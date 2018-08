Jenni Kiiskinen ehdolla eduskuntaan

Ylöjärveläinen Jenni Kiiskinen on Pirkanmaan Vihreiden eduskuntavaaliehdokas.

Kiiskinen on 37-vuotias kahden lapsen äiti, Ylöjärven kaupunginvaltuutettu ja vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja. Kiiskinen opettaa englantia ja yrittäjyyskasvatusta Ylöjärven lukiossa.

Pirkanmaalta on nimetty yhdeksän vihreää ehdokasta. Vihreät asettavat Pirkanmaalla täyden ehdokaslistan eli 19 ehdokasta. Loput kymmenen ehdokasta nimetään syksyn aikana.

Kiiskinen käynnistää kampanjointiaan elokuussa. Eduskuntavaalit järjestetään ensi vuonna huhtikuussa.