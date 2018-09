Hyvin menee – Työttömyysaste on Ylöjärvellä enää 6,3

Työttömyys on laskenut ripeää tahtia Ylöjärvellä viime vuoteen verrattuna. Ylöjärven työttömyysaste oli elokuussa 6,3 prosenttia, kun Pirkanmaan keskiarvo oli 8,9 ja koko maan 9,2.

Pirkanmaalla pienin työttömyysaste oli Vesilahdella (5,1), Ruovedellä (5,6) ja Punkalaitumella (5,6). Korkein oli Tampereella (11,1) ja Urjalassa (9,2).

Ylöjärven työttömyysaste on laskenut vuodessa jopa 30 prosenttia, kun vastaava luku oli koko Pirkanmaalla keskimäärin 24,6 prosenttia.

Ylöjärvellä oli elokuussa 1002 työtöntä, kun työttömiä oli viime vuoden elokuussa vielä 1438 henkilöä. Työttömyys on laskenut yhden kuukaudenkin aikana päälle kahdella sadalla hengellä, sillä heinäkuussa 2018 työttömiä oli 1266.

Myös avoimia työpaikkoja on Ylöjärvellä hyvin. Elokuussa 2018 niitä oli 126 kappaletta, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 107.

Tiedot käyvät ilmi Ely-keskuksen tiistaina julkaisemasta tiedotteesta.