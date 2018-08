”Ylöjärven elinkeinoelämä näyttää vahvalta”

Kansanedustaja Arto Satonen vieraili eilen tiistaina yrityskierroksella Ylöjärvellä. Satonen näkee Ylöjärven kaupungin ja sen elinkeinoelämän tilanteen erittäin vahvana nyt ja tulevaisuudessa. Toki haasteitakin on.

Kokoomusedustaja Satosta Ylöjärvellä isännöi Ylöjärven Yrityspalvelun toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki. Satonen tuli puutarhakaupunkiin mielellään kuulemaan ja näkemään, missä Ylöjärven elinkeinoelämässä tällä hetkellä mennään.

– Liike-elämässä tapahtuu koko ajan paljon ja on hyvä päivittää tiedot siitä, mitä täällä tapahtuu. Kuulen viestin suoraan yrittäjiltä ja toisaalta Yrityspalvelun ja kaupungin suunnalta, Satonen kertoo.

Timo Isolähteenmäen mukaan vaikutusvaltaisen kansanedustajan vierailu on aina hieno asia.

– Yrittäjillä on tällä tavoin hyvä mahdollisuus lähettää viestiä eteenpäin. Artolla on aikamoiset vaikutuskanavat joka suuntaan, Isolähteenmäki toteaa.

Koulutusta ja yhteistyötä

Satosen mukaan yrityksiä Ylöjärvellä puhuttavat samat asiat kuin monessa muussa Tampereen kehyskunnassa. Eniten pohdituttaa pula osaavasta työvoimasta.

– Tämä asia tulee nyt joka paikassa esiin. Toki uskon, että Ylöjärvellä ongelma ei ole ihan yhtä iso kuin syrjemmässä.

Satosen mukaan lääkkeitä työvoimapulaan on kuitenkin olemassa.

– Meidän pitäisi helpottaa ulkomaisen työvoiman saatavuutta. Lisäksi täydennyskoulutuksilla ja oppisopimuksilla voitaisiin saada työvoimaa yrityksiin nykyistä nopeammin.

Satonen korostaa, että työelämä on tänä päivänä melko vaativaa.

– Se mietityttää, että pystyykö esimerkiksi työtön hyppäämään suoraan työelämään. Emmekä ole ainoa maa, jolla on työvoimapula. Kilpailu hyvistä työntekijöistä on Euroopassa kovaa.

Kansanedustaja toivoo, että ammatilliseen koulutukseen satsataan, jotta sitä kautta saadaan yrityksiin osaavaa työvoimaa.

– Täytyy kuunnella, miten yritysten ja koulujen yhteistyö toimii. Joissakin yrityksissä on useita oppilaita töissä koko ajan. Tämä vaatii sitä, että löytyy soveltuvia oppilaita, ja että yrityksellä on mahdollisuus pedagogiseen toimintaan, Satonen pohtii.

Timo Isolähteenmäki muistuttaa, että yritykset ovat tässä asiassa hieman eri viivalla keskenään.

– Tietyn kokoluokan yritykset pystyvät ottamaan opiskelijoita opetettavaksi, mutta pienemmissä yrityksissä yrittäjäkin on itse koko ajan työssä kiinni, jolloin opetuksen järjestäminen voi olla vaikeaa.

Kaupunki osannut asiansa

Joka tapauksessa Ylöjärven elinkeinoelämällä menee hyvin.

– Täällä tilanne on vaikuttanut tosi vahvalta jo pitkään. Olen ollut 15 vuotta kansanedustajana ja koko sen ajan Ylöjärvi on mennyt vahvasti eteenpäin. Kaupunkiin on tullut uusia yrityksiä on tullut ja ne ovat investoineet lisää. Myös kaupalliset palvelut ovat viime vuosina kehittyneet ja kehittyvät koko ajan lisää, Satonen luettelee.

Hän kiittelee Ylöjärven kaupunkia hyvästä osaamisesta elinkeinoasioissa.

– Kaupunki on jo pitkään ollut aktiivinen tässä asiassa ja yrityksiä on houkuteltu. Täällä on osattu tehdä oikeita ratkaisuja ja päätöksiä tarpeeksi nopeasti.

Raideliikenne keskusteluun

Ylöjärvi on saanut tietenkin oman osansa myös Tampereen kasvamisesta. Ison naapurin isot investoinnit heijastuvat myös Ylöjärven elinkeinoelämään.

– Esimerkiksi ratikka, rantaväylän tunneli ja keskusareena ovat sellaisia hankkeita, joita ei tule joka paikkaan. Ensimmäistä kertaa Tampereen ja Pirkanmaan asema Suomen selkeänä kakkoskeskuksena on tunnustettu, Arto Satonen sanoo.

Hän vinkkaa, että seuraava keskustelun paikka Ylöjärvelle tulee, kun aletaan puhua ratikkaverkon laajentamisesta. Puutarhakaupungin pitää miettiä, haluaako se raitiovaunulinjan jatkuvan Tampereelta Ylöjärvelle.

– Se on pitkälti Ylöjärven oma päätös. Henkilökohtaisesti uskon, että ratikka nivouttaa kaupunkiseutua yhteen.

Timo Isolähteenmäki puolestaan sanoo, että myös niin sanottu pääradan kolmosraide kannattaa huomioida keskusteluissa.

– Siihen liittyvä pohjoinen ulottuvuus sekä nopea yhteys Helsinkiin avaisivat mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja kehitysnäkymiä. Olisihan se aikamoista, jos Ylöjärvelle saataisiin juna-asema, Isolähteenmäki miettii.

Vaalit näkyvät jonkin verran

Kevään eduskuntavaalit heijastuvat jo nyt poliittiseen ilmapiiriin ja päätöksentekoon.

Arto Satonen kuitenkin uskoo, että esimerkiksi valtion budjetin valmistelu sujuu hyvässä hengessä.

– En usko varsinaiseen vaalibudjettiin vaan uskon, että hallituksen linja pitää loppuun saakka. Toki aina budjettiriihessä tulee pieniä muutoksia.

Satonen myös toivoo, että kauan valmisteltu soteuudistus menisi maaliin.

– Se viesti, mikä sotealan työntekijöitä tulee on se, että asia ratkeaisi pian. Uskon, että sote valmistuu. Toki kyseessä on niin iso asia, että siihen tehdään muutoksia vielä jälkeenpäin.