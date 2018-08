Murtovarkaat veivät ylöjärveläisyrityksen omaisuutta viime yönä 85 000 eurolla – tekijöistä tuhannen euron löytöpalkkio

Tiistaiaamuna VL auto & metallin yrittäjäkaksikkoa Anti Viiitasta ja Ville Laitista odotti työpaikallaan Pinotiellä ikävä yllätys: yrityksen tiloihin oli murtauduttu yön aikana ja ulko-ovi oli väännetty rikki ilmeisesti sorkkarautaa tai vastaavaa käyttäen.

Murtovarkaat olivat saaneet matkaansa arvokkaan saaliin. Mukaan oli lähtenyt upouusi, juuri tehtaalta saapunut hopeanharmaa Volkswagen Caravelle -pakettiauto, joka oli ollut tallissa yrittäjien työn alla. Lisäksi varkaat saivat matkaansa useita arvokkaita työkaluja. Varkaiden kokonaissaalin arvo kapuaa yrittäjien arvion mukaan jopa 85 000 euroon.

– Varkaat olivat ensin murtautuneet talliin, minkä jälkeen he olivat ottaneet mukaansa sen, mitä saivat ja tuon pakettiauton. Tallin ulkopuolella oven edessä olevan Volvon he ovat jotekin tuupanneet pois tieltä, jotta pakettiauto on saatu ajettua ulos, Laitinen kertaa.

Hopeinen pakettiauto, ilman kilpiä

Yrittäjät ovat tehneet asiasta rikosilmoituksen poliisille, minkä lisäksi he ovat ovat jo tiistain aikana kierrelleet itse lähialueen soramonttuja, tuloksetta.

– Selkeästi ne tyypit ovat tienneet, mitä ovat tekemässä, sillä he ovat vältelleen kiinteistön valvontakameroita. Lisäksi kiinteistön pihalla oleva portti oli rikki, joten tänne on ollut normaalia helpompi tulla, Viitanen sanoo.

Yrittäjät luottavatkin nyt kansalaisiin, sillä he ovat luvanneet Facebookin yrityssivullaan palkkion varkaiden löytämisestä.

– Tuhat euroa lähtee sille, joka saa tyypit kiinni. Tuskin varkaat kovin pitkälle ovat kerenneet, sillä autossa oli polttoaine vähissä. Tämän lisäksi siitä puuttui kilvet ja takapuskuri, he kertovat.