Jokainen vuosi tuo tuhansia uusia asiakkaita

Arvottomiksi päätyviä kiinteistöjä on kehittyvän Pirkanmaankin katvealueilla

Arvottomat kiinteistöt ovat myös valtakunnallisella kasvukäytävällä sijaitsevan Pirkanmaan vitsaus.

Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Pirkko Ahonen luettelee, että arvottomiksi kohteiksi päätyy niin omakotitaloja, maatilojen talouskeskuksia, kesämökkejä kuin kokonaisia kerros- ja rivitalo-osakeyhtiöitä.

- Käsillä on yhteiskunnallisesti merkittävä muutos, hän kuvailee.

Ahonen toivoo, että yhteiskuntamme havahtuu ongelman edessä.

- Monelle ihmiselle koti eli vakituinen asunto on vanhuuden turva. Omistaja ajattelee, että varallisuus on hyvässä tallessa juuri kiinteistössä. Jo nyt tiedämme, ettei totuus ole näin mustavalkoinen, hän miettii.

Ahosen mukaan moni kiinteistönomistaja Pirkanmaallakin on kohdannut ikävän yllätyksen, kun oma talo, kesämökki tai osakehuoneisto on osoittautunut arvottomaksi.

- Hyvin tavallista on, että omistaja hinnoittelee kiinteistönsä yläkanttiin. Pettymys on suuri, kun kohde ei käykään kaupaksi tai kohteen toteutuva myyntihinta jää pieneksi, hän sanoo.

Kaikki kohteet eivät saa uutta omistajaa

Pirkko Ahonen herättelee, että voimakkaasta kasvustaan ja kehityksestään tunnetulla Pirkanmaalla on alueita, joilla olevien kiinteistöjen arvo on tullut ropisten alas.

- Maakunnassamme on lievealueita, joilla kiinteistöt eivät kerta kaikkiaan löydä uusia omistajia. Kohteet eivät kerta kaikkiaan kiinnosta ketään.

- Kierteeseen kuuluu se, että hinnat tippuvat. Moni kokee surullisen takapakin, kun kohde ei kerta kaikkiaan mene kaupaksi, hän kuvailee.

Ahonen muistuttaa, että Pirkanmaalla on hyvin paljon perittyjä kiinteistöjä, jotka eivät ole missään käytössä.

- Esimerkiksi järvien rannoilla on runsaasti kesämökkejä, jotka ränsistyvät paikoilleen. Tarpeettomat kiinteistöt kannattaisi myydä oikeaan aikaan eli silloin, kun ne vielä ovat jonkinlaisessa kunnossa, hän aktivoi.

Aito Säästöpankki rynnistää yrityslainamarkkinoille

Suomen kolmanneksi suurin säästöpankki, Pirkanmaalla toimiva Aito Säästöpankki haluaa myös merkittäväksi yritysluotottajaksi.

Toimitusjohtaja Pirkko Ahosen mukaan pankki odottaa lähivuosien yrityslainakantansa kasvavan kaksinumeroisin prosenttiluvuin.

- Kun yritysrahoituksemme tasaantuu, pyrimme silti jatkossa noin viidestä kymmeneen prosentin yrityslainakannan kasvuun, hän lisää.

Taktinen ratkaisu

Kymmenen pirkanmaalaisen kunnan alueella toimiva Aito Säästöpankki on perinteisesti keskittynyt yksityisasiakkaisiin ja siten asuntoluototukseen.

Nyt pankin katseet ovat myös maakunnan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, jotka Pirkko Ahosen mukaan sopivat luontevasti paikallisesti toimivan rahalaitoksen pirtaan.

Ahonen korostaa, ettei pankki lähde soitellen sotaan.

- Olemme perustaneet erillisen yritystiimin, joka työskentelee Tampereen Lielahdesta käsin. Palvelukulttuuriimme kuuluu, että ammattilaisemme menevät yrityksiin, tutustuvat yrittäjiin ja heidän työntekijöihinsä, tuotantoon, palveluihin - ihan kaikkeen, toimitusjohtaja avaa.

Kokonaispaketti etuna

Pirkko Ahosen mukaan Pirkanmaalla on erittäin otollinen ja hedelmällinen maaperä yrityspankkitoiminnalle.

- Maakunnassamme perustetaan aktiivisesti uusia yrityksiä, hän korostaa.

- Monella yrityksellä on realistiset kasvu- ja laajennusmahdollisuudet, toimitusjohtaja lisää.

Ahosen mukaan pankki kykenee tarjoamaan palvelutarjottimen, jonka tuotteilla hoituvat niin yrittäjän henkilökohtaiset kuin hänen firmansa kaikki talousasiat.

- Yritysrahoitus, maksuliikenne, kassanhallinta, sijoittaminen ja varainhoito, hän listaa keskeisiä palveluja.