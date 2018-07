”On armas sunnuntaiaamu tää, se muistot mielessä herättää”, soivat laulun sanat tulevana viikonloppuna historiallisessa Pengonpohjan rukoushuoneessa.

– Voin melkein kuulla pienen paimenpojan huilun soiton maaseudun rauhassa rukoushuoneen pihapiirissä, missä puut varjostavat kaunista, vanhaa kirkkorakennusta ja auringonsäteet valaisevat kirkkoa oksien lomasta, rukoushuoneella esiintyvä kanttori Saara Syrjäniemi kuvailee.

– Mielessäni soi laulu pienestä paimenpojasta ”Nyt metsä kirkkoni olla saa, voi täällä palvella Jumalaa, mun urkuni kauniit, soikaa!”

Ensi lauantain 4. elokuuta Kesäillan musiikkia -konsertissa ei kuulla urkujen soittoa, vaan säestykset tapahtuvat mahdollisimman pitkälle rukoushuoneen kauniisti soivalla urkuharmonilla, jonka Arvid Hempura lahjoitti vuonna 1928 nuorena kuolleen tyttärensä muistolle.

Illassa kuullaan lauluja sunnuntaiaamuista, kutsuvista kirkonkelloista, erilaisista temppeleistä sekä luonnon ihmeistä ja ennen kaikkea Luojan ihmeistä.

Muistoja herättävistä lauluista voi poimia esimerkiksi ”Kellot kaikuu, kellot temppelin”, ”Pyhäaamun rauha” tai ”Oi katso, mikä aamu”.

Lauluja tulkitsevat Ylöjärven seurakunnan kanttori Saara Syrjäniemi ja Seela Nissinen (piano ja harmoni).

Rukoushuone, Pengonpohjan kyläläisten ylpeys, on kirkkotilana vaikuttava ja akustiikaltaan niin hieno, että tilassa on helppo laulaa, eikä puhuessakaan tarvita äänentoistoa.

Ylöjärven seurakunta on järjestänyt rukoushuoneella Kesäyön musiikkia -konsertteja noin 20 vuoden ajan. Vuosien varrella on saatu kuulla erityylisiä musiikkiesityksiä monien eri muusikkojen esittämänä – paikallisten nuorten musiikin opiskelijoiden tulkinnoista maankuulujen ammattimuusikoiden taiturointiin.

Pengonpohjan rukoushuone on saavuttanut kunnioitettavan 120 vuoden iän, vaikka kirkonkello on kutsunut kyläläisiä suojiinsa vasta vähän yli 60 vuoden ajan. Rukoushuoneen kirkonkellon historia ulottuu kauemmaksi, sillä reilu 60 vuotta sitten Kaukolasta tuotu kello on kutsunut kirkon suojiin kyläläisiä jo 1750-

luvulta asti.

Tulevana viikonloppuna kirkonkello kutsuu kansaa läheltä ja kaukaa idylliseen maalaismaisemaan Pengonpohjan rukoushuoneelle. Sunnuntaina 5. elokuuta vietetään rukoushuoneen 120-vuotisjuhlaa hiljentyen rukoushetkeen Ylöjärven emeritus kirkkoherra Antero Honkkilan johdattamana.

Lisäksi juhlassa kuullaan kertomuksia rukoushuoneen historiasta sekä kaunista musiikkia muiden muassa Saara, Hannes ja Martta Jämsän sekä Aarre Aallon tulkitsemana. Juhlakahvit tarjoillaan Pengonpohjan koululla tilaisuuden jälkeen.