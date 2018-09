”Jokaisen pitäisi kerran elämässä kokea tämä huikea joulunalustunnelma!”

Kävijänsä kerta toisensa jälkeen lumoava kaunis Praha kutsuu Ylöjärven Uutisten lukijamatkalaisia marras-joulukuun vaihteessa nauttimaan käsinkosketeltavasta joulunalustunnelmasta. Prahan Vanhakaupunki kujineen, Vltava-joen sillat ja Malá Stranan ylle kohoava Prahan linna sekä Pyhän Vituksen katedraali huokuvat tarinoita yli tuhannen vuoden takaa.

Ylöjärven Uutisten matkalaisten oppaana reissussa toimiva Pekka Lapinlampi on asunut ja opastanut Prahassa matkailijoita vuodesta 1995 lähtien. Lapinlampi tuntee Prahan kaikki parhaat puolet ja on ne myös valmis esittelemään paikallislehden lukijoille.

– Olen rakentanut matkaohjelman niin, että ehdimme nähdä ja kokea kaikki parhaat palat Prahasta ja myös Dresdenistä. Joulunajan keskieurooppalainen toritunnelma sekä vilkas ostos- ja iltaelämä eivät jätä ketään kylmäksi, Lapinlampi tiivistää.

Ylöjärven Uutisten lukijamatkalaisista pitää koko reissun ajan huolen Pirkanmaan Lehtitalon tapahtumakoordinaattori Hanna-Mari Kujala.

– Kun soitin Prahaan ja juttelin Pekan kanssa reissustamme, matkakuume alkoi heti nousta. On mahtavaa lähteä ylöjärveläisten kanssa tutustumaan tähän upeaan kohteeseen. Kannattaa siis liittyä matkaseurueeseemme, tilaa on vielä, Kujala vinkkaa.

Neljän kokonaisuuden kaupunki

Moni ei ehkä ole tiennyt, että Praha on erinomainen matkakohde ympäri vuoden. Kyseessä on yksi koko maailman merkittävimmistä matkailukohteista. Ylöjärven Uutisten lukijamatka osuu mainioon ajankohtaan.

– Juuri silloin kaupunki on herännyt joulun odottamiseen ja ihmiset ovat hyvällä tuulella. Joulumatkailijat vaikuttavat koko Prahan ilmeeseen hienolla tavalla, Pekka Lapinlampi sanoo.

Tšekin pääkaupungin Prahan sydän on tietenkin Vanhakaupunki, jossa iso osa kaikista kaupungin matkailijoista viettää suurimman osan loma-ajastaan. Prahan Vanhakaupunki on yksi Euroopan suurimmista vanhoista kaupungeista.

Pekka Lapinlampi kuitenkin muistuttaa, että Prahassa on kannattaa suunnata myös muualle kuin Vanhaankaupunkiin. Praha muodostuu neljästä toisistaan paljon poikkeavasta kokonaisuudesta, jotka kaikki ovat kävelyetäisyydellä.

– Vanhankaupungin lisäksi on Prahan linnakaupunki, Prahan uusi kaupunki sekä joen rannassa sijaitseva Malá Strana, joka on mielestäni jopa viehättävin ja autenttisin osa Prahaa. Yritän aina muistuttaa matkailijoita, ettei Praha lopu Kaarlensiltaan vaan puolet kaupungista on joen toisella puolella, Lapinlampi sanoo.

– Onneksi me aloitamme Ylöjärven Uutisten reissun heti kattavalla maantieteellisellä katsauksella kaupunkiin, kun tsekkaamme ensifiiliksiä saapumispäivän bussikierroksella, Lapinlampi lisää.

Jouluavajaisissa riittää vilinää

Lukijamatkan eräs kohokohdista on tietenkin Prahan jouluavajaiset lauantaina 1. joulukuuta. Prahan joulutori on jo käsite joulutorien vertailussa.

