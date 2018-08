Kesäpainit on kesäteatteria parhaimmillaan

Eräjärven kesäteatteri Rönnillä tekee Kesäpainit-näytelmällään kunniaa perinteiselle kesäteatterille. Kirjailija Antti Tuurin teksti tarjoaa suorastaan ruhtinaalliset eväät hauskan esityksen tekemiselle. Rönniläiset ovat arvostaneet ammattiohjausta; he ovat pestanneet tärkeään tehtävään vahvan osaajan Eriikka Magnussonin. Lisäksi roolien miehitys on kohdallaan. Erityiskiitoksen ansaitsevat painija Jussi Pajua esittävä Lassi Viljanen ja painivalmentaja, taksikuski Matti Siltalaa esittävä Teemu Heikkinen.

Älä anna vielä kesäteatterirunsauden laiskistuttaa sinua. Orivedellä Eräjärven kesäteatterissa on vielä kaksi näytöstä taidokkaasti toteutettavasta Antti Tuurin Kesäpainista.

Jo Antti Tuuri on vahva tae kiinnostavasta esityksestä.

Ohjaaja Eriikka Magnusson on valjastanut jokaisen näyttelijän voimavarat kiitettävästi käyttöön. Esitys täyttää näyttämön. Kokonaisuus on myönteisen eheä. Palaset ovat kohdillaan.

Rooleihin valitut henkilöt täyttävät rooliensa vaatimukset. Näyttelijöiden yhteistyö sujuu. Esiintyjissä on väkevää tekemisen riemua.

Päätehtävässä oleva Lassi Viljanen on kuin yksi pörröpää Aleksis Kiven Seitsemästä veljeksestä. Painija Jussi Pajua esittävä Viljanen säilyttää jännitteen alkutahdeista esityksen viimeiselle metrille. Hän on muun muassa taitava ilmeilijä. Miehen äänenkäyttö on hyvää.

Teemu Heikkinen painivalmentaja Matti Siltalana on suorastaan huippunäyttelijä. Hänen näyttelijätyönsä antaa aidon kuvan juonikkaasta ja määrätietoisesta pohjalaisesta. Juuri tässä roolissa piilee ammottava sudenkuoppa ylinäyttelemiselle, jota Heikkinen ei tee.

Haluan nostaa esille myös tulkki Valentinaa esittävän Anne Kahelinin, jonka näyttämötyö ja replikointi ovat kohdillaan kuin piste iin päällä. Hän on esityksen sokeri ja suola.

Kaiken kaikkiaan Eräjärven kesäteatteri haastaa ja inspiroi harrastajanäyttelijät arvostettavasti. He ovat motivoituneita tekemisestään. Tämä kaikki välittyy esityksestä vahvasti.

Kesäpaineissa on paljon sanomaa, joka esitetään terveen huumorin höystämänä. Näytelmä on lisäksi vahva ajankuva 1980-luvun Pohjanmaalta. Kiteytetysti voidaan todeta näytelmän olevan ihmisen kasvutarina.

Suomalainen rakastaa hyvää mieltä ruokkivaa kesäteatteria. Eräjärveläiset ovat esityksellään hyvän olon takuumiehiä ja -naisia.

Eräjärven kesäteatteri sijaitsee postikorttimaisessa järvimaisemassa. Näin ollen lavastaminenkin on onnistunut silmää hivelevästi. Supisuomalainen taustamaisema sopii oivasti kokonaisuuteen.

Olipa sitten sade- tai poutasää, niin katsoja on Rönnillä upean uuden katon suojassa. Katos onkin maamme oloissa suorastaan elinehto kesäteatterille, jotta katsojat uskaltautuvat paikalle.

Eräjärven kesäteatterilla on vielä kaksi näytöstä. Ne ovat tiistaina 7. elokuuta ja lauantaina 11. elokuuta. Kannattaa ajella komealle maaseudulle ja nauttia Kesäpaineista.