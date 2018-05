Linkkiä luotsaava Kangasniemi myös K-Market Vuorentaustan kauppiaaksi

Soppeenmäessä K-Supermarket Linkin kauppias Jani Kangasniemi aloittaa K-Market Vuorentaustan kauppiaana ensi maanantaina.

Viimeiset kaksi vuotta Jani Kangasniemi on toiminut K-Supermarket Linkin kauppiaana ja asuu myös itse Ylöjärvellä. Kangasniemellä on takanaan pitkä, liki 20 vuotta kestänyt ura Keskossa kaupan taustatoiminnoissa. Hän on toiminut mm. K-market-ketjussa ketjupäällikkönä.

– Haave kauppiasuralle lähtemiseksi kypsyi aikoinaan pitkään, mutta viimeiset kaksi vuotta K-Supermarket-kauppiaana ovat todistaneet, että olen viimein unelma-ammatissani. Olen pystynyt kehittämään K-Supermarket Linkkiä entistäkin paremmaksi ja on mahtavaa päästä upottamaan sormensa nyt uuteen kauppapaikkaan, Kangasniemi sanoo.

– Kuten Linkissäkin, haluan, että K-Market Vuorentaustan asiakkaille syntyy tunne siitä, että kauppa välittää heistä ja vastaa heidän tarpeisiinsa tarjoten sellaista valikoimaa ja palvelua, joka sopii alueen asiakkaille. Lähiruokavalikoiman rakentamisen aloitan paikallisista leivistä. Otan mielelläni kehittämisehdotuksia ja valikoimatoiveita vastaan, Kangasniemi lisää.