– Saamme kenties nähdä myös joulutorin joulukuusen sytyttämisseremonian. Sen aikana kaikki kaupungin valot sammutetaan ja joulukuusen valot syttyvät hiljalleen musiikin tahdissa. Sytyttämisseremonia tehdään yleensä useampaan kertaan eri kellonaikoina, Lapinlampi kertoo.

Joulutorilla ja sen läheisyydessä on myös jatkuvasti erilaisia laulu-, tanssi- ja muita esityksiä. Niiltä ei voi välttyä ja moni jääkin ihailemaan esityksiä pitkäksi aikaa.

Lapinlampi haluaa muistuttaa, että joulutorilla ei ole tuohon aikaan ainoastaan ylöjärveläisiä vaan sinne suuntaa myös kymmeniä tuhansia muita ihmisiä.

– Joulutorille kannattaa mennä pariskunnittain ja hyvin pienissä ystäväporukoissa, koska ihmiset katoavat todella helposti torin vilinään. Kannattaa siis sopia jokin helppo kohtaamispaikka, Lapinlampi vinkkaa.

Matka ulkomailta ulkomaille

Lukijamatkalla joulutunnelma ei rajoitu pelkästään Prahaan vaan ylöjärveläiset pääsevät kokemaan myös kokopäiväretken Saksan Dresdeniin. Tällä matkalla nähdään muun muassa Terezinin linnoitus ja keskitysleiri sekä käväistään maailman kauneimmassa maitokaupassa.

Pekka Lapinlampi sanoo, että Dresden kannattaa kokea juuri joulun alla, sillä kaupungissa on Saksan vanhimmat joulutoriperinteet.

Toki Dresden on monelle tuttu jo merkityksellisestä historiastaan toisessa maailmansodassa.

– Dresden on yksi ihmiskunnan tekemän jälleenrakentamisen suurimpia ihmeitä. Tästä osoituksena on esimerkiksi Frauenkirche-kirkon rakentaminen uudelleen, Pekka Lapinlampi selvittää.

Hänen mukaansa Dresdeniin kannattaa suunnata nimenomaan Prahasta. Suoria lentoja Suomesta kaupunkiin ei tehdä.

– Prahasta Dresdeniin on valmistunut uusi moottoritie ja matka taittuu nopeasti. Kokonaisuutena Praha-Dresden -kombinaatiossa on hirvittävä määrä erilaisia tarinoita, jotka nivoutuvat yhteen Tšekin ja Saksan historiassa. Retkemme aikana nämä aiheet tulevat luontevasti esiin, Lapinlampi lupaa.

Nautintoa tunnelmasta ja oluesta

Tšekkiä ei voi tietenkään ohittaa ilman, että puhutaan oluesta. Ja tietenkin myös maistetaan sitä. Ylöjärven Uutisten lukijamatkalla vieraillaan Prahan keskustassa sijaitsevassa Novoměstský Pivovar -panimoravintolassa.

– Kyseessä on kaunis pienpanimo, joka tekee täysin omanlaistaan olutta. Vierailulla avataan olutkulttuuria ja -historiaa sekä seurataan, miten olutta tehdään. Panimoravintolassa syömme myös lounaan ja saamme nauttia panimon antimista, Lapinlampi kertoo.

Praha on tunnettu aktiivilomailijan unelmakohteena, mutta Ylöjärven Uutisten matkaopas haluaa muistuttaa, että myös lukijamatkalaisetkin ovat lomalla.

– Parasta mitä Prahassa voi tehdä, on istahtaa kivaan paikalliseen kuppilaan, tilata kuuma viini, hyvä olut tai kahvi, maistella ihania prahalaisia makkaroita ja arvostella ohimenevät ihmiset. Juuri tämä Prahan fiilis ja tunnelma on ihan ainutlaatuinen, Lapinlampi hehkuttaa.

Ja lomalla pitää tietenkin nautiskella. Lapinlammen mukaan jatkuva nautiskelu voi kuitenkin osoittautua joillekin haastavaksi.

