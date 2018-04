Nuoria Somettaa! -tapahtumasta toivotaan menestystä

Tulevana perjantaina on vihdoin se hetki, jota on odotettu jo kuukausia. Nuoria Somettaa! -tapahtuma starttaa Koulutuskeskus Valossa ja tapahtumajärjestäjät odottavat nuorison suuntaavan paikalle sankoin joukoin.

Nuoria Somettaa! -tapahtuma sai ideansa heti ensimmäisessä suunnittelupalaverissa, jossa todettiin, että Ylöjärveltä puuttuvat paikallisille nuorille suunnatut tapahtumat. Niinpä suunnitteluun osallistuivat Ylöjärven Uutisten päätoimittajan Ville Mäkisen ja Pirkanmaan Lehtitalon tapahtumajärjestäjän Hanna-Mari Kujalan lisäksi myös Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjalaiset, jotka toivat suunnitteluun nuorten näkökulman.

Tapahtumasuunnittelussa lukiolaiset ovat olleet suuressa roolissa ideoinnissa ja tällä on varmistettu, että nuorille suunnatusta tapahtumasta tulee juuri nuorten näköinen.

– Lukiolaisten mukaan saaminen suunnitteluun ja itse tapahtuman järjestämiseen oli onnenpotku. Kun nuoret järkkäävät tapahtuman nuorille, saadaan aikaiseksi juuri sellainen rento nuorten tapahtuma, josta puuttuu turha aikuisten pönötys, Hanna-Mari Kujala summaa.

Päästarana Pinkku Pinsku

Tapahtuman suunnittelu aloitettiin jo vuoden vaihteessa. Kuukausien aikana on käyty läpi, millainen teema tapahtumalle halutaan ja millainen ohjelma houkuttelisi paikalle ison joukon ylöjärveläisnuoria. Tapahtumajärjestäjien kesken pidettiin erityisen tärkeänä sitä, että tapahtuma olisi kiinni ajassa ja nuorten elämässä.

Nopeasti selkeni, että tapahtumassa sosiaalinen media voisi olla paras ja nimenomaan nuorisoon uppoava teema – nykyään kaikkihan on somessa.

– Some on ilmiönä hieno ja mukaansatempaava, mutta sillä on myös lieveilmiönsä. Ylöjärven Uutisetkin toimii tiiviisti sosiaalisessa mediassa, mutta paikallislehti haluaa kantaa myös huolta nuorten vastuullisesta somekäyttäytymisestä. Itsensä oikeanlainen johtaminen somessa on tärkeää. Tätäkin aihetta käsitellään tapahtumassamme, päätoimittaja Ville Mäkinen pohtii.

Niinpä tapahtumalle alettiin suunnitella myös esiintyjää ja tätä varten Ylöjärven Uutiset kysyi lukijoiltaan, kenet he haluaisivat nähdä Nuoria Somettaa! -tapahtuman lavalla.

Kyselyssä maamme isoimpien artistien edelle nousivat omaksi selkeäksi joukokseen erilaiset somepersoonat, joista esiintyjäksi valikoitui supersuosittu tubettaja Pinkku Pinsku. Pinkku Pinskun videot keräävät YouTubessa viikoittain yli puoli miljoonaa katselukertaa, minkä lisäksi sadat tuhannet nuoret seuraavat häntä muualla sosiaalisessa mediassa.

Pinkku Pinskun Instagramissa jakama kuva Nuoria Somettaa! -tapahtumasta keräsi noin 9 000 tykkäystä.

Rentoa hengailua ja kisailua

Pinkku Pinskun lisäksi Nuoria Somettaa! -tapahtuma tarjoilee ylöjärveläisnuorille myös muuta ohjelmaa.

Tapahtumassa palkitaan Ylöjärven Uutisten sisällöntuotantokilpailuun osallistuneita nuoria, joista parhaat voittavat itselleen kesätyöpaikan tulevalle kesälle. Kilpailuun oli mahdollista osallistua esimerkiksi kirjoittamalla artikkeli tai kuvaamalla videokolumni.

Muu ohjelma on suunniteltu yhteistyössä lukiolaisten kanssa. Dj ja tapahtuman juontaja huolehtivat hyvästä tunnelmasta ja ohjelmassa on esimerkiksi someen liittyviä kilpailuja, joista voi voittaa huikeita palkintoja.

Tapahtuman pääsuunnittelija Kujala kuitenkin toteaa, että tapahtumaan voi tulla vain vaikka hengailemaan, jos siltä tuntuu.

– Lukiolaisten kanssa totesimme heti aluksi, ettei ohjelmaa saa olla liikaa. Haluamme, että nuoret voivat viettää aikaa sisätiloissa leppoisasti omien kavereidensa kanssa. Toivomme, että mahdollisimman moni nuori osallistuu Nuoria Somettaa! -tapahtumaan, sillä voi olla, että tapahtumasta tulee jokavuotinen. Tapahtumaa saatetaan tulevaisuudessa jopa laajentaa Ylöjärvellä, Kujala vinkkaa.

Nuorten tapahtumille kysyntää?

Nuoria Somettaa! -tapahtuma starttaa siis ylihuomenna perjantaina klo 16.30 Koulutuskeskus Valossa. Perjantain jälkeen selviää, onko tämänkaltaisilla tapahtumilla ylipäätään kysyntää Ylöjärvellä. Varmaa on se, että ennakkoon tapahtuma on herättänyt keskustelua myös Ylöjärven naapurikaupunkien nuorissa.

– Kannattaa tulla perjantaina kavereiden kanssa paikalle, ettei jälkikäteen tarvitse harmitella, et hitsi kun ei menty. Myös sen vuoksi kannattaa saapua, jotta nuorille järjestettäisiin täällä tapahtumia jatkossakin. Nyt teillä on erityisen hyvä tilaisuus antaa palautetta nuorten tapahtumia suunnitteleville, Kujala perustelee.

Useat Ylöjärven Uutisten yhteistyötahot ovat olleet kiinnostuneita lähestyvästä tapahtumasta, mutta tällä kertaa tapahtumaan osallistuvien toimijoiden määrää rajattiin, jotta tunnelma ei muuttuisi messumaiseksi.

– Haluan, että tapahtumassa on aurinkoinen tunnelma, josta jää kaikille hyvä muisto ja tunne, että olipa kivaa ja hyvä, kun tultiin. Toivon, että tästä tulee huippu juttu! Hanna-Mari Kujala sanoo.