Uusi studio tuplaa tuntitarjonnan

Tanssikoulu Dance Actions on avannut syyskauden uusissa tiloissa Elovainiolla, osoitteessa Elotie 4 A 2. Tunnit tanssitaan tästä lähtien avarissa, vastaremontoiduissa saleissa.

Pitkään, liki 14 vuotta Ylöjärvellä tanssikoulua pyörittänyt Dance Actions avasi syyskautensa viime viikon torstaina.

Syksy on tuonut tullessaan upouuden studiotilan, joka sijaitsee Kauppakeskus Elon viereisessä punaisessa teollisuusrakennuksessa. Nyt tilaa on miltei nelinkertaisesti entiseen Liikekulmien studioon verrattuna.

–Tällä hetkellä käytössämme on yksi tanssisali ja toinen valmistuu syksyn mittaan. Toinen sali mahdollistaa tuntitarjonnan kaksinkertaistumisen, tanssikoulun omistaja Markku Luttinen lupaa.

Reilun 400 neliön tanssistudion parvelle valmistuu myös oleskelutila, jossa oppilaat voivat viettää aikaa tuntiensa väleissä.

Oppilaiden käytössä on lisäksi kaksi avaraa pukuhuonetta.

Dance Actionin Ylöjärven studiolla harrastaa yhteensä 400 oppilasta yksivuotiaista aina yli viisikymppisiin asti.

Luttinen sanoo, että uusien tilojen myötä Dance Actionin identiteetti koko perheen tanssikouluna vahvistuu entisestään.

Kahden salin studio voisi mahdollistaa sen, että koko perhe voi käydä tanssitunneilla samanaikaisesti.

– Meistä olisi hienoa, että vanhemmat voisivat harrastaa viereisessä salissa samaan aikaan, kun lapset tanssivat omilla tunneillaan seinän toisella puolen.

Luttinen visioi, että myös ylöjärveläismiehet halutaan saada houkuteltua studiolle tulevaisuudessa.

– Tampereella alkaa pyöriä tänä syksynä äijätanssiryhmä, joka voidaan tuoda tulevaisuudessa myös Ylöjärvelle.

Tanssiopetusta niin

aloitteleville kuin kilpaileville

Tanssikoulu Dance Actions toimii kaikkiaan seitsemällä paikkakunnalla Pirkanmaalla.

Kuten muissa toimipaikoissa, myös Ylöjärvellä tanssiharrastuksen voi aloittaa jo vaikka taaperoikäisenä oman vanhemman tai tutun aikuisen kanssa.

–Tuntitarjonnassamme on aikuinen-lapsi-tanssia, joka on luova tanssituokio yhdessä aikuisen kanssa. Tämän lisäksi on lastentanssia, joissa lapset oppivat liikkumisen lomassa kehittämään omaa motoriikkaansa ja itseilmaisuaan, Markku Luttinen kertoo.

Tanssilajeja, kuten discoa, show’ta, hip hoppia, jazzia tai break dancea voivat harrastaa yli kuusivuotiaat.

Luttisen mukaan tanssikoulu tarjoaakin opetusta niin vasta-alkajillekin kuin ammattilaiseksi tähtääville. Tanssikoulussa on myös omat kisaryhmänsä.

Myös kaikki tanssikoulun opettajat ovat ammattilaisia, joilla on alan koulutus.

– Ammattimaisen opetuksen avulla kehittyminen on taattua. Tämän lisäksi opettajamme pitävät huolta, että tunneilla on aina kivaa ja uusia juttuja opitaan hyvän fiiliksen kautta.