Ylöjärvelle tulee yli tuhannen tanssijan tapahtuma

Tanssinopettaja ja Ylöjärven lukion ex-yrityslinjalainen Sanni Räisänen järjestää toukokuun lopulla suuren tanssitapahtuman urheilutalolla.

Dance & Show -tanssikilpailu järjestetään urheilutalolla lauantaina ja sunnuntaina 26.-27. toukokuuta.

Mukana on noin 1 300 tanssijaa ympäri maan.

– Tampereelta, Turusta, Lahdesta, Jyväskylästä, Helsingistä… luettelee Sanni Räisänen.

Ja tietenkin myös Ylöjärveltä. Räisänen arvelee, että tapahtuma on urheilutalon suurin tapahtuma ja samalla varmasti ainakin Ylöjärven suurin tanssitapahtuma – vastaavanlaisia tanssitapahtumia kun ei Ylöjärvellä edes järjestetä.

Tanssijoiden lisäksi urheilutalolle odotetaan huomattavaa määrää katsojia ja valmentajia.

Pienestä kasvoi suuri

Dance & Show -kilpailua on järjestetty aiemmin samalla nimellä Tampereen Hervannassa vuodesta 2007. Aluksi tapahtuma oli tosin hyvin pieni, mukana oli alle 20 esitystä. Tänä vuonna Ylöjärvellä pyörii noin 200 esitystä.

Tanssitapahtumassa on mukana kaikenlaista tanssia. Sarjoja on kolme: show-, street- ja harrastesarjat. Tarkoituksena on, että kuka tahansa tanssija pääsee estradille. Etenkin harrastesarjalaisille vastaavia tilaisuuksia järjestyy harvoin.

Show-sarjassa tanssitaan monia lajeja, kuten esimerkiksi balettia, jazzia, nykytanssia ja discoa.

Street-sarjan lajeina ovat muun muassa street, dancehall, reggaeton, vogue ja twerk.

Twerkkaus on monille tuttu muotisana. Twerk-tanssiinkin kuuluun twerkkausta eli jonkinlaista pepunheilutusta, joka ei tosin ole esityksessä pääosassa vaan ainoastaan osana muuta streetdancea.

Hyvä paikka tapahtumalle

Tanssinopettajana työskentelevä Räisänen halusi siirtää tapahtuman Ylöjärvelle siksi, että Ylöjärvellä on paljon tanssinharrastajia ja siksi, että kaupunkiin on helppo matkustaa esimerkiksi Tampereelta.

Suurin syy oli kuitenkin urheilutalo itsessään.

– Ylöjärvi on minulle tuttu paikka, ja tykkään urheilutalon tilasta todella paljon, Räisänen perustelee.

Urheilutalon ison salin saa jaettua osiin, paikka on remontoitu ja näyttää siistiltä.

– Pukuhuoneitakin on riittävästi ja katsomot saa laskettua. Urheilutalon henkilökunta ja koko kaupungin väki ovat lisäksi suhtautuneet tähän myönteisesti ja auttaneet.

Maksullinen yleisölle

Koska tanssijoita – ja etenkin showtanssijoita – on paljon, maksullisen tapahtuman ohjelma on ajoitettu kahdelle päivälle.

Lauantaina nähdään kaikki soolot ja duot sekä street-tanssit ja harrastajaryhmien esitykset. Sunnuntai täyttyy pelkistä show-ryhmien esityksistä.

Tapahtumassa myös jaetaan tanssijoille stipendejä.