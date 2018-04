Mielipiteellä on voimaa

Ylöjärven Uutisissa on julkaistu helmikuun puolivälistä alkaen erillistä mielipidesivua. Ainoastaan kerran mielipidesivu on jäänyt julkaisematta liian vähäisten mielipidekirjoitusten vuoksi.

Olemme siis saavuttaneet tavoitteemme: mielipiteille varattu sivu saa päättäjät, virkamiehet sekä eri yhdistysten ja tahojen edustajat avaamaan sanaiset arkkunsa. Aiemmin mielipiteet ripoteltiin paikallislehden sivujen tyhjiin aukkoihin. Nykyinen, kirjoitukset samalle sivulle kokoava malli, on siis aiempaa käytäntöä toimivampi ratkaisu.

Haluamme kannustaa ihan jokaista ylöjärveläistä ottamaan kantaa itseä kiinnostaviin asioihin. Ääntä kannattaa käyttää silloin, kun jokin asia nousee itselle tärkeäksi. Mielipidekirjoituksella on yllättävän iso voima.

Hyvä mielipidekirjoitus saattaa muuttaa päättäjien ajattelua, sillä kirjoitus voi tuoda esiin näkökulmia, joita ei ole jotakin asiaa valmistellessa osattu ottaa huomioon.

Taitava mielipidekirjoitus voi vaikuttaa lukijan mielipiteeseen, asenteeseen, arvoihin ja jopa toimintaan.

Ja mikäli mielipidesivulla on lukijan mielestä epäkohtia sisältävä kirjoitus, kannattaa lukijan laatia kirjoitukseen vastine. Näin syntyy keskustelua, joka saattaa muuttaa asioita.

On kuitenkin hyvä pitää teksti asiallisena, vaikka kirjoittaja olisi kuinka tuohtunut tahansa kommentoimastaan asiasta. Liian hyökkäävä teksti ei ole uskottava.

Tälläkin viikolla paikallislehden varastoon jäi vielä pari mielipidettä, jotka eivät mahtuneet tähän numeroon. Nämäkin mielipiteet julkaistaan. Ratkomme päivittäin, missä järjestyksessä meille lähetetyt kirjoitukset lehteen taitetaan.

Nykyisenä sosiaalisen median valtakautena mielipiteillä on vielä suurempi voima kuin takavuosina. Hyvä mielipidekirjoitus lähtee usein leviämään somessa valtavaa vauhtia, eikä sitä lumipalloa pysäytä mikään mahti.

Kannattaa siis kirjoittaa mielipiteensä julki.