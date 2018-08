Kohtuulliset olot, kiitos!

Keskustan teho- ja monitoiminainen Riitta Koskinen on kannustava esimerkki poliitikosta, josta varttui aktiivinen yhteistenasioiden hoitaja, vaikka hänen lapsuudenkodissaan ei politikoitu. Kunta-, maakunta- ja valtakunnan tasolla vaikuttava päättäjä haluaa taistella kaikin keinoin eriarvoisuutta vastaan. Hänen päämääränään on toimia siten, että jokaisella kansalaisella olisi kohtuulliset olot.

Riitta Koskinen on monen touhun nainen.

Tänään keskiviikkona pyöreitä vuosia täyttävä Koskinen työskentelee Pilkington Automotive Finland Oy:n Tampereen tehtaalla. Hän on pääluottamusmies ja data-assistant.

– Viihdyn työssäni. Päiväni ovat erittäin moni-ilmeisiä, pitkän linjan pilkingtonilainen kuvailee.

– Suomalainen lasiteollisuus on elänyt työurani aikana turbulenssisen muutoksen. Se vei pitkän historian omanneen tuulilasitehtaan Ylöjärveltäkin.

Ammattiliitto Pron kulutustavara-alojen neuvottelukunnan jäsenyys ja lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen neuvottelijana toimiminen tarjoavat todelliset näköalapaikat suomalaisen työelämän arkeen.

– Taustatyön määrä on valtaisa. Suurelle yleisölle näyttäytyy vain murto-osa siitä, mitä kulisseissa tapahtuu.

Riitta Koskisen poliittinen koti on keskustassa – etenkin alkiolaisuudessa.

Hän johtaa Keskustan Ylöjärven kunnallisjärjestöä ja istuu Pirkanmaan Keskustanaisten sekä Pirkanmaan Keskustan piirihallituksissa.

Koskinen palasi viime kuntavaaleissa Ylöjärven kaupunginvaltuustoon.

– Keskustalla on paljon tekemistä niin kotikaupungissani Ylöjärvellä kuin maakunnassamme Pirkanmaalla, hän tiivistää.

– Keskustalaiset ovat niin kasvukaupungissamme kuin hyvin menestyvässä maakunnassamme haastajien asemassa. Uskon, että Keskustan moniarvoiselle politiikalle on tilauksensa.

Kiinnostus virittää tositoimeen

– Jos en olisi aidosti kiinnostunut ja innostunut politiikasta, en jaksaisi enkä pystyisi toimimaan monilla areenoilla yhteisten asioiden hoitajana, Riitta Koskinen sanoo.

Viime kuntavaaleissa paluun tehnyt Koskinen pitää itseään kannustavana esimerkkinä poliitikosta, joka tarvittaessa osaa luopua tehtävistään ja jäädä keräämään voimia jaksamistaan varten.

– Tehtäviin ja niissä hoidettaviin asioihin on syvennyttävä. Äänestäjien antamat valtakirjat velvoittavat niiden saajia, hän muistuttaa.

Riitta Koskisen isän suvulla on pitkät perinteet Ylöjärven kunnalliselämässä.

– Mielenkiintoista on se, että lapsuuden kodissani ei puhuttu politiikkaa. Tämä oli äitini tahto, jota yhteiskunnallisesti aktiivinen isäni kunnioitti. Olen esimerkki henkilöstä, joka on löytänyt poliittisen vaikuttamisen polut, vaikka niitä ei viitoitettu arjen perhe-elämässä, hän kertoo.

Koskinen innostui paikallispolitiikasta kahden lapsensa ansiosta. Asuntilassa asuneen perheen äiti halusi olla muiden huolestuneiden joukossa laittamassa yhden tieasian kuntoon. Jälkeä syntyi, ja vaikuttaminen alkoi vetää puoleensa.

”Ei vähemmän voisi kiinnostaa”

Kahden nuoren aikuisen, Pauliinan (21) ja Laurin (19) äiti naurahtaa ja muistelee omasta nuoruudestaan aikaa, jolloin politiikka ei olisi voinut vähempää kiinnostaa.

Riitta Koskinen luottaakin siihen, että nuoret aktivoituvat osallistuviksi yhteiskunnan jäseniksi, kun he omassa elämässään kohtaavat asioita, jotka heidän mielestään tarvitsevat korjaamista.

Koskinen on nähnyt tällaisen kimmokkeen olleen esimerkiksi Savonlinnan opettajankoulutuksen taannoisen siirtämisen Joensuuhun.

– Tyttäreni aloitti opintonsa Itä-Savon pääkaupungissa mutta siirtyy tänä syksynä jatkamaan opintojaan Joensuuhun. Savonlinnassa näkyvät jo menetyksen ikävät seuraukset, hän suree.

Koskisen elämänkumppani asuu itärajan tuntumassa Rautjärvellä.

– Pirkanmaan ja Etelä-Karjalan väliä ajaessani havahdun aluepolitiikan tarpeellisuuteen. Esimerkiksi liikenneväylien kunto on ratkaisevan tärkeä asia kunkin alueen vetovoimalle ja menestykselle, hän perustelee.

Koskisen mukaan koko Suomi on pidettävä asuttuna.

– Tämä ei tarkoita sitä, että elämänpiiriä olisi väkisin levitettävä laajan maan jokaiseen kolkkaan.

– Maaseutukeskustelussa on hyvä muistaa niitä kansalaisia, jotka ovat ikänsä raataneet syrjäseuduilla. Useasti juuri heillä on pienet eläkkeet, eikä heillä ole varaa siirtyä muualle. Monen haja-asutusalueen ongelmana on negatiivinen kierre, joka nakertaa esimerkiksi vähät palvelut pois.

Samanvertaisuus takaa rauhan

– Kukaan ei voi kiistää sitä, että kansalaisten eriarvoisuus rehottaa yhteiskunnassamme, Riitta Koskinen ravistelee.

Hänen mukaansa muun muassa työelämän rajut muutokset ja kiihtyvä kaupungistuminen lisäävät ihmisiä, joilla menee huonosti.

– Kaikilla areenoilla onkin vaikutettava voimakkaasti siihen, että jokaisella ihmisellä olisi edes kohtuulliset olot. Hyvinvointiyhteiskunta pystyy tähän.

+++++

Riitta Koskinen on juhlinut syntymäpäiväänsä läheistensä ja ystäviensä kanssa.