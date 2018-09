Sisustussuunnittelija pärjää rehellisyydellään

Vaikka kaikille sisustussuunnittelijoille ei riitä töitä, Marika Piekkala on välillä jopa ylityöllistetty. Yhtenä syynä on se, että hän puhuu suoraan.

Monella voi olla sisustussuunnittelijasta tällainen kliseinen kuva:

Sisustussuunnittelija hankkii kivan vaalean sohvakaluston kaupasta ja mallailee sitä oikeaan asentoon. Ripottelee tyynyjä kutsuviin kasoihin, sytyttää muutaman kynttilän palamaan, asettaa pöydälle aistikkaasti sidotun kukkakimpun ja voilà! Tehtävä suoritettu.

Oikeassa elämässä ylöjärveläinen Marika Piekkala saattaa kyllä valita asiakkaalleen verhot ja tyynyt, mutta useimmiten hän käsittelee paljon laajempia kokonaisuuksia.

Suunnittelija auttaa jo heti alussa

Piekkalalla on tällä hetkellä esimerkiksi kaksi eri asiakasta, joiden omakotitaloa hän on työstänyt jo kaksi vuotta. Auttanut aina eri vaiheissa projektia.

Useammin kuin somistaa, hän tekee valaistus- tai kiintokalusteiden suunnittelua, eli miettii miten esimerkiksi keittiön tai kodinhoitohuoneen kiinteät kalusteet kannattaa sijoittaa.

Valaistussuunnittelustakin on asiakkaalle paljon hyötyä.

– Katson, mitkä valot menevät yhtä aikaa päälle ja teen valaistukseen variaatioita, kuten seurusteluvalot, siivousvalot ja rauhoittumisvalot.

Piekkala tekee myös koko asunnon tilasuunnittelua – eli pohtii lisäksi sitä, miten väliseinät ja huonekalutkin kannattaa sijoitella.

On kuitenkin turhan tavallista, että häneen otetaan yhteyttä vasta, kun uusien asuntojen ja remonttikohteiden monet ratkaisut on jo tehty, eli kun kaikki esimerkiksi pistorasiat, ledvalot ja oviaukot ovat jo kohdillaan.

– Ottakaa minut mukaan ennen kuin talopaketti on jo lyöty lukkoon ja rakennuslupaa haettu! hän toivoo ja kertoo pystyvänsä tarkistamaan talon toiminnallisuuden.

Rehellisyys on valttikortti

Sisustussuunnittelija on ollut jo jonkin aikaa eräänlainen trendiammatti, ja alalla on yrittäjiä sen verran, ettei kaikille riitä kunnolla töitä.

Yhdeksän vuotta alalla olleen Piekkalan tilanne on erilainen. Hänellä on töitä ajoittain liikaakin, ja työpäivät venyvät välillä yhdeksään.

Tammikuu ja heinäkuu voivat olla hiljaisempia, mutta muuten töitä on paljon ja jonoa syntyy.

Haavistolla asuva Piekkala arvelee olevansa suosittu siksi, että monet hänen työnsä poikivat uusia töitä ja siksi, että hän sanoo asiat rehellisesti, mistä häntä on kiitetty.

– Yritän sanoa asiat hienovaraisesti mutta suoraan. Jos kalusteissa on esimerkiksi mittavirheitä, en mieti kuka sen korvaa, vaan sanon, että tämä ei nyt toimi. Perustelen asian, ja minulla täytyy olla myös ehdotus asian korjaamiseksi.

Kanta-asiakkaita riittää

Piekkalaa käyttävät kaikenlaiset ihmiset, mutta ehkä useimmiten lapsiperheet ja eläkeläiset ja ne, joiden lapset ovat lentäneet pesästä ja jotka aloittavat sen jälkeen saneerauksen.

Monista asiakkaista on tullut kanta-asiakkaita, jotka työllistävät Piekkalaa jo kolmatta kertaa.

– Ensin olen saattanut tehdä heidän omaa kotiaan, sitten lasten kotia ja vielä rantasaunaa. Tai sitten olen tehnyt heidän asuntoaan erissä.

Jos koti on jo kutakuinkin valmis, Piekkalaa käytetään paljon myös seuraavista syistä: koti ei tunnu tarpeeksi kodikkaalta, jokin ei toimi (esimerkiksi värimaailma tai se, ettei jännitettä ja kontrasteja ole tarpeeksi) tai käytännöllisyys mättää.

Jälkimmäisessä tapauksessa Piekkala tekee usein 3D-kuvat ja pyörittelee sisustusta niissä ympäriinsä.

Ensin kielto, sitten hyväksyntä

Myös urheiluvälinemyyjänä ja digitaalipainoalalla työskennelleen sisustussuunnittelijan vahvuuksia on hyvä värisilmä ja se, että hän haluaa sisustuksiin aina jotakin jippoa, jännitettä tai kontrastia.

– Usein ensimmäisen luonnokseni on aika räväkkä, johon asiakas sanoo, että ei! Toinen vaihtoehtoni on tavallisempi, jonka jälkeen asiakas usein sanoo, että jos kuitenkin ottaisin sen ensimmäisen… ja on onnellinen.