.

Vai oltaisiinkohan missään, Mäenpää pohtiii.

– Se on justiinsa näin, Lahti lopettaa.