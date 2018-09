Mikkolan talosta ja sen sotasankareista julkaistaan kirja

KENTTÄKIRJEITÄ:

Otteita Heikki Mikkolan kirjeistä:

7.8.41 Kirje Akselille

--- Onnistuin pari päivää sitten saamaan hyvänpuoleisen apajan. Hyvin meni, 65 vihollista haudattiin, 15 vankia ja melkoinen määrä erilaista tavaraa. Meille ei naarmuakaan. Onnella tätä täytyy pelata ja hyvin se näyttää meitä seuraavankin.

11.12.41 Kirje Akselille

Hyvät kotiväet!

Lepäämme nyt laakereillamme ja nautimme kaikkea vanjan meille tarjoamaa hyvää krapusäilykkeistä ja suklaasta alkaen. Olemme majoittuneet entiseen kolhoosiin ja odottelemme, mitä tuleman pitää. Suur-Suomen raja meidän osaltamme on saavutettu, kunhan vain ennätämme pystyttää rajapyykit.---

20.5.43 Kirje Akselille

Hyvät kotiväet!

Sankarivainajia on kai sielläkin muistettu kovasti. Ainakin täällä oli tilaisuuksia pitkin päivää. Joko talokaupat ovat selvinneet? Mikäpä siinä, jos tässä vielä tulisi saunan kolmanneksi omistajaksi. Stalinin pojat ovat täällä kovin hiljaisia, taitavat kärsiä sopan puutetta, kun ovat niin luisevan näköisiksi käyneet. Oikein lihavaa ryssää ei näe enää ollenkaan, ---

Sitten minulla olisi paljon pyyntöjä, koska tästä uudesta majasta puuttuu yhtä ja toista. Ensiksi ottaisin mielelläni katiskaverkkoa, mikäli sellaista nykyään saa. Järvi olisi tuossa vieressä, mutta ei ole oikein pelejä, millä ottaa kaloja ylös. ---

Otteita Auno Kuirin kirjeistä:

9.7.44

Tervepä Teille Muorit ja Vaari!

--- Kiitoksia kirjeestäsi ja onnitteluista. Enhän minä mitään erikoista tehnyt, mutta tappelin samaan tapaan kuin ennenkin.

Pidin poikieni kanssa sen, minkä olimme vuosien varrella vannoneet; ettei ryssä meidän kohdalta pääse eteen eikä taaksepäin, niin kauan kuin meissä on vähänkään henkeä jäljellä. Pidimme myöskin lupauksemme, vaikka lujalle se toisinaan otti. Ryssä käytti kaikkia mahdollisia vekottimiaan ilmassa ja maassa. Silti tämäkin on hermokysymys kuten sota yleensä on ollut ja pysyy. Olin kerran samoilla mailla Heikin kanssa, vaikka en ehtinyt tapaamaan.

Otin omin luvin heidän rynnäkkötykin vastaiskuun ja hyvää jälkeä se tekikin. Sanoin heti pojille, että tuollaisen ostan itselleni heti kun tilaisuus tulee. Nyt olen ollut toista viikkoa uuden osaston kanssa liemessä ja hyvin se on mennyt, kun sanoin, että kuollaan kunnialla taistelukentällä mieluummin kuin politrukkien ampumana. Eikä ryssä ole asemiimme päässyt.

Aseman edusta on ryssän raatojen peitossa ja ne haisevat vietävästi. Parempi haiseva kuin elävä ryssä. ---

4.9.44

Terveppä vain terve! Herättivät klo 4 ja ilmoittivat että rauha tulisi klo 7. Tänä päivänä. Saa nähdä kuinka sen äijän käy. Vielä täällä paukkuu klo 10 tienoissa. Outoa se olisikin, jos kaikki äkkiä hiljenisi. Muuten menee entiseen tapaan eli tylsänä odotamme mitä tuleman pitää.---

(Lähde: Kuirin ja Heikki Mikkolan palveluksia isänmaalle)