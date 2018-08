Mikkolantie seitsemän baaritila on vaihtanut omistajaa ja nimeä viime vuosina tiuhaan. Mallashovi aikoo saada asiakkaat pysymään muun muassa erikoisoluiden avulla.

Pub Rezzaaro toimi paikalla pitkään, mutta Pub Hopeakenkä vain vähän aikaa, ja sitä seurannut Baari Kärpänen noin vuoden.

Viime torstaina Mikkolantien tiloissa avasi ovensa Mallashovi, joka toimii myös Akaassa ja Tampereella.

Millä valttikorteilla Mallashovi aikoo pysyä Soppeenmäessä edeltäjiään kauemmin?

– Erikoisoluilla ja urheilulla, vastaa Mallashovin toimitusjohtaja Ville Ranta.

Jääkiekkofanien paikka

Ranta kertoo, että Tampereen Mallashovi on jääkiekkofanien tyyssija, ja fanit toivoivat samantyyppistä paikkaa myös Ylöjärvelle.

– Kun baaritilan hankkiminen tuli mahdolliseksi, ajattelin, että miksei.

Mallashovissa on screeni ja kaksi isoa tv:tä. Niiltä voi katsella jääkiekkoa ja muutakin urheilua. Siinä lomassa voi hörppiä muun muassa erikoisoluita. Yhtä lajia ostetaan baariin aina korillinen, ja vaihdetaan sen jälkeen nimikettä.

Vaikka pienpanimoiden oluet ovat nyt trendikkäitä ja niitä myös valmistetaan runsaasti, Rannan mukaan niitä ei myydä erityisen paljon Ylöjärven muissa anniskelupaikoissa.

Ranta on myös sitä mieltä, ettei Ylöjärvellä ole asukasmäärään suhteutettuna kovinkaan montaa baaria.

– Haasteena on se, että ihmiset pysyvät täällä. En pidä muita ylöjärveläisbaareja kilpailijoinamme, vaan kilpailijamme on Tampere.

Terassista ympärivuotinen

Mallashovi on melko pieni baari, asiakaspaikkoja on sisällä 40 kappaletta. Saman verran asiakaspaikkoja on myös terassilla.

Baariketjun kolme omistajaa ja samalla Ylöjärven Mallashovin työtekijät – Ville Ranta, Jussi Haliseva ja Jesse Forsström – aikovat tehdä kattavan terassiremontin syyskuussa. Terassi saa lämmityslaitteet, jotta se saadaan ympärivuotiseen käyttöön.

Sisätiloja ei juuri remontoida, sillä ne ovat hyvässä kunnossa Baari Kärpäsen jäljiltä.