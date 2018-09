”Huutoäänestykset ja sometuomiot murentavat demokratiaa”

Ehdokkaiden löytäminen käy aina vain haastavammaksi

Kirkon Keskustan seurakuntavaalilistalla on 15 ehdokasta.

Listan kokoamisesta vastannut Jarkko Luukkanen sanoo, ettei ehdokkaiden löytäminen ole ollut milloinkaan aikaisemmin niin työlästä kuin tällä kerralla.

Hän kuvaa kotiseurakunnan vastuunkantajiksi pestaamista erittäin haastavaksi.

- Kokemus osoittaa, että ihmisten saaminen vaaleihin mukaan käy vuosi vuodelta työläämmäksi.

Luukkasen mukaan moni sanoo laittavansa asian hautumaan ja lupaa palata asiaan neljän vuoden kuluttua.

- Ei se kanta kypsy vielä tuonakaan aikana.

Luukkanen päättelee, että ihmisillä on ainainen kiire.

- Seurakuntalaisillakin on niin paljon aktiviteettejä, etteivät he koe ehtivänsä luottamushenkilöiksi.

Luukkanen on kiitollinen siitä, että listalla on 15 kandidaattia.

- Ehdokkaamme ovat tasaisesti Ylöjärven eri puolilta. Meillä on edustus niin kantakaupungista kuin Kurusta ja Viljakkalasta, hän kertoo.

Kaksi nimekästä keskustavaikuttajaa ei asetu enää ehdokkaiksi: Jarmo tahlo ja Kati Vainikainen tekevät tilaa uusille kyvyille.

Nuorisotyö vetää

Jarkko Luukkanen istuu kirkkovaltuustossa ja hän on nuorisotyön johtokunnan puheenjohtaja.

Luukkanen on ehdolla seurakuntavaaleissa tälläkin kertaa. Hänellä on parhaillaan menossa toinen nelivuotiskausi kirkkovaltuutettuna.

- Kaikki kokemukseni ovat erittäin myönteisiä. Luottamushenkilö pystyy halutessaan vaikuttamaan päätöksiin, hän vakuuttaa.

Luukkanen pitää erityisenä näköalapaikkanaan nuorisotyön johtokuntaa.

- Iloitsen siitä, että kotiseurakuntamme satsaa vahvasti lapsi- ja nuorisotyöhön.

Luukkanen antaa kiitettävän arvosanan Ylöjärven seurakunnassa tehtävästä rippikoulutyöstä.

- Noin 90 prosenttia kulloinkin rippikouluikään tulevista nuorista käy rippikoulun. Tämä luku on korkea, hän iloitsee.

Luukkasen mukaan Ylöjärven seurakunnan on jatkossakin pidettävä nuorista jäsenistään hyvää huolta.

- Seurakunnan yhteys nuoriin ei saisi katketa rippikoulun jälkeen, hän sanoo.

- Kun asiaan paneudutaan, jokin ratkaisu löydetään.