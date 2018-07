Lovekicks pukee rakastumisen tanssiksi

Ylöjärveläislähtöinen tanssitaiteilija Antti Seppänen esittää heinäkuun lopussa nykytanssidueton yhdessä Katriina Kantolan kanssa. Lovekicks-teosta on harjoiteltu viime vuoden kesästä asti yhteistyössä koreografi Anniina Kumpuniemi ja äänisuunnittelija Teemu Kiiskilän kanssa.

Outoja väristyksiä kehossa. Vatsanvääntöä. Niin paljon sisäistä energiaa, ettei sen purkamiseen ole keinoja. Tältä tuntuu, kun rakkaus potkii oikein kunnolla.

Koreografi Anniina Kumpuniemellä rakastumisen tunne oli vielä tuoreessa muistissa, kun hän alkoi suunnitella Lovekicks-teosta.

Rakkaus-teema on näkynyt myös aiemmin hänen koreografioissaan, mutta tällä kertaa varsin konkreettisesti.

– Olen käsitellyt koreografioissani aiemminkin parisuhteen vaiheita. Lovekicksin tarkoituksena on kuitenkin tällä kertaa ilmentää, miten fyysistä rakastuminen on ja millaisia isoja reaktioita se aiheuttaa kehossa, hän avaa.

Ehjä kokonaisuus

Kumpuniemi on harjoitellut Lovekicks-teosta viime vuoden kesästä lähtien yhdessä nykytanssiduo Katriina Kantolan ja Antti Seppäsen sekä äänisuunnittelija Teemu Kiiskilän kanssa.

Kahden viikon harjoitusjakson jälkeen he esittivätkin teoksestaan 20 minuutin demon Berliinissä.

Nyt vuorossa on toinen demo, joka esitetään tällä kertaa Tampereella 60 minuutin mittaisena tanssiteoksena.

– Demo on vielä keskeneräinen, mutta tavoitteena on luoda siitä hiottu ja ehjä kokonaisuus, kuin valmis esitys. Lopullisen esityksen ensi-iltaa olemme suunnitelleet ensi vuodelle, he kertovat.

Omaa tulkintaa

Lovekicks ei ole pelkkä ohjaajansa näkemys rakastumisesta, vaan tanssijat Kantola ja Seppänen ovat tuoneet siihen omat tulkintansa.

Tanssijat näkevät, että koreografin suoma tulkinnanvapaus on vain positiivista tanssiteoksen kannalta.

– Olemme voineet tuoda aiheeseen omaa näkökulmaamme omasta elämästämme. Se tuntuu mukavan intiimiltä, Kantola sanoo.

Seppänen sanoo, että tanssiteokseen tuo oman mausteensa myös tanssiduon yhteinen, liki kymmenvuotinen historia, jonka puitteissa he perustivat vuonna 2015 nykytanssia tuottavan Kantola & Seppänen Companyn.

– Harjoituksissa voi puhua aika henkilökohtaisistakin asioista, jotka näkyvät myös esityksessämme. Olemme hyviä kavereita keskenämme.

Autenttisia ääniä

Tanssiteoksessa on myös isossa roolissa musiikki, joka on äänisuunnittelija Teemu Kiiskilän käsialaa.

Musiikki on melko normaalista poikkeavaa, sillä äänimaailman luomiseen ei ole käytetty ollenkaan perinteisiä soittimia.

Kiiskilä kertookin, että musiikissa kuuluu niin tanssiteoksen tekijöiden ääni kuin harjoitusympäristötkin.

– Äänet on sidottu pitkälti paikkoihin, jossa olemme demoa harjoitelleet. Mukana on esimerkiksi kaivonkansi, jota hakkasin berliiniläisessä tunnelissä yöllä. On myös lattian narinaa, verhojen ääntä ja Tampere-talolla pauhannut junttauskone.

Lovekicks-demo esitetään ensi viikon tiistaina 31. heinäkuuta klo 19-20 Liikelaiturilla osoitteessa Yliopistonkatu 58 D. Liput 5 euroa.