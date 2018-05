Mielenterveyden Tammi viheriöi taas

Viime vuosina hiljaiseloon hiipunut mielenterveysyhdistys virkoaa. Niin tarpeelliseksi toiminta koetaan. Porukka valaa tukea, tietoa ja toivoa.

Vuosituhannen alussa kolme uupumusta kokenutta ylöjärveläistuttavaa pui kokemuksiaan ja sai tuuman.

– Haluttiin jokin yhteinen foorumi, jossa voitaisiin jakaa ajatuksia ja kokemuksia, kolmikkoon lukeutunut Arja Loukola muistelee ideaa mielenterveystoiminnasta.

Hän ynnää, että Ylöjärvellä oli tuolloin pulaa mielenterveysyhdistystoiminnasta, ja katsoo mielenterveyspalveluidenkin olleen vähäisiä. Niinpä pantiin pystyyn Ylöjärven mielenterveysyhdistys Tammi.

Mukaan tuli myös masennuksesta ja muista mielenterveyspulmista kärsiviä, omaisia sekä muuten aiheesta kiinnostuneita.

Pian jo luento

Viime vuosina toiminta kuitenkin hiipui, kun into ja voimavarat hupenivat. Vaan nyt yhdistys viriää uuteen eloon. Hiipuminen kun herätti pelon toiminnan hyytymisestä tyystin.

– Tuli ajatus, että pelastetaan tämä, varapuheenjohtaja Riitta Sivonen sanoo.

Yhdistys näet koettiin tärkeäksi ja tarve yhä olemassa olevaksi, vaikka porukka kiittääkin palveluiden parantuneen.

– Palveluiden rinnalla tällainen toiminta on tarpeen. Sellainen, että ihmiset ovat itse päättämässä ja toimimassa. Ettei olisi pelkkää hoitoa, hallituksen jäsen Liisi Laajakallio tuumii.

– Tämä on myös yksi kanava, jonka kautta mielenterveysasioita voi tuoda esiin, Sivonen ynnää.

Nyt onkin saatu uusia jäseniä, ja heitä toivotaan vielä lisääkin. On myös aktivoitu hallitustoimintaa ja suunniteltu tulevaa. Pian tarjotaan jo ohjelmaakin: yhdistyksen kanssa yhteistyötä tehnyt Pirkanmaan muistiyhdistyksen Tuija Koponen pyydettiin pitämään kaikille, muillekin kuin jäsenille, avoin luento muistisairauksista ja aivoterveydestä.

Avainsanana toivo

Asiantuntijaluentoja aiotaan järjestää vastakin. Myös koulutuksia voidaan virittää.

Suunnitelmissa on myös kesäretki. Yhdistyksen yhtenä tarkoituksena onkin järjestää virkistystoimintaa, kuten retkiä vaikkapa teatteriin tai vaeltamaan.

Tarkoitus on myös aloittaa jäsenillat syksyllä. Niissä voitaisiin vaikka kokata, etsiä masentuneisuuden keskellä elämän hyviä puolia, keskustella, kuulla keskustelujen alustuksia asiantuntijoilta…

Porukka haluaisi kehittää myös toimintaa nuorille, ja tukihenkilötoimintaakin visioidaan.

– Otamme mielellämme vastaan ideoita siitä, minkälaista toimintaa halutaan, Loukola huomauttaa.

Tulevasta ohjelmasta Tammi tiedottaa paikallisyhdistysten MeNyt-sivustolla.

Tammen tehtävä on myös olla äänitorvi kaupunkiin, kuten mielenterveysneuvostoon.

Kaikki tämä toiminta suo jäsenille yhteisöllisyyttä, vertaistukea ja mahdollisuutta vaikuttaa omiin asioihinsa.

– Ei ole yksin ongelmiensa kanssa, Laajakallio sanoo viitaten niin siihen, että on ryhmä, johon samaistua, kuin siihen, että voi jakaa ajatuksia, kuinka päästä eteenpäin.

– Näkee, että muillakin on elämässä haasteita, ettei ole pelkkiä onnellisia Facebook-päivityksiä, Loukola ynnää.

– Toivo on avainsana. Tarkoituksemme on, että se säilyisi elämässä, Sivonen kiteyttää.

Tabua purettava

Vaikka mielenterveysasioita on viime vuosina nostettu esiin, ne ovat yhä jossain määrin tabu. Se surettaa yhdistysporukkaa.

– Liian vähän on näitä asioita esillä, ja liian vähän ihmiset uskaltavat antaa niille kasvot, Sivonen harmittelee.

– Yhteiskunnassamme korostetaan onnistumista ja sitä, että on oman onnensa seppä, vaikka on ihan normaalia, että elämässä on vaikeita vaiheita ja tarvitsee apua ja tukea, Loukola jatkaa.

Ryhmä toteaa, että leimautumisen pelko, häpeä, vaikeneminen ja kulissien ylläpito eivät auta ketään, päinvastoin.

– Sen takia yritämme pitää ääntä, tulla kuulluiksi, Sivonen sanoo toiveikkaana.