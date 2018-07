Sirén ja Sutinen maajoukkueen matkassa

Ylöjärven Ilveksen futsaltähdet Rosa Sirén ja Sini Sutinen ovat mukana, kun Suomen naisten futsalmaajoukkue pelaa historiansa ensimmäiset maaottelut Suomen maaperällä.

Kamppailuissa vastaan asettuu Ruotsi. Ensimmäinen ottelu pelattiin eilen tiistaina ja toinen vääntö on ohjelmassa tänään keskiviikkona kello 18.30 Tampereen Tesoman palloiluhallissa.

Maajoukkue on leireillyt lauantaista alkaen Eerikkilässä ja leiri on ollut hyvin onnistunut päävalmentaja Jaakko Laitisen mukaan.

– Leiri on sujunut suunnitelmien mukaan ja uskon, että on saatu ensinnäkin omaa pelaamista kehitettyä, mutta on myös opittu joukkuetovereista lisää ja ollaan nyt entistä tiiviimpi porukka matkalla kohti karsintoja.

Joukkueen työmoraali ilahdutti Laitista erityisesti.

– Ilahduttanut on erityisesti pelaajien korkea työmoraali näin keskellä helteistä kesääkin. Jokainen on osallistunut täysillä kaikkiin osioihin ja nyt on käsillä leirin huipennus eli itse ottelut.

Rakas naapurimme Ruotsi innostaa vastustajana aina oli sitten kyse mistä lajista tahansa, niin myös futsalissa.

– Ruotsia vastaan on hieno lähteä pelaamaan ja kotikenttä tekee siitä vielä spesiaalimman tapahtuman. Olemme katsoneet jonkun verran Ruotsin huhtikuista Tshekki-peliä joka oli heidän ensimmäinen maaottelu, mutta heillä on joukkueessa useita muutoksia ja siksi on hankalaa mitään heistä varmaksi.

Laitinen oli Sveitsin Genevessä seuraamassa EM-arvontaa. Suomi tavoittelee tosissaan paikkaa EM-kisoista. Suomi pelaa EM-karsintaottelunsa Liettuassa.

– Kyllä me lähdemme karsintoihin tavoitteena paikka Main Roundille, mikä vaatii lohkovoiton. Jokainen pelaaja ja tausta tämän varmasti tiedostaa ja on valmiina näyttämään parastaan, jotta saadaan onnistunut valmistautuminen ennen karsintoja. Slovakia on kovempi näistä kahdesta ja on pelannut meitä kauemmin naisten maaotteluita. Liettua on tuoreempi tapaus, mutta kun aikaisempia keskinäisiä kohtaamisia ei ole, niin vaikea on arvioida tarkemmin.