– Kun siskoni mies tulee Prahaan, hän on aina ensimmäisen päivän jälkeen kovin kiukkuinen. Hänelle suurimpia nautintoja on kiertää pieniä tšekkiravintoloita ja syödä raskasta, lihaisaa ja rasvaista tšekkiruokaa. Siskoni mies on pahalla päällä, koska vatsa on aina niin täynnä, ettei hän jaksa kiertää niin montaa ravintolaa kuin haluaisi, Lapinlampi nauraa.

Joka tapauksessa Prahassa kannattaa kokeilla jotakin muuta kuin kansainvälisiä pitserioita tai hampurilaisketjuja. Hyvään lopputulokseen pääsee, kun tutustuu esimerkiksi tšekkiläiseen oluttupakulttuuriin.

Mustaa teatteria ja jokiristeilyjä

Tietenkään Uutisten lukijamatkaa ei ole ahdettu täyteen etukäteen suunniteltua ohjelmalla vaan vapaa-aikaakin on riittävästi. Lukijamatkalaiset pääsevät siis tutustumaan kohteeseen omassa tahdissaan ja oman halunsa mukaisesti.

Kenties tuosta vapaa-ajasta kannattaa käyttää pieni hetki tutustuakseen Prahan yltäkylläiseen kulttuuritarjontaan.

– Lippujen hinnat ovat edullisia ja monet konsertit tai esitykset kestävät vain tunnin. Sen verran pariskuntien miehetkin jaksavat istua paikoillaan, Pekka Lapinlampi naurahtaa.

Hänen mukaansa yksi mielenkiintoisimmista kulttuurielämyksistä on Musta teatteri, joka kukoistaa erityisesti Prahassa. Mustan teatterin luonteenomaiset piirteet ovat mustien verhojen käyttö, pimennetty näyttämö sekä UV-valon ja fluoresenssoitujen pukujen yhdistelmä. Eikä esityksen katsojan tarvitse osata tšekkiä, sillä Mustassa teatterissa ei puhuta.

– Ja kannattaa huomioida, että jokiristeilyt onnistuvat Prahassa talvellakin ja jokilaivoissa on lämmitetyt sisätilat. Suosittelen perinteistä tunnin risteilyä, sillä jo sen aikana näkee todella paljon, Lapinlampi vinkkaa.

– Ja tietenkin shoppailijoille Praha on jonkinlainen paratiisi. Ostoskeskuksia riittää ja aukioloajat ovat todella pitkät, hän lisää.

Prahan hintataso on matalampi kuin Suomessa. Toki hintataso vaihtelee erityisesti Vanhankaupungin ja keskustan alueella, joten hintoihin kannattaa kiinnittää jonkin verran huomiota.

– Toisaalta jos löytää kivan ja mieleisen kuppilan niin tuskin kannattaa miettiä sitä, maksaako olut euron enemmän kuin muualla. Lomalla itsensä hemmottelu on sallittua, Pekka Lapinlampi toteaa.

Majoitus keskellä kaikkea

Ylöjärven Uutisten lukijamatkalaiset majoittuvat neljän tähden Adria-hotelliin, joka sijaitsee aivan Prahan ytimessä Václavin aukiolla.

– Sen keskeisempää sijaintia hotellilla ei voi enää olla. Sieltä on helppo liikkua, mihin tahansa, Lapinlampi sanoo.

Hän kehottaa myös testaamaan Adria-hotellin kellarikerroksessa sijaitsevan Triton-ravintolan.

– Kyseessä on erittäin tunnelmallinen pieni tippukiviravintola, johon ihmiset tulevat kauempaakin syömään, Lapinlampi kertoo.

– Kaiken kaikkiaan Ylöjärven Uutisten lukijamatkaisille on luvassa sellainen reissu, jolle moni on kateellinen vielä pitkään, lukijamatkan opas Pekka Lapinlampi lopettaa.