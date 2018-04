Auto-ostos johti vuoden nuoreksi yrittäjäksi

Lukion jälkeen auto-ostosten kimmokkeesta yrittäjäksi ryhtynyt on reilussa seitsemässä vuodessa luonut rullaavan ja kasvavan firman. Se on Ylöjärven vuoden nuoren yrittäjän tittelin arvoinen saavutus.

MM Carcenterin toimitiloissa istuu nuori hymyilevä kasvo. Vaikka Henri Mäkelä on nuori, hän on ehtinyt tehdä jo aika uran. Hymy johtuu siitä, että ura on nyt saanut kunniaa. Autoliikkeen luotsi on valittu Ylöjärven vuoden 2018 nuoreksi yrittäjäksi.

– Kyllähän palkinto antaa uskoa ja on tunnustus siitä, että olen jaksanut yrittää, kippari iloitsee aherrettuaan niin ylä- kuin alamäissä.

Suoraan lukiosta

Mäkelä pani firmansa pystyyn todellakin nuorena, vain puolisen vuotta lukion lopun jälkeen.

Moiseen hän ryhtyi hetken sytykkeestä monen palan loksahtaessa kohdalleen. Nuorukainen ei halunnut heti lukiourakan jälkeen taas opiskelemaan eikä vielä tiennyt mieluisaa opiskelukohdetta. Samalla lukion jälkeiset kiinteistöhuoltohommat eivät tuntuneet omilta, joten oli hinku keksiä jotain muuta.

– Kun kävin ostamassa auton ulkomailta, huomasin, että autokaupassahan olisi pieni mahdollisuus päästä tekemään tiliä, mies tarinoi pääasiassa maahan tuotuja, käytettyjä autoja myyvän yrityksen synnystä ja ynnää olleensa aina autoista kiinnostunut.

Myös yrittäjäperheen ja -suvun tausta vaikutti.

– Kotoa oli tuki yrittämiselle. Ja olen ollut aina yrittäjähenkinen. Siitä asti, kun olen osannut käyttää nettiä, olen myynyt tavaraani netissä, vanhoja pelikonsoleita ja sellaista.

Eväät yrittäjyyteen nuori hankki vain asioista selvää ottaen ja kuunnellen myös autokauppiaskummisedän neuvoja.

– Joka ikinen asia piti oppia kantapään kautta, yrittäjä sanoo myhäillen, että heittäytyi nuoruuden tietämättömyyttään, kun ei vielä osannut pelätä.

Myös armeija-aikana Mäkelä jatkoi yrittämistä, toki kaverin avulla. Opintojenkin tultua kuvioihin hän jatkoi, koska firma otti tuulta alleen. Silloin hän hankki avuksi työntekijöitä.

– Pidän itseäni tehokkaana ajan käyttäjänä. Ja kun oli polte, ei ärsyttänyt mennä töihin, hän selittää jaksamistaan.

Nälkä on kasvanut

Palkitsijat lukevat Mäkelän ansioksi myös rohkeuden ottaa harkittuja riskejä.

Mäkelä on moninkertaistanut liikevaihdon, investoinut, palkannut väkeä ja perustanut toimintaa tukevan tytäryhtiön Ruotsiin. Pian hän avaa Teivoon uudet toimitilat ja täydentää autokauppaa oheispalveluilla.

Rohkeutta etenemiseen Mäkelä selittää sillä, että aiemmat askeleet ovat tulleet vähin erin. Iso Teivon askel taas on ajan tuoman rohkeuden tulosta ja yksinkertaisesti järkevältä tuntuva ratkaisu.

– Ja olen kilpailuhenkinen ja kunnianhimoinen. Kun näen toisten tekevän toimivia ratkaisuja, haluan itsekin pystyä sellaiseen. Nälkä kasvaa syödessä. En ole nähnyt mitään syytä, miksi en kasvattaisi yritystä, jos kasvu on mahdollista ja järkevää.

Yrittäjyyttä Mäkelä pitää elämäntapana, jossa yhdistyvät vapaus, vastuu ja jonkin ihan oman rakentaminen. Muita nuoria hän ei neuvoisi ryhtymään yrittäjiksi vain yrittäjyyden trendikkyyden vaan aidon vainun vuoksi.

– Jos syttyy lamppu, tulee ajatus, mitä haluaa tehdä, ja uskoo siihen, niin sitten ilman muuta kannattaa!